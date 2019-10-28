Саммит Движения Неприсоединения в Баку

Доклад nCa

25-26 октября 2019 года в Баку состоялся 18-й саммит Движения Неприсоединения.

В ходе саммита Азербайджан принял председательство в Движении от Венесуэлы на трехлетний срок с 2019 по 2022 год.

В саммите приняли участие главы государств и правительств 60 из 120 стран-членов Движения Неприсоединения.

Движение Неприсоединения было создано в 1961 году на конференции неприсоединения в Белграде после возникновения биполярного мира и образования двух военных блоков НАТО и Варшавского договора.

Из Центральной Азии Туркменистан присоединился к ДН в 1995 году. Казахстан, КыргызстаниТаджикистанявляютсянаблюдателями. [nCa]

Выступление Президента Бердымухамедова на саммите Движения Неприсоединения

Уважаемый господин Председатель!

Уважаемые главы делегаций!

Дамы и господа!

Прежде всего, позвольте выразить сердечную благодарность Президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за организацию этого Форума, гостеприимство и радушие, созданную атмосферу сотрудничества и конструктивного диалога.

Со времени проведения предыдущей Конференции глав государств Движения неприсоединения в Венесуэле в мире произошли серьёзные изменения, появились новые тенденции в международной политике, возникли альтернативные геополитические и геоэкономические расклады. Все это требует от нас серьёзного осмысления современной ситуации и выработки адекватных подходов и решений.

Сегодня государствам-членам Движения неприсоединения необходимы консолидированные и концентрированные усилия, направленные на достижение главной цели – сохранение и поддержание всеобщего мира, стратегической стабильности и безопасности.

Именно это должно определять помыслы и поступки ответственных государств на уровне глобальных решений, а также на локальном и региональном направлениях. Туркменистан убеждён: несмотря на все угрозы и вызовы последнего времени вместе мы способны найти эффективные инструменты для противодействия им.

Особую роль в этом мы отводим Движению неприсоединения. Принципы и идеалы Движения, заложенные в его основу несколько десятилетий тому назад, сегодня особенно востребованы.

Они объективно соответствуют сущностным потребностям подавляющего большинства людей на планете. Опираясь на них, мы – государства-участники Движения неприсоединения – вместе с другими членами международного сообщества должны придать новый мощный импульс укреплению глобальной безопасности, наполнив нашу деятельность в данном направлении конкретным политико-правовым содержанием и мировоззренческим смыслом.

Ключевым условием этого, на наш взгляд, являются восстановление и утверждение доверия и предсказуемости как основы для выстраивания конструктивных, сбалансированных отношений на международной арене, принятия взвешенных решений.

Осознавая свою долю ответственности за положение дел в мире, Туркменистан выступил с инициативой об объявлении Генеральной Ассамблеей Организацией Объединённых Наций 2021 года Международным годом мира и доверия. Несколько недель тому назад, 12 сентября нынешнего года, Генассамблея единогласно, при соавторстве 73 государств-членов ООН приняла вышеуказанную Резолюцию.

Пользуясь случаем, позвольте выразить слова благодарности членам Движения неприсоединения, особенно государствам, выступившим соавторами принятой Резолюции, за поддержку и солидарность в реализации этой значимой для укрепления мира и безопасности инициативы.

Важнейшей задачей в рамках обеспечения глобальной безопасности является эффективное противодействие международному терроризму. Поддерживая усилия мирового сообщества по созданию эффективных международных механизмов борьбы с терроризмом, Туркменистан выступает за реализацию в полном объёме Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Считаем, что такая работа должна вестись повсеместно – как на общемировом, так и на региональном, и национальном уровнях. Убеждены, что для стран-членов Движения неприсоединения, ряд из которых напрямую сталкивается с реальной и потенциальной угрозой терроризма, эта задача является в высшей степени актуальной.

Ещё одна глобальная проблема, напрямую затрагивающая многие государства-члены Движения неприсоединения, – беженцы. Подавляющее большинство из них – выходцы именно из стран-членов Движения неприсоединения.

Стремясь к поиску реального решения проблемы беженцев и выступив с инициативой широкого международного сотрудничества в этой сфере, Туркменистан в мае 2012 года в тесном взаимодействии с ООН и Организацией Исламского Сотрудничества провёл у себя международную конференцию, посвящённую проблеме беженцев.

На национальном уровне только за последние годы наша страна предоставила своё гражданство более 20 тысячам беженцев и лиц без гражданства. На Тегеранском Саммите в 2012 году Туркменистан предложил включить проблему беженцев в качестве самостоятельного направления деятельности Движения неприсоединения. Предлагаем вернуться к предметному рассмотрению этого вопроса.

Важнейшей сферой деятельности Движения неприсоединения выступает сегодня глобальная экономика.

Убеждены, что наши государства должны выступать с консолидированных позиций в защиту законных прав и интересов развивающихся стран, активно отстаивать справедливость и равноправие в международных экономических отношениях, решительно выступать против дискриминации, необоснованных, зачастую искусственных барьеров в мировой торговле, за признание экономического суверенитета народов и государств.

