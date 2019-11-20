Цифровые валюты и Центральная Азия – Часть 3

Тарик Саиди

Имея некоторое представление о технологии блокчейн и P2P-сети, давайте теперь рассмотрим цифровую валюту Китая и гибридную цифровую валюту Facebook, которые могут дебютировать в 2020 году.

Полное влияние этих событий на Центральную Азию будет ясно только тогда, когда придут технологии 5G, и в конечном итоге начнет функционировать цифровая экономика, которая развивается нерегулярными, но решительными темпами.

На данный момент важно рассмотреть китайскую цифровую валюту и цифровую валюту Facebook вместе.

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Китай собирается запустить свою цифровую валюту, которая называется DCEP (Digital Currency Electronic Payment – DC/EP). Возможно, она получит какое-то другое имя при запуске. Валюта привязана 1: 1 к китайскому юаню (Юань – Юань).

Китай привел несколько причин для запуска DCEP. Одна из них заключается в том, что Libra, цифровая валюта Facebook, также, вероятно, будет запущена в те же сроки, что и DECP, представляя угрозу суверенитету Китая.

Китай считает, что цифровые валюты (в отличие от криптовалют) должны выпускаться только правительствами и центральными банками.

Поскольку DCEP будет выпущена китайским правительством, эту цифровую валюту можно рассматривать в качестве цифровой версии юаня. Народный банк Китая (НБК) будет продвигать ь валюту. Понятно, что изначально она будет использоваться для внутренних транзакций.

Всем трейдерам, работающим в киберпространстве Китая, таким как ApplePay, AliPay, WeChat и др. было предложено принять DCEP. Это позволит мгновенно открыть один из крупнейших мировых рынков для DCEP.

Первоначальное распространение DCEP будет осуществляться через банки, связанные с китайским Центральным банком, точно так же, как и распределение физического юаня.

На втором этапе DECP будет распространен среди финтех-компаний, таких как Tencent и Alibaba, для использования в WeChatPay, AliPay и т. д.

DCEP разработан как замена резервных денег, а также будет позиционироваться как альтернатива SWIFT.

DCEP – это централизованная, суверенная валюта, и ее невозможно будет добывать самостоятельно.

Есть некоторые неподтвержденные предположения, что Китай обеспечит свой DCEP золотом.

Также сообщается, что DECP будет иметь варианты оплаты на основе NFC, которые позволят совершать транзакции в автономном режиме. Получается, что цифровая валюта в Китае станет прямой заменой физической валюты.

Еще одна особенность заключается в том, что пользователи смогут совершать транзакции в DECP без привязки своего мобильного устройства к своему банковскому счету. Это означает, что люди без банковского счета также могут использовать DECP.

В то время как Китай подавляет криптовалютные биржи, принятие блокчейна является одним из главных приоритетов правительства. Это означает, что структурно DECP будет иметь некоторые особенности криптовалюты, но его эмиссия будет только в руках правительства (или уполномоченных правительством органов). Это также означает, что DECP и P2P в конечном итоге будут играть доминирующую роль в экономической анатомии Китая.

Между тем, любой, кто заинтересован в приобретении или принятии DCEP, должен быть осторожен, потому что некоторые виды мошенничества уже существуют в этой сфере.

DCEP: обзор национальной цифровой валюты Китая

Boxmining, 13 ноября 2019 года

https://boxmining.com/dcep/

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Глава Facebook Марк Цукерберг объявил в июне 2019 года, что Facebook запустит свою собственную виртуальную валюту. Для миллиардов людей во всем мире, которые используют Facebook, это может стать самым простым способом покупать и продавать вещи и услуги в интернете. Это было бы особенно удобно для людей и стран, не имеющих доступа к глобальным банкам или финансовым услугам.

Валюта будет называться Libra.

Libra будет управляться Ассоциацией Libra, швейцарской группой из 28 членов. В нее входят дочерняя компания Facebook Calibra, Uber, PayPal, Mastercard, Visa, Spotify и многие другие гиганты в области технологий и финансов.

Libra, как и биткойн, также будут работать на блокчейне, но разница в том, что в то время как биткойн имеет децентрализованную, открытую среду, Libra будут работать в контролируемой, ограниченной среде блокчейн. Только члены Ассоциации Libra смогут запускать блокчейн для Libra на своих узлах.

Скорость является одной из причин, почему Libra будут существовать в централизованной среде.

Биткойн, который имеет децентрализованную среду, может обрабатывать только около семи платежей в секунду. Для сравнения, централизованная платежная сеть Visa может поддерживать до 24 000 платежей в секунду. Изначально Libra должны уметь обрабатывать около 1000 транзакций в секунду.

