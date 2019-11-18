Цифровая валюта и Центральная Азия – Часть 1

Тарик Саиди

Это второй сигнал к действию:

Китай может запустить цифровую версию своей валюты, юаня, в течение ближайших нескольких месяцев

Facebook планирует запустить в 2020 году свой собственный «stablecoin» – стейблкоин, который будет называться Libra

В России приняты законы, определяющие и поощряющие криптовалюту и смарт-контракты

Казахстан и Узбекистан изучают и внимательно следят за поведением криптовалют и цифровых валют и отношением различных стран с цифровой валюте и одновременно ведут поиски наилучшего вхождения в эту сферу

* * *

Наступило время для разработки Центральной Азией совместных планов и усилий по укреплению своих цифровых вариантов финансирования. Планы этих стран по созданию цифровой экономики могут не оправдать ожиданий без активного участия в криптовалютах и цифровых валютах.

Разговор здесь должен начинаться с попытки определить – что такое криптовалюта и цифровая валюта и как они отличаются друг от друга.

В криптовалюте монеты существуют только в электронном виде. Технология крипто – crypto [сокращение от cryptocurrency] – это шифрование данных, которое обеспечивает анонимность и безопасность транзакций. Crypto работает в сети blockchain – блокчейн, децентрализуя платежную систему и устраняя необходимость в какой-либо третьей стороне.

Уникальной особенностью криптосистем является то, что их блокчейны распределены по тысячам, возможно, сотням тысяч компьютеров по всему миру. Любая несанкционированная попытка изменения информации в блокчейне автоматически замечается и предотвращается.

На сегодняшний день существует более 2000 криптовалют. Самыми популярными среди них являются Bitcoin, Ethereum, XRP и Litecoin.

Крипто работает на основе технологии блокчейн и одноранговых транзакций. В более поздней части этой серии статей мы попытаемся определить – что такое технология блокчейн и одноранговые транзакции.

В отличие от криптовалюты, основанной на технологии блокчейн и особенностях шифрования, цифровая валюта – это общий термин, охватывающий все деньги в электронном виде. Некоторые эксперты утверждают, что любая валюта, которую можно перевести онлайн, попадает в категорию цифровых денег. В этом смысле, криптовалюта также рассматривается как категория цифровых денег.

В онлайн-транзакциях цифровые деньги могут обмениваться так же, как и реальные деньги. — Это важное различие: криптовалюта должна быть осязаемой, что означает, что она имеет свою собственную ценность, основанную на ее собственных особенностях, ее силе или слабости. С другой стороны, цифровая валюта неосязаема; это виртуальное представление реальной валюты – бумажной – и ее стоимость не определяется независимо.

Например, Paypal и WebMoney – это электронные обменные платформы, но электронные кошельки в их системе хранят цифровые версии реальных денег, в отличии от криптовалютной системы, которые не связаны с какой-либо суверенной валютой.

При покупке криптовалюты вам необходимо пройти процедуру KYC (Know Your Customer). Это этап, на котором вы раскрываете свою личную информацию. При использовании или передаче криптовалюты вам просто нужно одобрение сообщества. По-прежнему легко отследить источник, потому что личность вашего кошелька находится в открытом доступе. Это означает, что у вас есть определенная степень анонимности, в то же время вся цепочка прозрачна.

Цифровая валюта требует вашей личной информации на обоих концах – когда вы приобретаете ее и когда вы избавляетесь от нее каким-либо способом. Эта информация не является общедоступной, но детали ваших сделок известны и отслеживаются властями и дилерами.

Цифровая валюта имеет географические ограничения, в то время как криптовалюта является глобальной по своей природе и легко конвертируема.

Есть еще два важных отличия: крипто-транзакции безотзывны. Ее невозможно отменить после запуска. В случае цифровой валюты, есть варианты, чтобы отменить транзакцию. Кроме того, крипто-транзакции действуют намного быстрее, чем цифровые валюты, когда речь идет о переводе средств.

Криптовалюта и Цифровая валюта: Различия

Atomic Wallet – 9 сентября 2019 г

https://atomicwallet.io/cryptocurrency-and-digital-currency

* * *

Технология блокчейн была изобретена Сатоши Накамото, и никто не уверен, является ли это именем одного человека или группы людей.

Вот как Дон и Алекс Тапскотт, авторы книги «Blockchain Revolution» (2016) определяют технологию блокчейн: «Блокчейн – это неподкупная цифровая книга экономических транзакций, которая может быть запрограммирована на запись не только финансовых транзакций, но и практически всего ценного».

В виде блокчейна цифровая информация может распространяться, но не копироваться. Первоначально используемая для генерации, хранения и передачи биткойнов, технология нашла много других потенциальных применений.

Как следует из названия, блокчейн – это слияние двух слов – блок и цепь.

Блок – это неизменяемые записи данных с отметкой времени. Эти блоки защищены и привязаны друг к другу на криптографических принципах, которые называются цепью.

Блокчейн, основа криптовалют, таких как Биткойн, не имеет центральной власти. Это демократизированная система, управляемая сообществом. В этом аспекте она прозрачна.

Вы можете буквально создать свою собственную криптографию. Этот процесс называется майнинг.

Транзакции блокчейн бесплатны, хотя включается стоимость инфраструктуры. Важно отметить, что блокчейн и их продукты, такие как криптовалюта, потенциально способны заменить любую услугу, которая зависит от микро-транзакций и/или посредников для их прибыльности.

При прямом обмене зашифрованной информацией между покупателем и продавцом, между клиентом и поставщиком услуг, между пользователем и поставщиком необходимость в посреднике будет устранена. Вероятно, в обозримом будущем, это будет означать конец таких компаний, как Uber, Airbnb, Fivver, даже обычных предприятий, которые объединяют покупателей и продавцов.

Отпадет необходимость и в компаниях-эмитентах кредитных карт и многих банковских услугах.

Криптовалюта может даже потопить таких гигантов, как Amazon и Alibaba.

В случае, если криптовалюты и цифровые валюты смогут наладить предсказуемой и надежное взаимодействие, мы станем свидетелями полной метаморфозы мировой экономической системы в течение нескольких десятилетий. /// nCa, 18 ноября 2019 г.

Продолжение следует…