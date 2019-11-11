Спасение саксаула в Казахстане: туркменский опыт и проекты международных организаций

Эльвира Кадырова

Казахстанский информационный портал Informburo.kz недавно опубликовал обширную статью «В Казахстане пытаются спасти саксаульные леса от массовой вырубки. Почему это важно?» в авторстве Жанны Хабдулахабар. Статья предоставляет достаточно интересный и информативный материал о том, насколько Казахстан продвинулся в деле восстановления саксаульника и насколько это значимо для экосистемы страны.

Приводим краткое содержание этой статьи:

Саксаульные леса есть в пустынях Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также на территории Китая, Ирана и Афганистана.

Казахстан занимает первое место в мире по площади, на которой растёт саксаул: из 12,6 млн га земли, покрытой лесом, половину – более 6 млн – занимают саксаульники. В Туркменистане, к примеру, это 1,5-2 млн, а в Узбекистане – всего 600 тысяч га. Cредняя продолжительность жизни саксаула составляет 50-60 лет.

Значение саксаула для природы и польза для человека

Зимой саксаул задерживает снег и это помогает питать подземные воды. Молодыми и очень питательными побегами кормятся верблюды, овцы, козы. Саксаул ещё называют разведчиком воды, так как он всегда появляется там, где к поверхности близки грунтовые воды.

Но на фоне всего этого гораздо важнее другая функция саксаула – задерживание песков в пустынных и полупустынных районах. Так, одно дерево саксаула удерживает четыре тонны песка, помогая тем самым ведению сельского хозяйства.

Наступление песков на населённые пункты – это реальность, в которой живут сотни семей, говорит менеджер проектов ПРООН в области биоразнообразия Талгат Кертешев. В селе Батпакты Алматинской области, что в 160 км от Алматы, целая улица осталась под песками.

На окраинах некоторых населенных пунктов Баксанского района Алматинской нет пояса из саксаульников. Сельчане сами его вырубают, чтобы обогреть дома зимой. Некоторые пасут скот в зарослях.

Мораторий на вырубку саксаула

Впервые мораторий на вырубку саксаула Правительство Казахстана подписало в 2004 году. Действовал он 14 лет. За это время фактов браконьерства стало меньше, саксаул разросся на большой территории. В 1996 году, по информации учёного-лесоведа, кандидата сельскохозяйственных наук Жайлау Токтасынова, площадь саксаульных лесов составляла чуть более 4 млн га. К 2006 году, благодаря введённому двумя годами ранее запрету, она выросла до 6,1 млн га.

В начале 2019 года власти решили продлить запрет ещё на 5 лет – до 31 декабря 2023 года.

В 2017 году в Лесной кодекс внесли поправку, запрещающую торговлю саксаулом.

“Для обеспечения местного населения топливной древесиной Комитет лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза РК ежегодно устанавливает лимиты для сборов. Мы с акиматами районов в Муйынкумском и Байзаковском районах в Жамбылской области определили объёмы – четыре куба на дом. Этого достаточно. Лишь бы люди этим ограничились”, – говорит вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

Введены также штрафы за незаконную рубку саксаула, применяются исправительные работы. Суд может назначить и арест – на срок до 30 суток. Кроме того, парламент рассматривает законопроект о внесении поправок в законодательство, предусматривающих ужесточение санкций.

Опыт Туркменистана в спасении саксаула полезен

В Туркменистане саксаул вырубали в режиме “нон-стоп”. Так о ситуации после развала СССР рассказывает Султан Вейсов, научный консультант Нацинститута пустынь, растительного и животного мира министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды этой страны. Запретительные меры неэффективны, отметил он. Туркменские власти пошли другим путём.

Туркменистан решил эту проблему 100% газификацией всех населённых пунктов. В городах есть природный, в аулах – сжиженный, баллонный газ. Если мне нужно приготовить в тандыре лепёшку, то нужен саксаул, но проведен газ.

«У нас тоже существует запрет, но вырубать его и так не будут, потому что есть газ. Это намного дешевле, чем ехать вырубать дерево, платить большие штрафы. Если несколько раз поймают, то уже уголовное наказание будет», – говорит Вейсов.

Эффективность такого подхода подтверждают и в Казахстане.