Здесь голос Движения неприсоединения должен звучать твёрдо и весомо, мы должны инициативно и ответственно продвигать собственную глобальную экономическую повестку.

В этом контексте важнейшее значение приобретает активное участие неприсоединившихся государств в формировании общей системы энергетической безопасности, основанной на справедливых и прозрачных принципах, равноправном доступе к источникам энергии и средствам их доставки, учёте и признании интересов поставщиков, покупателей и транзитёров энергоресурсов.

Как известно, Туркменистан на протяжении многих лет предпринимает серьёзные шаги по налаживанию широкого международного партнёрства в сфере всеобъемлющей энергетической безопасности. В ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН наша страна планирует представить на её рассмотрение проект Резолюции, нацеленной на обеспечение надёжного и стабильного транзита энергоносителей и его роли в устойчивом развитии и международном сотрудничестве.

Не менее эффективней может стать солидарная работа государств Движения неприсоединения в реализации Целей устойчивого развития, в том числе в такой её части, как продовольственная безопасность. Необходимы единство, решительность и твёрдость позиций неприсоединившихся стран при рассмотрении вопросов обеспечения доступа государств и регионов к продовольственным ресурсам, гарантий полноценного питания как неотъемлемого права любого человека.

Мы также выступаем за более акцентированное сотрудничество государств-членов Движения неприсоединения по вопросам, связанным с изменением климата. В этой связи особое значение приобретает консолидация наших усилий, направленных на выполнение Глобальной повестки дня развития до 2030 года и Парижского соглашения.

Находясь здесь, в столице одного из прикаспийских государств, не могу не остановиться на общепланетарной значимости сохранения Каспийского моря, его экологии, уникального биоразнообразия.

На состоявшемся в августе текущего года в Туркменистане Первом Каспийском экономическом форуме наша страна выступила с идеей создания новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер по обеспечению рационального использования богатых природных ресурсов Каспия.

Мы намерены инициировать широкий диалог по этой теме, и надеемся на всестороннюю поддержку Движения неприсоединения.

Уважаемые главы и члены делегаций!

В следующем году Туркменистан будет отмечать одну из самых важных дат в своей современной истории – 25-летие международного признания нейтрального статуса нашей страны. Но с этой датой связано и другое знаменательное событие – 25-летие членства Туркменистана в Движении неприсоединения.

Эти даты неразрывно связаны между собой, и мы никогда не забудем и всегда с благодарностью подчёркиваем, что именно на Саммите Движения неприсоединения в колумбийской Картахене в октябре 1995 года стремление Туркменистана стать нейтральным государством получило единогласную поддержку неприсоединившихся стран. Мы по праву считаем это этапным событием в продвижении в мировом общественном мнении идеи нейтралитета Туркменистана и её последующем закреплении на уровне ООН.

Прошедшие с того памятного события годы показали – принципы нашего нейтралитета, его глубинное мировоззрение созвучны целям и ценностям Движения неприсоединения, отвечают чаяниям и устремлениям всех народов и государств, разделяющих идеалы миролюбия, равноправия, невмешательства, уважения каждой страны, её суверенного права на собственный путь развития.

12 декабря 2020 года в Ашхабаде состоится ряд крупных международных мероприятий, посвящённых юбилейной дате туркменского нейтралитета. В их числе – Международная конференции по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития. Пользуясь настоящей возможностью, я приглашаю всех глав государств и руководителей делегаций неприсоединившихся стран принять участие в этих торжествах.[nCa]

Президент Бердымухамедов встретился с азербайджанским коллегой

Сегодня в Бакинском Конгресс-центре состоялась встреча Президента Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего в азербайджанскую столицу для участия в XVIII Саммите Движения Неприсоединения, с Президентом Ильхамом Алиевым.

Поблагодарив Президента Туркменистана за участие в Форуме, Президент Азербайджана – страны, которая приняла председательство в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах, высоко оценил проводимую нейтральным Туркменистаном политику «открытых дверей» и многоформатного международного сотрудничества.

В этом контексте была отмечена значимость выдвигаемых туркменским лидером конструктивных инициатив, нацеленных на создание прочной основы для бесконфликтного развития мира в XXI веке.

В ходе обсуждения актуальных вопросов международной повестки, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что поддерживает озвученные туркменским лидером на нынешнем Саммите инициативы по ключевым аспектам глобального устойчивого развития, таким как мирное сосуществование государств, противодействие терроризму, решение проблемы беженцев, достижение продовольственной безопасности, экологическое благополучие.

Также азербайджанский лидер поддержал идею Президента Туркменистана по продвижению стратегии равноправия в международных экономических отношениях и консолидированного противодействия дискриминации в мировой торговле.

