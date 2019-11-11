Туркменистан-Италия – Визит Бердымухамедова высветил новые измерения партнерства

Тарик Саиди

Президент Туркменистана Бердымухамедов посетил Италию 6-7 ноября 2019 года. Он провел отдельные встречи с президентом и премьер-министром Италии и группой итальянских бизнесменов в Риме.

Туркмено-итальянский бизнес-форум состоялся в Милане 6 ноября 2019 года.

По итогам переговоров на высшем уровне с премьер-министром Италии был подписан ряд документов:

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Итальянской Республики о воздушном сообщении;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Итальянской Республики по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинских наук;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством окружающей среды и охраны земель и моря Итальянской Республики по сотрудничеству в сфере оценки рисков, адаптации и снижения влияния изменения климата;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Туркменистана и Министерством образования, университетов и исследований Итальянской Республики по сотрудничеству в области образования.

На бизнес-форуме было заключено 12 меморандумов и соглашений в сферах энергетики, промышленности и транспорта, текстильной промышленности, а также в банковской сфере, в области здравоохранения и медицинской промышленности, образования.

Члены Союза промышленников и предпринимателей подписали 20 соглашений с различными итальянскими компаниями, в том числе о поставках оборудования и технологических линий для импортозамещающих производств.

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В ходе визита частный сектор Туркменистана добился значительного прогресса. Представители делового сообщества в ходе государственного визита впервые подписали порядка 20 соглашений в формате “бизнес-бизнес”.

Основное внимание по-прежнему уделяется наращиванию потенциала Туркменистана в области сокращения импорта и увеличения экспорта.

Подписанные в ходе визита документы свидетельствуют о способности частного сектора Туркменистана плодотворно взаимодействовать с зарубежными партнерами.

Это было очевидно и раньше, когда полный самолет туркменских бизнесменов направился в Японию для встреч на полях церемонии интронизации императора Нарухито.

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Примечательна роль СППТ (Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана) в наращивании потенциала частного сектора. Это одна из особенностей развивающейся модели партнерства с Туркменистаном.

СППТ располагает собственным банком с достаточными средствами для финансирования субъектов предпринимательства, имеет свою школу для подготовки малых предпринимателей и работников для частного бизнеса, экспертов для консультирования МСП по вопросам менеджмента и экспорта. Кроме того, СППТ дает возможность регулирования формата взаимодействия государственного и частного секторов.

Поэтому СППТ имеет решающее значение для построения партнерских отношений с Туркменистаном. Фактически, эта структура служит отправной точкой при налаживании различных сценариев партнерства.

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Успех визита президента Бердымухамедова во многом обусловлен усилиями и целенаправленной работой посольства Италии в Ашхабаде и офиса ITA (итальянского торгового агентства) в Турции.

Специально для визита они подготовили новое издание итало-туркменского бизнес-справочника. Помимо предоставления контактных данных итальянских и туркменских организаций, в нем содержится много полезной информации.

Обозначены области для инвестирования – это 1. Электроэнергия, газ и кондиционирование воздуха (также из возобновляемых источников); 2. Строительство; 3. Транспортировка и хранение; 4. Продукция сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства; и 5. Химическая продукция.

В справочнике также обозначены отрасли Туркменистана, где может пригодиться итальянская техника, продукция или – это машины и оборудование, строительство, водоснабжение; канализационные системы, очистка и рекультивация отходов, мебельное производство, транспорт и хранение и т.д.

Любой другой стране, которая может быть заинтересована в получении полной выгоды от государственного визита, было бы целесообразно разработать аналогичный справочник или руководство.

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Посольство Италии в Ашхабаде систематически работало над созданием точек притяжения в течение всего года.

Вот, подтверждающие это примеры:

В октябре 2019 года три крупных текстильных импортера из Туркменистана посетили выставку La Moda Italiana, которая была проведена при поддержке ICE/ITA в Алматы. Форум дал возможность туркменским бизнесменам ознакомиться с деятельностью более 40 итальянских производителей тканей, меха и кожи.