В официальном сообщении, выпущенном Ассоциацией Libra, говорится, что в течение следующих пяти лет Libra перейдут от текущей предлагаемой модели – также называемой “разрешенным” блокчейном – к полностью децентрализованному или “безразличному” блокчейну. — Вряд ли есть основания верить этому обещанию.

Ассоциация Libra будет поддерживать корзину валют, включая доллар США, евро, фунт стерлингов и некоторые государственные ценные бумаги с низким уровнем риска. Эта корзина будет определять ценность цифровой валюты Libra. Предполагается, что доллар США будет составлять 50% корзины.

Для всех намерений и целей Весы – это корпоративный ответ на биткойн и другие демократические криптовалюты. Это также прямой конкурент для DCEP Китая.

Что такое Libra? Криптовалюта Facebook – Джан ВОЛЬПИЧЕЛЛИ

Wired, 14 августа 2019 года

https://www.wired.co.uk/article/facebook-libra-cryptocurrency-explained

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Китай считает, что Libra призваны усилить и без того раздутое влияние доллара США.

DCEP будет иметь некоторые общие черты с Libra, хотя неясно, будет ли сходство только архитектурным или нет.

Обзор технологий MIT, 13 сентября 2019 года

https://www.technologyreview.com/f/614314/china-is-about-to-launch-its-own-digital-currency-heres-what-we-know-so-far/

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Хуан Цифань, заместитель председателя Китайского центра международных экономических обменов (CCIEE), выступая на первом финансовом саммите 2019 года в Шанхае, выразил недовольство текущей зависимостью от американских платежных систем SWIFT и CHIPS, от которых в настоящее время зависит трансграничный обмен юаня. Его претензии были основаны как на санкциях США в отношении использования платформ, так и на их технических ограничениях.

“SWIFT – это устаревшая, неэффективная и дорогостоящая платежная система. С момента создания SWIFT 46 лет назад технология обновлялась медленно, а эффективность была относительно низкой”, – отметил он.

Китай будет первым, кто запустит цифровую валюту – аналитический центр Exec

https://cointelegraph.com/news/china-to-be-first-to-launch-digital-currency-says-think-tank-exec

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Цифровая валюта-это большая область, где борьба за власть между США и Китаем будет расширяться, возможно, уже в следующем году.

DCEP и Libran обязаны сцепиться рогами.

Преимущество Китая состоится в наличии огромной цифровой платежной экосистемы —WeChat Pay Tencent, которая имеет более миллиарда пользователей, а Alipay Alibaba—1,2 миллиарда, что облегчит адаптацию к DCEP.

Одной из причин успеха китайской финтех-революции, по мнению экспертов, является снисходительное отношение китайского правительства к нормативным актам. Границы, безусловно, есть, но достаточно места для творческого роста в пределах выделенного пространства.

Новая отрасль – технология блокчейн – возможно, будет процветать в пределах границ, установленных китайскими правилами. Эти границы могут изменяться время от времени в зависимости от требований.

Эта гибкость в отношении будет более востребована в следующем году. — Марк Цукерберг в своих аргументах на слушаниях в Конгрессе заявил, что Китай опередит США в развитии цифровой валюты и заменит доллар в качестве доминирующей мировой валюты.

Конечно, это искусственно раздутый аргумент, потому что в любое время в обозримом будущем DCEP может лишиться влияния, чтобы вытеснить доллар США.

Почему цифровая валюта Китая является тревожным звонком для США – Наоми Сюй

Фортуна, 1 ноября 2019 года

https://fortune.com/2019/11/01/china-digital-currency-libra-wakeup-call-us/

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В контексте цифровых валют было бы полезно взглянуть на документ, выпущенный МВФ:

Рост цифровых денег – Тобиас Адриан и Томмазо Манчини-Гриффоли

МВФ, июль 2019 года

https://www.imf.org/en/Publications/fintech-notes/Issues/2019/07/12/The-Rise-of-Digital-Money-47097

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DCEP и Libra будут конкурировать, сначала в своих собственных сферах, а затем попытаются ворваться в пространство друг у друга. Это неизбежно.

На данный момент самое важное, что нужно отметить для Центральной Азии, – это то, что независимо от того, как происходит борьба за валюту, технология блокчейн, которая вместе с сетью P2P используется далеко за пределами добычи криптовалюты, уже доступна.

Это происходит по той простой причине, что технология блокчейн требует непомерных объемов электроэнергии, а Центральная Азия с ее большим количеством энергии ветра и солнца может генерировать дешевую электроэнергию для технологии блокчейн.

Некоторые страны региона уже осознают этот факт, но для того, чтобы добиться существенного прогресса, необходима совместная работа. /// nCa, 20 ноября 2019 г

Продолжение следует. . .