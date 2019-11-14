Проект “Я-предприниматель” приглашает молодых бизнесменов на форум

6 декабря 2019 года в городе Ашхабаде, в конференц-зале отеля «Арчабиль» состоится бизнес-форум для начинающих бизнесменов «Level Up!-2020».

Мероприятие проводится в рамках проекта «Я — предприниматель» («Men — telekeçi»), реализуемого при финансовой поддержке Посольства Великобритании в Туркменистане ХО «Акыллы тилсимат».

Это очередной крупный шаг проекта. Участие в форуме бесплатное, но требуется регистрация. Программа форума и порядок регистрации участников размещены на сайте : (www.mentelekechi.com). Начало форума: в 10:00 ч.

Для подробной информации: +99365 10-22-84 или salam@mentelekechi.com

О проекте “Men telekeçi”: Проект, запущенный в июле 2019 года, нацелен на поддержку молодых бизнесменов и стартапов в реализации своих предпринимательских идей. Программа также дает возможности для поиска инвесторов, запуска инициатив за счёт сетевого взаимодействия, а также участия в различных тренингах, форумах.