“Да, в Кызылординской и Мангыстауской областях, где есть газ, фактов незаконной вырубки саксаула нет. В Жамбылской и Алматинской областях газа нет, поэтому там топят саксаулом. С начала этого года в Алматинской области выявлено 5 фактов незаконной вырубки леса, объёмом пять кубометров. В Жамбылской области 11 фактов – объём 15 кубов”, – говорит координатор конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в Казахстане Кайрат Устемиров.

В Туркменистане несколько десятилетий назад был один пустынный заповедник – Репетекский. Сейчас в стране 9 таких зон: в них произрастают белый и чёрный саксаулы.

“Мы собрали сотрудников акиматов, экологов, работников лесхозов Каракиянского района Мангыстауской области, Аральского района Кызылординской области и Балхашского района Алматинской области. Их всех отправили в Туркменистан, где есть единственный в Центральной Азии институт пустынь. Там продемонстрировали два метода приостановления подвижных песков. Механическая защита: созданы квадраты из камыша размером два на два”, – рассказывает менеджер проектов ПРООН в области биоразнообразия Талгат Кертешев.

В каждом таком квадрате сажали сеянцы саксаула, из которых на следующий год вырастал небольшой кустик.

“Рядом со временем пробиваются травянистые растения. Опыт Туркменистана применили в селе Батпакты на территории в 2 гектара, в Аралкуме – 3 гектара. Приживаемость – 50-60%”, – добавил Кертешев.

Восстановление Саксаула в Казахстан – сотрудничество с международными организациями

ПРООН инициировала также высадку саксаулов и других деревьев там, где раньше было дно Аральского моря. Площадь водоёма сокращается и на территорию высохшей его части уже приходится 6 млн га, это приводит к образованию солончаков.

Для посадки на солончаковом грунте лучше всего подходит чёрный саксаул. Он в принципе может комфортно себя чувствовать там, где другие растения жить не могут.

В 2016 году ПРООН совместно с компанией Coca-Cola открыли питомник в Аральском лесхозе (Кызылординская область). Начинали с одного гектара, затем охват вырос до четырёх. В прошлые годы использовалась довольно простая схема: с самолётов разбрасывались семена, по участкам засеивания потом прогоняли скотину, которая втаптывала семена в почву. Сейчас используются другие методики.

Ежегодно питомник обеспечивает посадку на территории 2,5 тысячи гектаров.

К 2018 году на 10 тысячах га бывшего Аральского моря уже росли саксаулы. Приживаемость молодняка составила 40-45%.

Кроме того, саксаул выращивают в Казалинском питомнике Кызылординской области – 3 миллиона единиц посадочного материала в год для посадки на осушенном дне Арала.

«В рамках проекта Всемирного банка с 2008 по 2014 годы высадили на 56 тысячах гектаров. С лесной службой Кореи в 2019 году посадили на 10 тысячах гектаров, в 2020 году посадим на 3 тысячах. На голой соли мы научились высаживать саксаул», – сказал представитель ПРРОН в Казахстане Талгат Кертешев.

По новой программе “Сохранение ключевых лесных экосистем” (2018-2023 гг.) ПРООН выделяет Казахстану 8 миллионов 160 тысяч долларов на сохранение горных лесов, снежного барса, пойменных лесов и саксаула. Сейчас по ней проводится конкурс “Зелёный ресторан”, который должен показать, какие заведения и их владельцы не используют саксаул в приготовлении блюд. Программа также предусматривает факультативные занятия по теме саксаула в школах в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. Работу учителей, которые ведут эти факультативы, оплатит ПРООН.

В планах создать питомник, улучшить работу по предотвращению и ликвидации природных пожаров.

“Мы создадим банк семян. Есть такое понятие – плюсовые насаждения саксаула. По росту, по диаметру в банке соберём самые качественные образцы. Лабораторию создадим на базе Института ботаники при Комитете науки в Алматы и Казахском лесном семеноводческом селекционном центре в Алматы и в Щучинске”, – делится планами представитель ПРООН Талгат Кертешев.

Уже в декабре ПРООН везёт специалистов в Южную Корею, чтобы те увидели лаборатории банка семян и потом внедрили систему в Казахстане. /// nCa, 11 ноября 2019 г.

С полным текстом статьи «В Казахстане пытаются спасти саксаульные леса от массовой вырубки. Почему это важно?» в авторстве Жанны Хабдулахабар можно ознакомиться здесь:

https://informburo.kz/stati/v-kazahstane-pytayutsya-spasti-saksaulnye-lesa-ot-massovoy-vyrubki-pochemu-eto-vazhno.html