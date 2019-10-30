Турция сегодня

Тарик Саиди

Турецкой Республике исполнилось 96 лет.

За почти столетнюю историю своего существования Турция продвинулась вперед исключительно благодаря стойкости и единству своего народа, несмотря на невыполненные обещания и смещение целей в различные направления.

Сегодня Турция принимает у себя почти 4 миллиона сирийских беженцев, хотя предпочитает называть их гостями. В лагерях беженцев в Турции созданы лучшие условия жизни и функционируют также медицинские и образовательные учреждения, которые, пожалуй, доступны только половине населения мира. Большая его лагерей финансируется турецкими налогоплательщиками.

Сегодня Турция почти разрешила конфликтную ситуацию на своей границе с Сирией, ситуацию, которая могла бы перерасти в экзистенциальный кризис, будь она оставлена без внимания.

Сегодня Турция занимает прочные позиции в качестве энергетического и транспортного узла, предоставляя европейскому континенту перспективы инфраструктурной и ресурсной поддержки экономической безопасности.

Сегодня Турция активно проводит мирные процессы во многих частях мира, в первую очередь в Афганистане. Примером такого ценного вклада является Стамбульский процесс.

Сегодня Турция переживает некоторые внутриполитические перестройки. Для стороннего наблюдателя это может выглядеть как эрозия влияния Эрдогана, но любой, кто глубоко знаком с турецким обществом, легко поймет, что на самом деле это расширение идеологического спектра. Это означает, что Турция сохранит курс на отдаленное будущее.

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Столетия межэтнического сосуществования придали Турции совершенно особый характер. Это не Европа, это не Азия; это просто Турция – только так ее и следует определять. Эта страна уникальна и ее не возможно поместить в сравнительные рамки.

Турецкая экономика сильна, и есть возможность построить значительно больше на прочной экономической базе. Турецкая лира остается сильной валютой перед лицом всевозможных потрясений. Однако ценность Турции не может быть измерена количественными показателями ее экономики.

Непосредственные чувства, которые человек испытывает по прибытии в Турцию, – это тепло и участие. Для иностранца это товарищество без вторжения и единение без потери приватности. Между собой турецкий народ инстинктивно служит страховочной сеткой во времена кризиса, независимо от того, является ли это индивидуальным или национальным кризисом. К иностранцам турецкий народ относится как к своим, когда того требует ситуация, но в целом просто любому предоставляется пространство для приятного пребывания в Турции.

Турецкий народ – это настоящая сила Турции.

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Волатильность и неопределенность современного мира определяют корректировку внутренней и внешней политики Турции.

Если бы Турция принимала эгоистичные и эгоцентричные решения в течение последних нескольких десятилетий, то страна с легкостью заполучила бы материальные преимущества столь многообразными способами. Однако Турция действует не так.

Не в характере турецкого народа бросать своих друзей и союзников под колеса ради собственной сиюминутной выгоды.

Как свидетельствует новейшая история, Турция выбирает решения, которые принесут пользу всем, и при этом неоднократно несет человеческие и материальные жертвы в случае необходимости.

Когда испытания и невзгоды сегодняшнего дня закончатся, Турция станет сильнее, чем когда-либо.

Как известно, 2021 год был объявлен Организацией Объединенных Наций по предложению Туркменистана годом мира и доверия.

Будем надеяться, что к 2021 году Турции удастся освободиться от всех видов отвлекающих факторов. /// nCa, 30 октября 2019 г.