В Ашхабаде состоялась церемония возложения цветов в честь 81-ой годовщины со дня смерти Ататюрка

Новости и комментарий nCa

10 ноября 2019 года в Ашхабаде состоялась церемония возложения цветов в ознаменование 81-й годовщины со дня смерти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Во главе с послом Мустафой Капуджу церемония прошла в столичном парке имени Ататюрка, где находится памятник Ататюрку.

В мероприятие приняли участие представители турецкой общины, проживающие в Ашхабаде и учащиеся турецкой школы.

На возложении также присутствовали военнослужащие элитных военных подразделений Туркменистана и высокопоставленные представители туркменского правительства.

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Наследие Ататюрка – комментарий nCa – Тарик Саиди

В последнее время стало довольно модно ставить под сомнение наследие Ататюрка и его влияние в современной Турции. Этот вопрос в основном задают те, кто хотел бы разрушить единство турецкого народа. Это злобный вопрос, и он должен быть погашен.

Во-первых, рассуждать о месте Ататюрка в истории турецкого государства – это прерогатива только турецкого народа. Все те, кто извне, не имеют права комментировать эту тему просто потому, что в даннм вопросе они не обладают той проницательностью, которой располагает сам турецкий народ.

Ататюрк живет в сердце каждого турка.

В памятном послании, посвященном этому дню, Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Мы должны понять учение Гази (ветерана), который получил признание нашего народа и всего мира, и сказать нашей молодежи и детям, что он настоящий патриот.

«Мы должны нести факел вперед для единства и солидарности будущих поколений, не забывая о жертвах и о борьбе на этом пути».

«Наш народ всегда полон решимости защищать Родину и флаг, который обороняли своей кровью и жертвами наши мученики и наши ветераны. Турецкая Республика продолжает расти с силой, подпитывающейся прошлым, несмотря на все попытки предотвратить это», – сказал Эрдоган.

«Мы двигаемся в будущее с большей надеждой и решимостью, чем когда-либо прежде, мы продолжаем защищать нашу республику, которую Гази Мустафа Кемаль Ататюрк называет «моей величайшей работой», и мы неустанно продолжаем делать шаги, которые поведут нашу страну дальше», – добавил он.

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Чтобы понять вневременную актуальность Ататюрка, нужно попытаться понять весь смысл турецкого слова «hürriyet».

Согласно словарям, Hürriyet дается означает свобода, вольность, независимость.

Это насовсем верный перевод слова.

В реальном смысле, «Hürriyet» автоматически включает самоуважение во всех его оттенках и смыслах.

Это понятие пересекает суверенитет по концентрическим кругам, начиная от индивида и расширяясь к внешнему краю, охватывая нацию и страну, соединяя ее с человечеством.

Как сказал Ататюрк, «… под полной независимостью мы подразумеваем, конечно, полную экономическую, финансовую, юридическую, военную, культурную независимость и свободу во всех вопросах. Лишение независимости в любом из этих случаев равносильно тому, что нация и страна лишаются всей своей независимости».

Он также сказал, что «суверенитет принадлежит народу/нации неограниченно и безоговорочно».

Hurriyet в этом смысле означает внутреннее единство и готовность принести любые жертвы, которые могут быть необходимы для сохранения независимости.

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Шесть направлений, представляющих основополагающую идеологию, также называемую основными столпами кемализма, – это республиканизм, популизм, национализм, лаицизм, этатизм и реформизм.

Эти принципы родились по причине необходимости найти кратчайший путь к восстановлению страны, разбитой самыми мощными армиями мира.

В турецкой войне за независимость (1919-1923 гг.) Ататюрк решительно разгромил попытки объединенных британских, итальянских, французских, греческих и армянских сил разделить турецкие земли на отдельные куски.

Процесс восстановления нации был скоротечным и болезненным из-за сокрушительного распада Османской империи.

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Эти шесть столпов кемализма (Ататуркизма) послужили основой для создания нации. Концепция Hürriyet, как упоминалось выше, лежала в основе этих столпов.

Как сторонний наблюдатель, я не могу предположить действия Ататюрка в сегодняшнем мире.

Тем не менее, как политический аналитик, я могу высказать некоторые комментарии, хотя сам бы наверное и признал, что мое мнение может быть совершенно ошибочным.

Например, возьмем столп «национализм».

Ататюрк сказал: «Народ, который составляет Турецкую Республику, называется турецкой нацией».

Центральная Азия и Азербайджан были за железным занавесом, когда он это сказал.

Сегодняшняя Турция является локомотивом мобилизации и объединения тюркского народа во всем мире. Это не отклонение от кемализма. Это на самом деле расширение его видения, потому что нынешние времена требуют единства через границы ради общей выгоды.

Аналогичная логика действует, когда мы смотрим на расслабление дресс-кода. Во времена Ататюрка дресс-код революции – пальто и шляпы – стал самым быстрым и ощутимым способом объединить людей. Феса и хиджаб были отвергнуты.

Сегодня единство в Турции почти приобрело статус генетического отпечатка. Таким образом, имеет смысл позволить людям одеваться так, как они хотят. На самом деле это способ укрепить единство, приняв многообразие.

Что касается развития института имама-Хатыпа для подготовки религиозных лидеров, то необходимо соблюдать основной принцип, согласно которому государство не будет вмешиваться в дела религии, а религия не будет вмешиваться в дела государства. В эти трудные времена ядовитые идеологии прорастают повсюду, и чтобы держать их в узде, необходимо следить за тем, чтобы голос с кафедры не наносил ущерба целостности общества. Чтобы это произошло, голос должен быть голосом истинного ислама, а не какой-либо из его искаженных версий. Инвестиции в образованных религиозных лидеров – это инвестиции в сплоченность общества. Для сохранения разделения государства и религии важно не оставлять места для навязчивых, негативных и деструктивных идеологий. Неудавшийся переворот 2016 года стал уроком в этой области.

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Падение Османской империи было травматичным событием истории в беспрецедентных масштабах.

Цифры и статистка не могут в полной мере проиллюстрировать глубину и масштаб этой трагедии.

Иногда микро-видение может объяснить макро-ситуацию.

“Портрет турецкой семьи” Ирфана Орга – одна из превосходных книг, описывающих боль и страдания после распада Османской империи.

Понимание, полученное из этой книги, также может быть полезно для понимания того, что сегодняшняя Турция по-прежнему является Турцией Мустафы Кемаля Ататюрка, независимо от того, насколько она отличается внешне.

Hurriyet. Millet. Turkiye. /// nCa, 11 ноября 2019 г.