В ООН готовится резолюция по поддержке туристической индустрии в Центральной Азии

Эльвира Кадырова

Кристально чистые воды озера Иссык-Куль в Кыргызстане, величественные мечети и медресе, Хивы, Бухары и Самарканда в Узбекистане, целебные колодцы в мавзолее Укаш-Ата в казахстанском Туркестане, живописные горные тропы в Таджикском Памире, бодрящие прогулки на яхте по Каспию в туристической зоне Аваза и загадочные руины Мервы, Нисы, Куня-Ургенча в Туркменистане…Перечислять природные, исторические архитектурные достопримечательности Центральной Азии можно довольно долго, лучше насладиться личным посещением этих мест и окунуться в мир, где следы античных цивилизаций, кочевые традиции граничат с современными люкс-отелями и курортами. А еще это восхитительная кухня и гостеприимство.

Туристический потенциал региона Центральной Азии весьма высок и требует полномасштабной реализации, для того, чтобы познакомить всех желающих с этой удивительной частью Евразийского континента и сделать туризм одним из драйверов экономического роста. Понимают это и сами пять региональных государств, признают это и в ООН.

На днях Второй комитет Генеральной Ассамблеи ООН, занимающийся вопросами экономического развития, принял проект резолюции под названием «Устойчивый туризм и устойчивое развитие в Центральной Азии». Инициировал резолюцию Узбекистан, а ее со-авторами выступили Бангладеш, Гаити, Доминиканская Республика, Казахстан, Кыргызстан, Маврикий, Палау, Таджикистан, Туркменистан. Документ передан для окончательного утверждения в Генеральную Ассамблею.

«Генеральная Ассамблея отмечает намерения Центральной Азии шире привлекать в свой туристический сектор национальные и международные финансы и инвестиции, а также прохождение Великого шелкового пути через Центральную Азию и усилия стран Центральной Азии по продвижению туризма на мировых рынках способствуют росту интереса иностранных туристов к региону», – говорится в проекте резолюции.

ООН предлагает государствам-членам, другим заинтересованным сторонам и Всемирной туристской организации продолжать поддерживать деятельность осуществляемую странами Центральной Азии в целях содействия развитию ответственного и устойчивого туризма в регионе. Речь, например, идет о поддержке усилий по привлечению внимания к экологическим проблемам, сохранению и охране окружающей среды, бережному отношению к дикой природе, биоразнообразию, экосистемам и культурному разнообразию, а также сохранению природного, исторического и культурного наследия и увеличению туристического потока.

Резолюция призывает государства ООН содействовать Центральной Азии в разработке стратегий по привлечению иностранных туристов в Центральную Азию, увеличению доходов местного населения на основе развития местной экономики, в деле внедрения новаторских технологий для модернизации туристической отрасли.

Самим же странам Центральной Азии рекомендуется объединить усилия в деле популяризации различных видов туризма – горного, экотуризма, спортивно-рыболовного, автомобильного и велосипедного, паломнического, а также делиться опытом в вопросах устойчивого туризма, создавать соответствующую инфраструктуру.

Согласно проекту резолюции, Генеральная Ассамблея с удовлетворением отмечает прилагаемые странами Центральной Азии усилия по реализации на национальном и региональном уровне Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В целом, в регионе Центральной Азии расположено 12 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальное культурное наследие, самобытные традиции, разнообразие экосистем – все это делает развитие туристической индустрии в регионе весьма привлекательным проектом для инвестирования. /// nCa, 18 ноября 2019 г.