Визит Президента Бердымухамедова в Италию укрепит туркмено-итальянское партнерство

6-7 ноября 2019 года Президент Бердымухамедов посетит с официальным визитом Италию. Как ожидается, визит укрепит партнерство между двумя странами.

Эксклюзивное Интервью – Посол Италии Диего Унгаро

В свете предстоящего визита президента Бердымухамедова в Италию мы задали несколько вопросов послу Диего Унгаро:

nCa: Каков текущий объем двустороннего товарооборота и каковы тенденции, наблюдавшиеся в течение последних пяти лет?

ДУ: Хотя это не так известно широкой публике, итальянские компании часто выступают одними из главных стратегических партнеров во многих технологических и промышленных проектах развития Туркменистана, включая, в частности, расширение промышленной базы, будь то порт Туркменбаши, аэропорт в Туркменабаде, стекольный завод в Ахалском велаяте или многие более мелкие предприятия, расположенные по всей стране.

Это не отражено в торговой статистике, поскольку эти проекты в основном реализуются субподрядчиками через другие страны. В любом случае объем двусторонней торговли достиг 605 млн. долл. евро в 2016 году и может достичь 200 млн евро к концу текущего года.

nCa: Что Туркменистан в основном импортирует из Италии и что экспортирует?

ДУ: На мой взгляд, Италия и Туркмения действительно являются оптимальными и наиболее симбиозными партнерами: мы импортируем в основном энергию и экспортируем промышленные технологии.

nCa: Каковы цели бизнес-форума в Милане и каковы могут быть механизмы для достижения этих целей?

ДУ: Это очень исторический момент, так как впервые более шестидесяти предпринимателей, которые представляют собой часть многообещающего будущего развития туркменской экономики, соберутся в Милане на второй бизнес-форум 2019 года и расскажут о своих запросах на одном из наиболее динамичных рынков Центральной Европы. Если бы только Туркменистан мог продолжать этот процесс представления себя на постоянной основе в таком ключе, то темпы открытия экономики последовательно ускорялись бы, при непосредственной выгоде для всей экономики и, надеюсь, ее функционирования.

nCa: Какова повестка визита Президента Бердымухамедова?

ДУ: Президент Бердымухамедов регулярно посещает Италию, которую он очень ценит по разным аспектам, в частности за надежность технологической поддержки, доступной для развития страны. Он уже был в Риме в 2009 году, в Милане и Риме в 2015 году и сейчас снова посетит Рим, а в Милане накануне визита состоится очередной бизнес-форум. Следующая деловая встреча уже запланирована на 2020 год.

nCa: Какие документы предполагается подписать в ходе визита?

ДУ: В рамках двустороннего сотрудничества в промышленной, коммерческой и образовательной намечается ряд меморандумов, соглашений о намерениях и контрактов.

На институциональном уровне мы ожидаем подписания соглашений по воздушному сообщению, здравоохранению, окружающей среде, борьбе с терроризмом, а также образованию и культуре, а также в сфере продолжения уже существующего сотрудничества с Академией наук.

nCa: На ваш взгляд, каковы наилучшие пути укрепления и расширения партнерства между Италией и Туркменистаном?

ДУ: Туркменистан очень поспособствует открытию своей экономики, сделав постоянным свое присутствие в Милане, например, через небольшую частную торговую палату Италия/Туркменистан, которая помогла бы ориентировать выявление и определение дальнейших проектов промышленного сотрудничества между малыми и средними предприятиями двух стран.

nCa: Какие еще моменты вы хотели бы выделить?

ДУ: Без сомнений, новый подход Туркменистана к инвестициям в образование и повышенное внимание к человеческому капиталу и академическому сотрудничеству – это то, где можно увидеть реальное будущее страны.

Новая редакция итало-туркменского бизнес справочника содержит полезную информацию

К совместному бизнес-форуму в Милане, который состоится 6 ноября 2019 года, выпущено новое издание Бизнес-справочника «Италия-Туркменистан».

Вступление от Роберто Ланди, директора ITA (Итальянское Торговое Агентство) в Стамбуле

Ниже приведены некоторые цитаты из вступительной части справочника, написанной Роберто Ланди, директором представительства ITA в Стамбуле:

«Организация трех бизнес-форумов между Италией и Туркменистаном в течение 2 лет стала важным шагом в укреплении торгово-экономических отношений между нашими странами. Во втором итало-туркменском бизнес-форуме, который состоялся в Ашхабаде в ноябре 2018 года, приняли участие 30 итальянских компаний с общим количеством участников 180 человек, включая представителей государственных учреждений и 90 частных предприятий из Туркменистана. Кроме того, существует устоявшаяся традиция организовывать неформальные бизнес-форумы, последний из которых прошел в мае в резиденции посла с участием 30 человек».

«В программе миланского бизнес-форума предусмотрено участие большого числа наиболее значимых итальянских компаний, работающих в Туркменистане в таких стратегических отраслях, как нефтегазовая, химическая промышленность, текстильная и кожевенная промышленность, агропромышленный комплекс, инфраструктура и строительство».

«С 2016 года Итальянское Торговое Агентство (ITA) осуществляет свою деятельность в Туркменистане через бюро поддержки, базирующуюся в Ашхабаде и находящуюся в тесном контакте с Посольством Италии. Основной задачей бюро ITA является оказание помощи итальянским и туркменским компаниям и содействие деловому сотрудничеству между нашими странами. Важно отметить значительный рост объема двусторонней торговли в первом полугодии 2019 года, который в среднем составил 96 млн. евро (импорт – 70,4 млн. евро и экспорт – 25,5 млн. евро) и превысил показатели 2018 года, товарооборот которого оценивается в 32,1 млн. евро (импорт – 13,2 млн. евро и экспорт – 18,9 млн. евро). Между тем, примечательно, что в 2019 году деловой интерес туркменских компаний вырос, и среди рекламных инициатив, организованных ITA, хочу отметить участие туркменских делегатов в специализированных выставках в Италии и за рубежом, таких как CIBUS, VITRUM и La moda Italiana @Almaty».

«И последнее, но не менее важное, я хотел бы поблагодарить посла Италии в Ашхабаде Диего Унгаро за активную роль, которую он играет в укреплении экономических отношений между нашими странами, Министерство иностранных дел и международного сотрудничества в Риме и Посольство Туркменистана в Итальянской Республике».

«Итальянское Торговое Агентство – это общественная организация, которой итальянское правительство поручило поддерживать, посредством рекламной деятельности, торговые отношения, сотрудничество и инвестиции между Италией и зарубежными странами. IТА осуществляет свою деятельность за рубежом в 66 странах через сеть из 78 представительств».

Экономическое Сотрудничество между Италией и Туркменистаном

В течение 28 лет после обретения страной независимости экономическое сотрудничество между Италией и Туркменистаном все больше развивалось и ориентировалось на комплементарную модель, основанную на обмене между промышленными и технологическими статьями (наиболее значимая составляющая итальянского экспорта) и энергетикой (нефть и нефтепродукты, импортируемые, зачастую косвенно, из Италии).

Хотя, как уже неоднократно отмечалось, статистика прямых торговых обменов не позволяет в полной мере учесть интенсивность, достигнутую этой положительной тенденцией в двустороннем сотрудничестве. Необходимо отметить, что итальянские технологии присутствуют во многих, если не в большинстве туркменских промышленных проектов – от стекольного комбината неподалеку от Ашхабада до воздухоочистных и водоочистных компонентов крупных нефтехимичеких предприятий, построенных консорциумом японских и южно-корейских компаний. С другой стороны, многие виды итальянской потребительской продукции широко доступны в туркменской торговле (от агропродовольственных товаров до ювелирных изделий, одежды и обуви, от мебели до промышленных транспортных средств), многие из этих видов продукции не регистрируются в прямых таможенных формулярах между Италией и Туркменистаном, поскольку они проходят через третьи страны, выступающих в качестве поставщиков, таких как, в частности, Турция и Россия. Следовательно, этот торговый обмен не имеют прямого таможенного оформления, не фигурирует ни в торговой статистике обеих стран.

К более чем 120 крупным и малым итальянским компаниям, действующим, присутствующим или заинтересованным в рынке Туркменистана, о которых известно экономическому и деловому офису посольства, следует добавить многочисленные контакты, установленные агентством ICE / ITA по внешней торговле и поставщиками обработанной химической продукции, резины и пластика, машин и электрооборудования, черных металлов и др.

В первом полугодии 2019 года итальянское статагентство ISTAT зафиксировало объем товарооборот на уровне 96 млн. евро. Согласно данным, туркменского статистического комитета этот показатель составил 750 млн. долларов США, в основном за счет экспортируемых в Италию нефти и нефтепродуктов.

К концу 2019 года товарооборот между Италией и Туркменистаном может достичь около 200 млн. евро, в то время как на пике в 2016 году объем двусторонней торговли оценивался в 605 млн. евро.

/// nCa, 5 ноября 2019 г.