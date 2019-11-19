Кыргызская юрта в Париже: гости ЮНЕСКО знакомятся с кочевым наследием Центральной Азии

Эльвира Кадырова

В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО, международной организации, занимающейся сохранением и популяризацией культурного наследия человечества, установлена кыргызская юрта.

Презентации юрты состоялась в рамках 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в эти дни в столице Франции. С убранством переносного жилища кочевников Центральной Азии ознакомились участники и гости форума, в том числе десятки глав делегаций Канады, КНР, Малайзии, Камбоджи, Кувейта, Швеции, послы и постоянные представители государств-членов при ЮНЕСКО.

В 2014 году по инициативе Кыргызстана и Казахстана юрта была внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества в номинации «Традиционные знания и навыки изготовления кыргызской и казахской юрты».

Юрта была и остается культурным и историческим достоянием всех кочевых и полукочевых тюркских народов. Даже само слово «юрта» в переводе с тюркских языков означает «дома», «Родина», «страна». Кануло в лета кочевое прошлое Центральной Азии. Однако, по сей день юрты, сплетенные по передаваемым из поколения в поколение традициям, уютно соседствуют в селах и деревнях с добротными кирпичными жилыми постройками, символизируя семейное единство и гостеприимство.

А в Туркменистане, к примеру, юрта и вовсе стала частью современного архитектурного имиджа страны. Несколько лет назад в пригороде Ашхабада и Мары были возведены гигантские беломраморные юрты «Türkmeniň ak öýi” на 3000 мест. Подобные здания для проведения праздничных и культурных мероприятий строятся и в других областных центрах. /// nCa, 19 ноября 2019 г