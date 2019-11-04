Радикальная модернизация плодоовощной отрасли Туркменистана – Часть 1

Тарик Саиди
Когда я впервые встретился с Довлетом около 15 лет назад, он был студентом Туркменского сельскохозяйственного университета и работал по совместительству на телеканале ТВ4 (ныне канал «Туркменистан»). Он и его команда побывали у нас для записи моего интервью на тему о постоянном нейтралитете Туркменистана.
Команда вернулась на следующий день для перезаписи эпизода, поскольку освещение оказалось неудовлетворительным.
Недочеты можно было откорректировать в процессе редактирования, но Довлет предпочел сделать другую запись при более хорошем освещении.
После беседы с ним и их ухода, я сказал супруге, что этот юноша далеко пойдет в жизни. Она спросила, почему? Я ответил, что он перфекционист – человек, который готов применить терпение и упорный труд для того, чтобы достичь совершенства.
Это было случайное предсказание, основанное на непосредственном впечатлении. Однако пришло время доказать правоту прогноза.
* * *
Сегодня Довлет – Довлетгельды Баллыев – основатель, владелец и финансовый директор компании Ter Önüm, которая недавно экспортировала дыни в Европу.
В прошлый четверг (31 октября 2019 года) у меня состоялась довольно долгая беседа с ним.
Совершенно очевидно, что у него исключительно плодовитый ум и очень мощное воображение. С необычайной ясностью он может определить проблемы, разбить их на подзадачи и найти наиболее логичный путь к решениям.
В течение примерно трех часов оживленной беседы, подкрепленной образцами, фотографиями и презентациями power point, он описал то, как запустил процесс, который как я считаю, способен революционизировать фруктово-овощной сектор Туркменистана.
* * *
Одно меня впечатлило больше всего – это руководство по стандартизации, разработанное Довлетом и его командой в Ter Önüm.
В руководстве визуально представлены основные плодоовощные культуры в их лучшем виде, и указаны различия между приемлемыми и существенными недостатками.
В настоящее время в каталоге содержится 24 наименования фруктов и овощей. Со временем перечень расширится.
Допустимые недостатки – это те, которые не влияют на качество фруктов или овощей для потребления человеком. Это всего лишь внешние пятна.
К недостаткам, которые считаются основанием для отказа в закупке согласно стандартам Ter Önüm, относятся те повреждения, которые делают фрукт или овощ непригодным для потребления человеком. В большинстве случаев такие фрукты или овощи можно употреблять в пищу после соответствующей очистки, но ради доверия к бренду и престижа Ter Onum отвергает их.
В руководстве по стандартизации представлены фотографии обоих видов недостатков.
Стандартизация продукции является одним из методов, которые компания Довлета внедрила для расширения рыночной доли Ter Önüm, как у себя на родине, так и за рубежом.
Стабильно открываются новые экспортные рынки. Мы обсудим эту тему в более поздней части этой серии.
Между тем, Ter Önüm уже является крупнейшим дистрибьютором плодоовощной продукции в Туркменистане, хотя и не имеет собственных сельскохозяйственных угодий, теплиц и садов. Это эффективная бизнес-модель, и мы рассмотрим ее в другой части этой серии.
Более 500 торговых точек, супермаркетов, и магазинов приобретают продукцию Ter Önüm. В их числе – “Туркменские авиалинии”, гостиницы “Огузкент” и “Йылдыз”, торгово-развлекательный центр “Багтыярлык”, ресторан “Гульзаман”, детские оздоровительные центры в Гекдере и др.
Компания имеет собственные арендованные склады, в которых поддерживаются адекватные условия для хранения каждого вида плодоовощной продукции.
Распределение продукции осуществляется с помощью программного обеспечения, разработанного Ter Önüm. Эти программы позволяют осуществлять ручное и автоматическое бронирование заказов, а также их обработку в зависимости от времени доставки.
Доставка заказчикам производится 11 рефрижераторами.
Также работает 15 торговых агентов, которые поддерживают связь с клиентами. Они проводят маркетинговые раунды в поиске новых покупателей. Физическое местоположение агентов в любой момент времени, контролируется с помощью другого приложения, также разработанного Ter Önüm.
Более 300 дайханских объединений и индивидуальных фермеров продают свою продукцию через Ter Önüm. Налаживая партнерство с Ter Önüm, фермеры не только обретают надежное рыночное пространство для своих фруктов и овощей, но и учатся более эффективно вести хозяйство. Подробнее об этом мы поговорим в части, посвященной бизнес-модели Ter Önüm. /// nCa, 4 ноября 2019 г.
Продолжение следует. . .