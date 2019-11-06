Радикальная модернизация плодоовощной отрасли Туркменистана – Часть 2

Тарик Саиди

Составление руководства по стандартизации заняло довольно много времени и потребовало огромной работы. Первая задача состояла в том, чтобы изучить недостатки, которые появляются естественным образом и дефекты, которые происходят из-за плохих условий хранения и обработки.

Как только каталог начал обретать форму, стало ясно, что потенциал этой директории выходит далеко за рамки простого каталогизации визуальных и других недостатков продукта.

Знакомство с сельскохозяйственными и садовыми маркетинговыми структурами других стран помогло понять, что стандартизация является жизненно важным шагом в области контроля качества. Это очень важно с точки зрения получения ISO и других международных сертификатов для экспорта фруктов и овощей, выращиваемых в Туркменистане.

Руководство по стандартизации, разработанное Довлетом и его командой в Ter Önüm, уже оказывает влияние на местные рынки.

Даже рынки и магазины, которые не входят в сеть Ter Önüm, сортируют фрукты и овощи, выставленные на витрине, в отдельных лотках в зависимости от их визуальных недостатков. Это, в свою очередь, выгодно покупателям, потому что продукция с большим количеством видимых дефектов оценивается несколько ниже, чем партия, которая прошла руководство по стандартизации.

Как Довлет отметил во время нашего разговора, когда фрукт или овощ теряет свежесть, он также теряет вес.

Гипотетически говоря, если розничный торговец запасся 10 кг фруктов или овощей, и не мог продать товар в свежем состоянии, то они превращаются примерно в 8 кг продукции. Несколько таких потерь в день могут сильно сократить прибыль магазина.

Руководство по стандартизации полезно и для потребителей, и не только из-за эстетически приятного внешнего вида фруктов или овощей.

С потерей свежести теряется и вкус.

А иногда даже такой товар может быть опасен для здоровья, хотя и не всегда это так.

Как вы, возможно, заметили, глядя на слайды в этих двух частях цикла статей, в руководстве по стандартизации говорится как о местных, так и импортных фруктах.

Такое пособие полезно для компаний, экспортирующих фрукты в Туркменистан, в том смысле, что оно дает представление о степени допустимости, которую туркменский потребитель готов проявить по отношению к отечественной продукции.

Руководство по стандартизации Ter Önüm также полезно для местных органов власти, которым поручено обеспечивать соблюдение стандартов качества на рынках.

Хотя у них имеется целый ряд собственных рекомендаций и стандартов, по которым можно судить о пригодности продукта, подкрепленных лабораториями для проверки качества, это руководство служит простым способом своеобразного визуального сканирования.

Мелкие фермеры в отдаленных районах, которые ранее не имели ни малейшего представления о том, что может быть продано по максимальной цене, а от чего потребитель откажется сразу, также могут воспользоваться руководством по стандартизации.

Фермеры теперь осознают еще один факт, заключающийся в том, что условия упаковки, обработки и транспортировки товара могут повлиять на внешний вид производимой продукции, тем самым нанося ущерб прибыли, которую они могли бы обеспечить с продаж на рынке.

Проводя грань между тем, что приемлемо, а что нет с точки зрения визуальных и физических недостатков фруктов и овощей, руководство по стандартизации Ter Önüm является универсальным инструментом для всей цепочки, от фермера до потребителя. /// nCa, 6 ноября

Продолжение следует . . .