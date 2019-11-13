Посольство ОАЭ в Ашхабаде вручило МИД Туркменистана копию документа «Человеческое братство для мира во всем мире и совместной жизни»

Временный поверенный в делах посольства ОАЭ в Туркменистане Абдулазиз Абдулла Алхашеми представил во вторник (12 ноября 2019 года) Мятиеву Бердыниязу, заместителю министра иностранных дел Туркменистана, копию документа «Человеческое братство для мира во всем мире и совместной жизни».

В ходе беседы Алхашеми подчеркнул важность этого документа для глобального мира и сосуществования, а также его важность для ОАЭ, тем более что в страны проводятся различные мероприятия по случаю объявления 2019 года – года толерантности в ОАЭ.

Документ «Человеческое братство для мира во всем мире и совместной жизни» был подписан в рамках межконфессионального диалога на международной конференции «Человеческое братство», организованной Советом мусульманских старейшин в Абу-Даби под патронажем Его Высочества шейха Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна – наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ.

Документ о человеческом братстве для мира во всем мире и совместной жизни

Документ о человеческом братстве для имя мира во всем мире и совместной жизни был подписан великим имамом Аль-Азхар Аш-Шарифом и главой Католической Церкви. Документ поддерживает следующее:

Твердая убежденность в том, что подлинные учения религий призывают нас придерживаться ценностей мира; отстаивать ценности взаимопонимания, человеческого братства и гармоничного сосуществования. Свобода – это право каждого человека. Каждый наделен свободой веры, мысли, выражения и действия. Плюрализм и различия религии, цвета кожи, пола, расы и языка – это премудрая Божественная воля, посредством которой Бог создал людей. Эта божественная мудрость является источником, из которого проистекает право на свободу убеждений и свободу быть разными. Поэтому тот факт, что людей вынуждают придерживаться определенной религии или культуры, должен быть отвергнут, как и навязывание образа жизни, который другие не принимают. Справедливость, основанная на милосердии, – это путь к достойной жизни, на которую имеет право каждый человек. Диалог, взаимопонимание и широкое распространение культуры терпимости, принятия других и мирного сосуществования будут в значительной степени способствовать сокращению многих экономических, социальных, политических и экологических проблем, которые так тяжело давят на большую часть человечества. Диалог между верующими означает объединение в обширном пространстве духовных, общечеловеческих и общих социальных ценностей и отсюда передачу высших нравственных добродетелей, к которым стремятся религии. Это также означает необходимость избегать безполезных дискуссий. Охрана мест отправления культа – синагог, церквей и мечетей – является обязанностью, гарантируемой религиями, человеческими ценностями, законами и международными соглашениями. Любая попытка нападения на места отправления культа или угроза применения в отношении них насилия, угроза взрывов или разрушений являются отклонением от религиозных учений, а также явным нарушением соответствующих международных законов. Терроризм вызывает сожаление и угрожает безопасности людей, будь то на Востоке или Западе, Севере или Юге, и сеет панику, террор и пессимизм. Однако это не связано с религией, даже когда террористы инструментализируют ее. Скорее, это связано с неверным толкований религиозных текстов. Концепция гражданства основана на равенстве прав и обязанностей, при котором все пользуются справедливостью. Поэтому крайне важно установить в наших обществах концепцию полноправного гражданства. Хорошие отношения между Востоком и Западом, бесспорно, необходимы обоим. Ими нельзя пренебрегать, с тем чтобы каждый мог обогатиться культурой другого посредством плодотворного обмена и диалога. Необходимо признать право женщин на образование и занятость, а также их свободу осуществлять свои собственные политические права. Кроме того, необходимо приложить усилия для освобождения женщин от исторических и социальных условий, которые противоречат принципам их веры и достоинства. Защита основных прав детей на то, чтобы они росли в семейной среде, получали питание, образование и поддержку, является обязанностью семьи и общества. Такие обязанности должны быть гарантированы и защищены таким образом, чтобы ни один ребенок в любой части мира не мог лишиться их. Защита прав пожилых людей, уязвимых людей (людей с особыми потребностями) и угнетенных является религиозным и социальным обязательством, которое должно быть гарантировано и защищено посредством строгого законодательства и осуществления соответствующих международных соглашений.

Аль-Азхар и Католическая Церковь просят, чтобы этот документ стал объектом исследования и изучения во всех школах, университетах и учебных заведениях, тем самым помогая воспитывать новые поколения, чтобы принести добро и мир другим, и быть защитниками прав угнетенных и наименьших из наших братьев и сестер. /// Посольство ОАЭ, Ашхабад, 13 ноября 2019 г.