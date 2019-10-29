Энергетическая дипломатия Туркменистана с акцентом на газопроводном проекте ТАПИ обсуждалась на НГТ 2019 -Часть 2

Тарик Саиди

Как упоминалось в первой части этой статья, генеральный директор TAPIPipelineCompanyLimitedМухамметмурат Аманов, главный финансовый специалист ADBРоланд Пладет и старший геолог GCA Томас Хэнкок предоставили полезную информацию о проекте газопровода ТАПИ и газовом потенциале Туркменистана.

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Аманов заверил, что физическое перемещение по маршруту ТАПИ будет нулевым. По его мнению, местные власти в некотором смысле являются партнерами проекта.

Он сказал, что земельные соглашения для размещения газовой трубы ТАПИ, вероятно, будут готовы к первому кварталу 2020 года при полном соблюдении этики прав на землю.

Аманов сообщил, что консалтинговая фирма Jacobs завершила оценку экологического и социального воздействия, а природоохранные ведомства стран-участниц дали свои разрешения на реализацию проекта.

Он отметил также поддержку со стороны компаний WoodGroup и BilfingerTebodin по улучшению строительно-монтажных работ на трассе газопровода.

Ожидается, что протокол по оценке безопасности в Пакистане и Афганистане будут подготовлены до конца этого года.

Трубы для газопровода будут получены через международный порт Туркменбаши, а контракты на логистическое обслуживание будут окончательно разработаны к концу первого полугодия 2020 года, сказал он. [Данное резюме выступления Аманова основано на материалах издания BusinessTurkmenistan]

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Главный финансовый специалист АБР Роланд Пладет выступил с презентацией powerpoint о вкладе АБР в ТАПИ и некоторых связанных с этим аспектах энергетической сферы региона.

Ниже представлены снимки его слайдов. Приносим извинения за плохое качество фотографий, поскольку они были сделаны камерой телефона с экрана:

Техническая помощь АБР проекту ТАПИ (2002-2017 гг.)

Банк предоставил 1,4 млн. долл. США технической помощи на грантовой основе для проведения предварительных технико-экономических и других соответствующих исследований

АБР выступал в качестве Секретариата проекта трубопровода ТАПИ с 2003 года

Организовал 24 заседания руководящего комитета и 29 заседаний Технической рабочей группы

Оказал содействие в подготовке переговоров и подписанию ключевых соглашений:

Межправительственное Соглашение

Рамочное Соглашение по Газопроводу

Два операционных соглашения

Три договора купли-продажи газа

Консультационные услуги АБР по сделкам с государственными газовыми компаниями ТАПИ (2013-2016 гг.)

Четыре государственные газовые компании ТАПИ и АБР подписали соглашение о консультационных услугах по сделкам в ноябре 2013 года, в соответствии с которым АБР:

Помог создать компанию TAPIPipelineCompanyLimited в ноябре 2014 года

Управляла процессом подготовки технико-экономических обоснований

Способствовал назначению государственного концерна “Туркменгаз” лидером консорциума ТАПИ в августе 2015 года

Сыграл важную роль в доработке и подписании:

Акционерного соглашения в декабре 2015 года,

Инвестиционного соглашения в апреле 2016 года.

Завершение мандата АБР на оказание консультационных услуг по сделкам.

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Старший геолог компанииGCA Томас Хэнкок выступил с докладом о текущих оценочных работах на месторождении Галкыныш и прилегающих к нему газовых месторождениях.

Слайды из его презентации могут потребовать определенный разрешений для публикации, поэтому мы приводим здесь только два слайда, которые содержат информацию, уже доступную из других источников.

Следует отметить, что оценки газовых богатств в недрах месторождения Галкыныш постепенно возрослис 6 трлн кубометров в 2008 году до 17,6 трлн кубометров в 2015 году. И, вероятно, эта цифра увеличится еще больше, поскольку нынешний этап исследования все еще продолжается.

Также обращает на себя внимание тот факт, что из 17 крупнейших газовых месторождений в мире только 3 находятся на суше и все они расположены в Туркменистане – Галкыныш, Яшлар и Довлетабат.

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Имеется газ. Присутствует политическая воля. Осознание того, что газ-это не только самое чистое горючее топливо, но и средство для вывода стран и общин из бедности к устойчивому процветанию, также присутствует.

Если это головоломка, то большинство фигур уже сошлись на игровой доске.

ТАПИ – это не просто газопровод коммерческого характера – это коридор, охватывающий газопровод, линии электропередачи, волоконно-оптическую связь, автомобильные соединения, сухие порты, а несколько позже и железнодорожную линию.

Это комбинация жесткой и мягкой инфраструктуры. Это амбиции, основанные на новых реалиях. И мы обладаем силой для формирования новых реалий.

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Точно так же, как я называю г-жу Елену Панову по имени Елена, я хотел бы назвать Чан-чин Ю, странового директора АБР в Туркменистане, как Ю бей.

Это люди, которые заставляют идеи материализовыватьсяи это люди, такие как Елена и Ю бей, которые могут и будутспособствовать материализации идей в этой части мира.

Когда я выделяю таких, как Елена и Ю бей, это не означает недооценку вклада всех остальных. Они выделяются своей готовностью пройти лишний километр, решимостью оставаться сосредоточенными на своих целях и способностью игнорировать отвлекающие факторы.

Как я уже упоминал в первой части этой серии, дипломатам и должностным лицам международных организаций, таких как ООН, предоставляется ограниченный срок пребывания в стране, после чего они должны двигаться дальше.

Они не могут позволить себе роскошь двигаться в своем собственном темпе. Они должны быстро понять правила игры и действовать в пределах периметров, которые не в их власти изменить.

Если они проходят лишний километр, они не получают никакой дополнительной зарплаты или бонуса. Они могут выполнять только свой базовый мандат. Одним из немногих преимуществ, является лишь продвижение по карьерной лестнице.

Но я уверен, что это не служит причиной их упорного труда. Они прилагают усилия без причин мотивов и это стоит высокой оценки.

За более чем 28 лет независимости Центральноазиатский регион узнал, что лучшие условия могут быть созданы, когда международные организации играют динамичную роль в инициативах в области развития.

Регион должен владеть этими целеустремленными и компетентными людьми. Действительно, их вклад в общий прогресс в области развития в каждой стране уже признан, но этого должно быть больше. Возможно, хорошим способом было бы регулярно публиковать в интернете и печатать буклеты, описывающие достижения каждого дипломата и сотрудника международных организаций, которые приложили заметные усилия для продвижения повестки дня в области развития. Эти буклеты должны быть рекомендованы старшеклассникам и студентам вузов в качестве дополнительного чтения.

Жизнь коротка, и мы иногда можем устать. Порой нам просто нужно признание нашей тяжелой работы и вклада. Просто искреннее слово признательности может сделать так много.

Браво Елене, Ю бею и всем. Саг болун.

Конец.