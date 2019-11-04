Радикальная модернизация плодоовощной отрасли Туркменистана – Часть 1

Тарик Саиди

Когда я впервые встретился с Довлетом около 15 лет назад, он был студентом Туркменского сельскохозяйственного университета и работал по совместительству на телеканале ТВ4 (ныне канал «Туркменистан»). Он и его команда побывали у нас для записи моего интервью на тему о постоянном нейтралитете Туркменистана.

Команда вернулась на следующий день для перезаписи эпизода, поскольку освещение оказалось неудовлетворительным.

Недочеты можно было откорректировать в процессе редактирования, но Довлет предпочел сделать другую запись при более хорошем освещении.

После беседы с ним и их ухода, я сказал супруге, что этот юноша далеко пойдет в жизни. Она спросила, почему? Я ответил, что он перфекционист – человек, который готов применить терпение и упорный труд для того, чтобы достичь совершенства.

Это было случайное предсказание, основанное на непосредственном впечатлении. Однако пришло время доказать правоту прогноза.

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Сегодня Довлет – Довлетгельды Баллыев – основатель, владелец и финансовый директор компании Ter Önüm, которая недавно экспортировала дыни в Европу.

В прошлый четверг (31 октября 2019 года) у меня состоялась довольно долгая беседа с ним.

Совершенно очевидно, что у него исключительно плодовитый ум и очень мощное воображение. С необычайной ясностью он может определить проблемы, разбить их на подзадачи и найти наиболее логичный путь к решениям.

В течение примерно трех часов оживленной беседы, подкрепленной образцами, фотографиями и презентациями power point, он описал то, как запустил процесс, который как я считаю, способен революционизировать фруктово-овощной сектор Туркменистана.

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Одно меня впечатлило больше всего – это руководство по стандартизации, разработанное Довлетом и его командой в Ter Önüm.

В руководстве визуально представлены основные плодоовощные культуры в их лучшем виде, и указаны различия между приемлемыми и существенными недостатками.

В настоящее время в каталоге содержится 24 наименования фруктов и овощей. Со временем перечень расширится.

Допустимые недостатки – это те, которые не влияют на качество фруктов или овощей для потребления человеком. Это всего лишь внешние пятна.

К недостаткам, которые считаются основанием для отказа в закупке согласно стандартам Ter Önüm, относятся те повреждения, которые делают фрукт или овощ непригодным для потребления человеком. В большинстве случаев такие фрукты или овощи можно употреблять в пищу после соответствующей очистки, но ради доверия к бренду и престижа Ter Onum отвергает их.

В руководстве по стандартизации представлены фотографии обоих видов недостатков.

Стандартизация продукции является одним из методов, которые компания Довлета внедрила для расширения рыночной доли Ter Önüm, как у себя на родине, так и за рубежом.

Стабильно открываются новые экспортные рынки. Мы обсудим эту тему в более поздней части этой серии.

Между тем, Ter Önüm уже является крупнейшим дистрибьютором плодоовощной продукции в Туркменистане, хотя и не имеет собственных сельскохозяйственных угодий, теплиц и садов. Это эффективная бизнес-модель, и мы рассмотрим ее в другой части этой серии.

Более 500 торговых точек, супермаркетов, и магазинов приобретают продукцию Ter Önüm. В их числе – “Туркменские авиалинии”, гостиницы “Огузкент” и “Йылдыз”, торгово-развлекательный центр “Багтыярлык”, ресторан “Гульзаман”, детские оздоровительные центры в Гекдере и др.

Компания имеет собственные арендованные склады, в которых поддерживаются адекватные условия для хранения каждого вида плодоовощной продукции.

Распределение продукции осуществляется с помощью программного обеспечения, разработанного Ter Önüm. Эти программы позволяют осуществлять ручное и автоматическое бронирование заказов, а также их обработку в зависимости от времени доставки.

Доставка заказчикам производится 11 рефрижераторами.

Также работает 15 торговых агентов, которые поддерживают связь с клиентами. Они проводят маркетинговые раунды в поиске новых покупателей. Физическое местоположение агентов в любой момент времени, контролируется с помощью другого приложения, также разработанного Ter Önüm.

Более 300 дайханских объединений и индивидуальных фермеров продают свою продукцию через Ter Önüm. Налаживая партнерство с Ter Önüm, фермеры не только обретают надежное рыночное пространство для своих фруктов и овощей, но и учатся более эффективно вести хозяйство. Подробнее об этом мы поговорим в части, посвященной бизнес-модели Ter Önüm. /// nCa, 4 ноября 2019 г.

Продолжение следует. . .