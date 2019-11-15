От диалога по макроэкономической политике до образования: президент АБР выделил региональные приоритеты в рамках ЦАРЭС

Эльвира Кадырова

«В соответствии со Стратегией-2030 АБР будет укреплять взаимодействие и конкурентоспособность, продвигать региональные общественные блага, укреплять сотрудничество в финансовом секторе и поддерживать субрегиональные инициативы, такие как ЦАРЭС», – заявил президент Азиатского Банка Развития Такехико Накао в ходе обращения к участникам 18-й Министерской конференции Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), состоявшейся в Ташкенте в четверг 14 ноября.

Он подчеркнул позитивные достижения в реализации стратегии ЦАРЭС-2030 и выделил ряд новых операционных областей, определенных в качестве приоритетов в данной стратегии.

Во-первых, ведется более широкий диалог по макроэкономической политике для обсуждения ключевых вопросов и проблем, с которыми сталкиваются страны ЦАРЭС. АБР, Международный валютный фонд и Всемирный банк совместно организовали в мае 2019 года в Нур-Султане форум высокого уровня на тему «Сбалансированность инвестиций в инфраструктуру с приемлемым уровнем задолженности». Этот форум ЦАРЭС привлек руководителей центральных банков и чиновников из министерств финансов. В Исламабаде в августе АБР впервые собрали вместе регуляторов рынка капитала и заинтересованные стороны частного сектора из стран ЦАРЭС, чтобы обсудить опыт реформирования рынков капитала.

Во-вторых, в рамках политического диалога высокого уровня в энергетическом секторе министры энергетики ЦАРЭС впервые встретились в Ташкенте в сентябре. Министры подписали декларацию о совместной работе по продвижению реформ в энергетическом секторе и обеспечению энергетической безопасности в регионе.

В-третьих, в ходе ежегодной встречи АБР на Фиджи в этом году был проведен форум высокого уровня на тему “Устойчивое развитие туризма в регионе ЦАРЭС”. Дискуссии были сосредоточены на необходимости регионального подхода к устойчивому развитию туризма. В настоящее время разрабатывается региональная туристическая стратегия и ряд проектов в сфере туризма.

В-четвертых, в сельскохозяйственном секторе для поддержки региональных сельскохозяйственных цепочек добавленной стоимости АБР подготовил мастер-планы для логистических центров для оптовых рынков Казахстана и Кыргызской Республики. Совершенствуются санитарные и фитосанитарные нормы. Началась работа по выявлению проблем и возможностей регионального сотрудничества в водном секторе. Сотрудничество в водном секторе приносит пользу как в сфере пользования ирригационной воды, так и питьевой.

В-пятых, что касается образования, то было завершено исследование по региональному сотрудничеству в области образования, в ходе которого были определены возможности для гармонизации стандартов и создания информационной системы рынка труда. Это будет способствовать обмену студентами и преподавателями между странами и улучшению доступа к рабочим местам для студентов в регионе.

В-шестых, АБР продолжит углублять поддержку торговли и связанности. В рамках комплексной торговой повестки ЦАРЭС на период до 2030 года АБР поддерживает реализацию реформ, связанных с торговлей. Это включает в себя совершенствование и оцифровку таможенных услуг, а также разработку политики и нормативно-правовой базы для секторов электронной торговли и услуг.

В-седьмых, АБР готовит новые региональные механизмы финансирования. В рамках проекта технической помощи на сумму 2 млн. долл.США будет подготовлен региональный механизм финансирования страхования от рисков бедствий, связанных с землетрясениями и наводнениями. Это позволит привлечь в регион частных страховщиков и снизить страховые взносы. В рамках проекта технической помощи на сумму 2,3 млн. долл.США готовится механизм торговых кредитов и инвестиционных гарантий, который будет оказывать поддержку экспортерам и импортерам в регионе путем предоставления гарантий финансовым учреждениям в отношении выделения кредитов экспортерам и импортерам.

В своем выступлении глава АБР также привел ряд статистических данных, демонстрирующих экономические и торговые перспективы региона ЦАРЭС:

Рост в регионе ЦАРЭС, за исключением КНР, ускорился до 4,9% в 2018 году с 4,6% в 2017 году благодаря более сильным государственным инвестициям в Азербайджане, Пакистане и Узбекистане. Однако ожидается, что рост в 2019 году замедлится до 3,9%, поскольку Пакистан вступает в фазу стабилизации, а замедление добычи нефти замедлит рост в Казахстане. Ожидается, что Азербайджан, Кыргызская Республика и Узбекистан продемонстрируют более высокий рост в 2019 году.

Товарооборот в регионе ЦАРЭС (за исключением КНР) вырос на 13,1% в 2018 году. Улучшение торговых показателей подкреплено более высокими ценами на углеводороды и повышенным спросом на газ со стороны КНР. В первом полугодии 2019 года рост торговли составил 6,4% в годовом исчислении.

Продолжающаяся торговая напряженность, неопределенность вокруг Брексит и замедление роста в КНР влияют на глобальную и региональную торговлю. Но в АБР сохраняют оптимизм в отношении среднесрочных торговых перспектив для региона ЦАРЭС. Усилия Узбекистана по присоединению к ВТО, либерализация визовых режимов в различных странах ЦАРЭС, улучшение связанности и снижение нетарифных барьеров должны способствовать развитию торговли в будущем.

Тема министерской конференции этого года «Новый ЦАРЭС – расширение горизонтов регионального сотрудничества». На встрече высокого уровня обсуждались новые транспортные и энергетические стратегии ЦАРЭС, темпы реализации ЦАРЭС-2030. На полях конференции состоялся государственно-частный диалог по содействию устойчивому развитию туризма в регионе ЦАРЭС посредством государственно-частного партнерства.

Ташкентское мероприятие стало последней министерской конференцией ЦАРЭС для г-на Такехико Накао на посту президента АБР. В январе 2020 года он уйдет в отставку. Завершая выступление, руководил АБР поблагодарил всех партнеров по развитию и министров из стран ЦАРЭС и процитировал великого центральноазиатского поэта Алишера Навои: «Величайшим проклятием для всего человечества является враждебность, величайшим благословением – дружба между соседями».

О ЦАРЭС

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) – это партнерство 11 стран и партнеров по развитию, нацеленных на развитие сотрудничества, ведущего к ускоренному экономическому росту и сокращению бедности. Программа руководствуется всеобъемлющим видением «хорошие соседи, хорошие партнеры и хорошие перспективы».

С момента своего запуска в 2001 году по сегодняшний день программа ЦАРЭС инвестировала 37 миллиардов долларов США в 200 проектов в области транспорта, энергетики и торговли. Из них 14 миллиардов долларов США были профинансированы АБР. /// nCa, 15 ноября 2019 г.

Официальный сайт ЦАРЭС: https://www.carecprogram.org/