В сентябре 2019 года посол Италии Диего Унгаро встретился с ректором Института телекоммуникаций Нурнепесом Кулиевым, с которым обсудил возможные формы сотрудничества с аналогичными научно-исследовательскими учреждениями Италии

В сентябре 2019 года посол Италии встретился с директором Института геофизики и сейсмологии Гюльджамал Сарыевой и обсудил аспекты двустороннего сотрудничества

В сентябре 2019 года делегация туркменских предпринимателей приняла участие в международной выставке Vitrum в Fiera Milano Rho по приглашению ICE / ITA

Вице-президент Палаты депутатов Италии Этторе Росато и его делегация посетили Ашхабад и провели встречи с председателем парламента и заместителем министра иностранных дел

В мае 2019 года посол Италии провел неформальный бизнес-форум с участием итальянского агентства по внешней торговле ITA / ICE и представителей Торгово-промышленной палаты, Союза предпринимателей и промышленников, Европейского банка реконструкции и развития ЕБРР, компаний и операторов, действующих в сфере промышленных, технологических и коммерческих отношений между двумя странами

В апреле 2019 года офис ICE в Стамбуле содействовал участию туркменской бизнес-делегации в выставке CIBUS Connect 2019

В марте 2019 года заместитель государственного секретаря по иностранным делам Италии Манлио Ди Стефано во главе делегации частного сектора, в состав которой вошли представители секторов машиностроения и промышленных компонентов, нефти и газа, обороны, космоса и телекоммуникаций, посетил Туркменистан и провел встречи с вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым, заместителем премьер-министра Мыратгельды Мередовым (газ и нефть), вице-премьером Чары Гылыджовым (торговля) и президентом Союза промышленников и предпринимателей Александром Дадаевым

Подобные визиты закладывают фундамент для извлечения полноценной выгоды от государственных визитов.

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Еще одной особенностью является гибкий подход на каждом этапе взаимодействия.

Необходимость в гибкости возникает в тех случаях, когда сроки визита должны быть изменены в кратчайшие сроки, встречи переносятся, повестка дня должна быть уточнена, состав делегации должен быть изменен и т.д.

Гибкость со всех сторон является важной особенностью успешной модели партнерства.

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Готовясь к визиту, итальянская сторона понимала, что субподряд в крупных проектах является важным направлением для поставщиков техники, технологий и ноу-хау.

Иногда в крупном проекте, реализуемом в Туркменистане, бывают задействованы более сотни субподрядчиков.

Сейчас в Туркменистане развивается тенденция заключения основного контракта с местными компаниями с привлечением субподрядчиков по мере необходимости.

Это еще одна особенность развивающейся модели партнерства с Туркменистаном.

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Важным аспектом при планировании партнерства с Туркменистаном является применение комплексного подхода.

Такой подход состоит из двух уровней: интеграция на стороне поставщика и интеграция на стороне клиента.

Кроме всего прочего, интеграция в этом смысле означает, что обязательства всех партнеров должны быть четко поняты всеми.

Сюда же относится непрерывная последовательность действий, которые будут иметь место от начала до конца проекта.

Успех трансграничных проектов, таких как Южный газовый коридор, в значительной степени будет зависеть от комплексного подхода.

Применение комплексного подхода способствует повышению шансов на более выгодное партнерство.

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Еще одной особенностью модели партнерства с Туркменистаном, которая уже известна и вновь проявила себя в ходе визита в Италию, выступает необходимость полного отделения политики от бизнеса.

На самом деле, здесь нужно небольшое объяснение: деловые обязательства должны быть полностью подкреплены политической волей, но вне и до этого не должно быть никакого политического влияния для формирования деловых решений.

Это важный элемент модели партнерства с Туркменистаном. /// nCa, 11 ноября 2019 г