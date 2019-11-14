Для туркменских студентов из Астрахани в зимние каникулы могут открыться авиарейсы

Эльвира Кадырова

В Туркменистане рассматривается вопрос об организации авиарейсов в Астрахань в зимний каникулярный период, с тем чтобы студенты, обучающиеся в этом российском городе навестили родных, а родители – могли ознакомиться с условиями пребывания детей. Об этом заявил консул Туркменистана в Астрахани Атадурды Байрамов во время встречи со студентами в Астраханском Государственном Университете.

Обращаясь к студентам, Байрамов напомнил о тесных связях Астраханского госуниверситета с соседом по Каспию. Так, значимым событием стал визит ректора АГУ Константина Маркелова в Туркменистан в рамках Первого Каспийского экономического форума, а также проведение дней туркменской культуры в России, приуроченных к празднованию 295-летия Махтумкули Фраги.

«Вы должны хранить и чтить свою культуру и свой язык. Но не забывайте, что обучаетесь вы в России, а значит, обязаны владеть русским языком на высоком уровне», — напутствовал студентов Атадурды Байрамов.

По словам консула, возглавляемое им ведомство готово оказывать ребятам помощь по любым возникающим вопросам.

Астраханский госуниверситет – лидер по числу туркменских студентов. Их здесь обучается свыше 1300 человек или более 60% от общего числа зарубежных студентов, обучающихся в АГУ.

Кроме того, АГУ активно сотрудничает с туркмено-российской школой им.А.С. Пушкина по линии языковой подготовки школьников, готовящихся к поступлению в российские вузы./// nCa, 14 ноября 2019 г.