В ходе встречи, прошедшей в конструктивном ключе, собеседники обменялись мнениями о перспективах взаимодействия двух стран и обозначили приоритетные сферы сложения усилий. Была подчеркнута обоюдная заинтересованность в укреплении дружественных связей и диверсификации торгово-экономического сотрудничества.

В качестве приоритетных сфер межгосударственного диалога были обозначены ТЭК с учетом ресурсного потенциала двух стран и транспортный сегмент. Как отмечалось, Туркменистан и Азербайджан располагают современной инфраструктурой, в частности, портовой, что обуславливает эффективное взаимодействие по линии автомобильно- и железнодорожно-паромного сообщения, формированию разветвлённой логистической сети. Также обсуждались аспекты активизации партнёрства в научно-образовательной и культурной сферах.[наосновематериаловTDH]

Принципы и Цели Движения Неприсоединения

Ниже приводятся основополагающие принципы Движения Неприсоединения (ДН), более известные как Бандунгские принципы, принятые на афро-азиатской конференции 1955 года, которые служат основой для политики неприсоединения в международных отношениях:

– Уважение основных прав человека и целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций. – Уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств. – Признание равенства между всеми расами и равенства между всеми нациями, как большими, так и малыми. – Невмешательство или невмешательство во внутренние дела другой страны. – Уважение права каждого государства на самооборону, как индивидуальную, так и коллективную, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. – Неприменение пактов о коллективной обороне в интересах конкретных интересов любой из великих держав. – Воздержание от актов или угроз агрессии и применения силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любой страны. Неприменение давления какой-либо страной против других стран. – Урегулирование всех международных споров мирными средствами, такими, как переговоры, примирение, арбитраж или судебное урегулирование, а также другими мирными средствами по собственному выбору сторон в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. – Продвижение взаимных интересов и сотрудничества. – Уважение справедливости и международных обязательств.

Кроме того, в ходе XIV саммита Движения, состоявшегося в Гаване, Куба, в 2006 году, главы государств и правительств приняли «Декларацию о целях и принципах и роли Движения Неприсоединения (ДН) в нынешней международной ситуации», которая включает следующее:

Уважение принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций и международном праве. Уважение суверенитета, суверенного равенства и территориальной целостности всех государств. Признание равенства всех рас, религий, культур и всех наций, как больших, так и малых. Поощрение диалога между народами, цивилизациями, культурами и религиями на основе уважения религий, их символов и ценностей, поощрения и укрепления терпимости и свободы убеждений. Уважение и поощрение всех прав человека и основных свобод для всех, включая эффективное осуществление права народов на мир и развитие. Уважение равенства прав государств, включая неотъемлемое право каждого государства свободно определять свою политическую, социальную, экономическую и культурную систему без какого бы то ни было вмешательства со стороны любого другого государства. Подтверждение обоснованности и актуальности принципиальных позиций движения в отношении права на самоопределение народов, находящихся под иностранной оккупацией и колониальным или иностранным господством. Невмешательство во внутренние дела государств. Ни одно государство или группа государств не имеют права вмешиваться прямо или косвенно, независимо от мотива, во внутренние дела любого другого государства. Отказ от неконституционной смены правительств. Отказ от попыток смены режима. Осуждение использования наемников во всех ситуациях, особенно в конфликтных ситуациях. Воздержание всех стран от оказания давления или принуждения на другие страны, включая применение агрессии или других актов, связанных с применением прямой или косвенной силы, а также применение и/или поощрение любой принудительной односторонней меры, которая противоречит международному праву или каким-либо образом несовместима с ним, в целях принуждения любого другого государства к подчинению своих суверенных прав или к получению какой-либо выгоды. Полное неприятие агрессии как опасного и серьезного нарушения международного права, которое влечет за собой международную ответственность агрессора. Уважение неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Осуждение геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности и систематических и грубых нарушений прав человека в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Неприятие и противодействие терроризму во всех его формах и проявлениях, совершаемому кем бы то ни было, где бы и в каких бы то ни было целях, поскольку он представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности. В этом контексте терроризм не следует отождествлять с законной борьбой народов, находящихся под колониальным или иностранным господством и иностранной оккупацией, за самоопределение и национальное освобождение. Содействие мирному урегулированию споров и отказ, при любых обстоятельствах, от участия в коалициях, соглашениях или любой другой односторонней принудительной инициативе в нарушение принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Защита и укрепление демократии, подтверждая, что демократия является универсальной ценностью, основанной на свободном волеизъявлении людей определять свои собственные политические, экономические, социальные и культурные системы и их всестороннем участии во всех аспектах своей жизни. Поощрение и защита многосторонности и многосторонних организаций в качестве надлежащих рамок для решения на основе диалога и сотрудничества проблем, затрагивающих человечество. Поддержка усилий стран, переживающих внутренние конфликты, по достижению мира, справедливости, равенства и развития. Обязанность каждого государства в полной мере и добросовестно соблюдать международные договоры, участником которых оно является, а также выполнять обязательства, взятые в рамках международных организаций, и жить в мире с другими государствами. