Бюзмеинский тепличный комплекс – Пионерский проект

Тарик Саиди и Равиля Кадырова

Участники международной конференции “Рациональное использование водных ресурсов – основа к достижению Целей устойчивого развития” и группа журналистов были приглашены в среду (6 ноября 2019 года) для посещения экспериментального тепличного комплекса, расположенного в Бюзмеинском этрапе города Ашхабада.

Тендеры на закупку оборудования и материалов для теплицы были объявлены в июле прошлого года, а сама теплица начала функционировать несколько месяцев назад.

На территории теплицы сооружены два вольера по 5 гектаров каждый.

В настоящее время там выращиваются помидоры, и ожидается, что общий годовой объем производства томатов может составить около 1500 тонн.

Оснащение теплицы позволяет выращивать все виды культур и уже имеются планы поэкспериментировать с бананами.

Существует потенциал для расширения, и эксперты будут изучать перспективы выращивания других овощей и некоторых видов фруктов.

Владельцем проекта является Министерство сельского хозяйства и окружающей среды.

Персонал прошел определенную подготовку у поставщиков оборудования и ноу-хау.

В теплице имеются также свои ульи. Вся система пчеловодства, включая медоносных пчел, была приобретена у компании Biobest, имеющей штаб-квартиру в Бельгии и работающей примерно в 70 странах.

Туркменистан продвигает идею разведения тепличных хозяйств как надежный способ круглогодичного снабжения населения свежими овощами. Также продумываются планы по строительству теплиц в окрестностях каждого крупного города.

Ожидается, что ведущую роль в тепличном хозяйстве будет играть частный сектор, а правительство будет оказывать поддержку и делиться результатами работы экспериментальных ферм.

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) посредством своего банка «Рысгалбанк» предлагает фермерам, занимающимся теплицами, кредиты на льготных условиях. Другие банки Туркменистана также открыты для проектных предложений по теплицам.

Правительство недавно начало предоставлять сельскохозяйственные земельные участки в долгосрочную аренду, в некоторых случаях до 99 лет. Это почти собственность на землю, что дает возможность фермерам планировать свой бизнес в соответствии с собственными предпочтениями и требованиями рынка. Земля предоставляется фермерам на основе 65: 35, то есть фермеры выращивают любую культуру, которую требует правительство на 65%-ной площади земельного участка, а остальные 35% используют по своему усмотрению.

Тепличное хозяйство также открывает женщинам-фермерам Туркменистана возможность на равных конкурировать со всеми остальными. После того, как теплица установлена, работа по ее обслуживанию и эксплуатации достаточно кропотлива, но физически не очень тяжелая.

С учетом того, что в сельскохозяйственном секторе Туркменистана одновременно происходит так много событий, теплицы будут играть ключевую роль в превращении страны в крупного поставщика фруктово-овощной продукции в регионе и за его пределами. /// nCa, 7 ноября 2019 г.

Вот несколько фотографий из нашего визита в тепличный комплекс в Бюзмеине: