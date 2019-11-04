Страны ШОС выступают за открытость в мировой экономической системе – Ташкентская встреча глав правительств

Эльвира Кадырова

1-2 ноября в Ташкенте состоялось заседание Совета глав правительств (премьер-министров) стран Шанхайской Организации Сотрудничества.

Страны-члены ШОС были представлены на заседании следующими главами делегаций:

Индия – Министр обороны Р.Сингх

Казахстан – Премьер-министр А.У.Мамин

Китай – Премьер Государственного Совета КНР Ли Кэцян

Кыргызстан – Премьер-министр М.Д.Абылгазиев

Пакистан – заместитель Министра иностранных дел З.Ахмед

Россия – Председатель Правительства Д.А.Медведев

Таджикистан – Премьер-министр Республики К.Расулзода

Узбекистан – Премьер-министр А.Н.Арипов

Генеральный секретарь ШОС В.И.Норов

Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Д.Ф.Гиёсов

Председатель Правления Делового совета ШОС М.Д.Шаршекеев

Председатель Совета Межбанковского объединения ШОС в 2018-2019 годах А.П.Оморкулов

Действующий Председатель МБО ШОС И.И.Шувалов.

Участники от стран-наблюдателей при ШОС:

Афганистан – Главное исполнительное лицо А.Абдулла

Беларусь – Премьер-министр С.Н.Румас

Монголия – заместитель Премьер-министра У.Энхтувшин

Иран – Первый вице-президент Э.Джахангири

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в заседании в качестве гостя председательствующей стороны (Узбекистан).

Кроме того, на заседании присутствовали руководители таких региональных и международных организаций, как СНГ, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Евразийская экономическая комиссия, ЭСКАТО, ФАО, АСЕАН.

Подписанные документы

Всего по итогам встречи подписано 14 документов, из них 12 на уровне премьер-министров, один — на уровне таможенных ведомств, и еще один — главами международных организаций. Принято Совместное Коммюнике.

Решение об отчете секретариата ШОС о ходе осуществления программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств — членов организации; Решение о финансовом отчете ШОС по исполнению бюджета организации за 2018 год; Решение о бюджете Шанхайской организации сотрудничества на 2020-й; Решение о докладе комиссии внешних аудиторов государств — членов ШОС по проведению внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности постоянно действующих органов ШОС; Решение о переводческом обеспечении деятельности постоянно действующих органов Шанхайской организации сотрудничества; Решение об утверждении новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств — членов ШОС; Решение об утверждении плана по реализации программы сотрудничества государств — членов ШОС по продовольственной безопасности; Решение об утверждении концепции взаимодействия железнодорожных администраций государств — членов ШОС в сфере железнодорожного транспорта; Решение о подготовке концепции сотрудничества государств — членов ШОС по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху и плана действий по ее реализации; Решение об утверждении регламента консорциума экономических аналитических центров ШОС; Рамочное соглашение между правительствами государств — членов ШОС о формировании системы интегрированного управления транспортными перевозками; Меморандум между таможенными службами государств — членов ШОС о взаимной интеграции национальных транзитных систем; Меморандум о взаимопонимании между ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО); Меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН.

С текстом итогового Совместного Коммюнике можно ознакомится на официальном веб-сайте ШОС:

http://rus.sectsco.org/news/20191102/591521.html

Страны ШОС высказались за создание международных отношений нового типа и утвердили долгосрочную повестку экономического сотрудничества

Итоги заседания глав-правительств стран ШОС были озвучена генеральным секретарем организации Владимировым Норовым в ходе пресс-брифинга. Ниже приводятся основные пункты дискуссий, состоявшихся в узком и расширенном форматах:

На пространстве ШОС сохраняется макроэкономическая стабильность, наблюдается устойчивый рост ВВП и промышленного производства, а также объемов взаимной торговли и инвестиций.

Однако, по мнению стран-членов ШОС в условиях глубинных трансформаций в глобальной политике и экономике возрастает актуальность формирования многополярной, справедливой, отвечающей интересам всех и каждого государства модели мироустройства.

В частности, была отмечена важность инициативы о продвижении взаимодействия в строительстве международных отношений нового типа, основанных на принципах и нормах международного права, прежде всего Устава ООН, включая взаимное уважение, справедливость, равенство, взаимовыгодное сотрудничество, а также в формировании общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества.

Стороны акцентировали внимание на важность дальнейшего углубления взаимодействия в целях решения задач по совместному формированию мировой экономики открытого типа, а также недопущения любых односторонних протекционистских мер в международной и региональной торговле.

Подтверждена приверженность фундаментальным принципам и правилам Всемирной торговой организации, являющейся ключевой площадкой для обсуждения многосторонней торговой повестки дня международной торговли.

Государства-члены подтвердили важность развития торгово-экономического, финансового и инвестиционного сотрудничества, культурных и гуманитарных связей, выстраивания инфраструктурной, цифровой и энергетической взаимосвязанности в Евразии.

Главы делегаций подчеркнули, что одной из первостепенных задач ШОС является повышение благосостояния и уровня жизни населения. В этой связи будет продолжена работа по последовательной реализации Целей устойчивого развития до 2030 года, а также Стратегии развития ШОС до 2035 года в целях укрепления сотрудничества в торговой, производственной, инвестиционной, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной, а также развития технологий в области искусственного интеллекта, повышения экономической конкурентоспособности государств-членов, включая совместное преодоление технологического разрыва между ними.

Отмечена важность продолжения сотрудничества в области развития взаимосвязанности, внедрения на транспорте инноваций и эффективных технологических решений, развития мультимодальных транспортно-логистических центров, перевозок всеми видами транспорта, прежде всего автомобильным и железнодорожным, а также создания современной транспортной инфраструктуры.

Подчеркнута важность реализации мер, нацеленных на повышение эффективности и экологической чистоты использования всех видов энергоресурсов, включая традиционные, альтернативные и возобновляемые источники энергии, на основе внедрения передовых технологий, перехода к чистой энергоэффективной экономике, а также развития энергетической инфраструктуры в регионе.

Один из главных итогов мероприятия является принятие стратегии дальнейшего экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках ШОС до 2035 года.

Утверждена новая Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС.

Прежняя Программа была принята в 2003 году и завершает свое действие в 2020 году.

Согласно новому документу, государства-члены ШОС в краткосрочной перспективе — до 2025 года разработают и приступят к реализации перспективных программ и проектов с применением современных инновационных и «зеленых» технологий.

В среднесрочной перспективе — до 2030 года планируется обеспечить трансформацию национальных экономик путем разработки в рамках ШОС правил в области торговли и инвестиций, продвижения индустрии услуг и электронной торговли, а также упрощения процедур торговли.

В долгосрочной перспективе — до 2035 года ставится задача повысить глобальную конкурентоспособность и обеспечить цифровое преобразование национальных экономик стран ШОС путем внедрения цифровых технологий и создания благоприятных условий для постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капитала, услуг и технологий.

Немаловажной договоренностью является утвержденная Концепция взаимодействия железнодорожных администраций государств-членов ШОС. Документ направлен на более полное раскрытие огромного транспортного потенциала региона и продвижение совместных проектов в сфере железнодорожного транспорта.

Главы правительств дали старт работе над подготовкой проекта Концепции сотрудничества государств-членов ШОС по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху и Плана действий по ее практической реализации.

Важным дополнением к этому проекту стала Программа развития экологического благополучия городов государств-членов ШОС, направленная на продвижение принципов устойчивого развития на городских территориях и расширению областей взаимодействия в природоохранной сфере.

Советом глав правительств поддержана инициатива об учреждении механизма сотрудничества между экономическими аналитическими центрами, который будет служить площадкой для изучения и анализа приоритетных направлений экономического взаимодействия в рамках ШОС.

Следующая встреча глав правительств государств-членов ШОС в 2020 году впервые пройдет в Республике Индии.

РИА Новости: Туркменистан заявил о важности сотрудничества со странами ШОС в энергетике

Туркменистан готов к многоплановому сотрудничеству со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в вопросах создания системы устойчивых энергопоставок, заявил вице-премьер, министр иностранных дел страны Рашид Мередов.

«Сегодня перед нами стоит задача обеспечить устойчивость системы энергопоставок, ее диверсификацию, безопасность и надежность. Туркменистан готов к системному и многоплановому сотрудничеству с государствами ШОС на этом стратегическом направлении», – заявил Мередов, выступая на заседании совета в расширенном составе.

Мередов сообщил, что сейчас энергетическое сотрудничество в регионе Евразии – “это уже формирующаяся реальность”, и в нее вовлечен Туркменистан.

Глава МИД Туркмении напомнил, что в сотрудничестве со странами ШОС, а также ее партнерами и наблюдателями были построены газопровод Туркмения-Узбекистан-Казахстан-Китай, газопровод Туркмения-Иран, а также осуществляется прокладка трубопровода Туркмения-Афганистан-Иран-Пакистан-Индия.

Мередов в качестве перспективной темы партнерства со странами ШОС также назвал транспорт. “Мы рассматриваем транспортную составляющую в качестве стратегического ресурса интеграционных процессов в Евразии”, – добавил глава туркменского МИД. В частности, он обратил внимание партнеров по ШОС на перспективы формирования транспортного коридора “Центральная Азия – Каспийское море – Черное море”, также маршрутов по направлению к Балтике. (сокращено)

Президент Узбекистана принял заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана

Накануне заседания, Мередов был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщает пресс-служба Президента Узбекистана, в ходе беседы Мирзиёев отметил налаженный открытый и доверительный диалог на высшем уровне, который вывел узбекско-туркменские отношения стратегического партнерства на новый уровень.

Стороны подчеркнули наличие большого потенциала для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях экономики.

Отмечена важность углубления межрегиональных связей и культурно-гуманитарного обмена.

Рассмотрены также вопросы региональной повестки, в том числе в контексте предстоящих мероприятий на высшем уровне в двустороннем и многостороннем форматах./// nCa, 4 ноября 2019 г.