Конкурс сушистов в Ашхабаде

В последние годы отношения между Японией и Туркменистаном стремительно развиваются, в том числе в культурной и социальной сферах. Одним из показателей, свидетельствующих об этом факте, является проведение 3 ноября в Ашхабаде конкурса лучших суши-мастеров страны под названием “Финал конкурса суши-мастеров”, в котором принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Туркменистане Кацумата Такахико.

Данный конкурс был организован онлайн-платформой “Dostavka.bar” и рестораном «SM Sushi» при поддержке Посольства Японии в Туркменистане. Турнир был призван не только определить лучшего шеф-повара суши, но и популяризировать японскую кухню в Туркменистане. Посол Кацумата выступил с приветственной речью в качестве почетного гостя и отметил, что всего 3 года назад, когда он только прибыл в Туркменистан со своей дипломатической миссией, в стране было всего несколько ресторанов с японской кухней. Затем он с удовлетворением отметил, что после состоявшегося в марте этого года мероприятия по ознакомлению с японской кухней, которое представил официальный шеф-повар резиденции посла г-н Оцука Коки, интерес туркменского населения к японской кухне, а также количество ресторанов с японской кухней значительно возросло.

Культура японской кухни под названием “Васоку ” была зарегистрирована как нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО в 2013 году. Она не только отражает культуру японских блюд через уникальные ингредиенты и рецепты, но и демонстрирует менталитет и эстетическое чувство японского народа.

В «Финале суши-конкурса» приняли участие следующие ашхабадские рестораны:

«Restorantino» «SM Sushi» «Euphoria»» «YakiTori» «Umyt Group&Etaz pub» «Pizza Kopetdag»

Победителем этой нелегкой кулинарной битвы стал шеф-повар ресторана «SM Sushi» Рейимов Рамон. Шеф-повар официальной резиденции посла Оцука Коки, принявший участие в качестве судьи, отметил, что он очень впечатлен столь высоким уровнем мастеров суши и надеется, что это событие послужит толчком к дальнейшему развитию их профессионального уровня. /// nCa, 7 ноября 2019 г. [при информационной поддержке Посольства Японии в Ашхабаде]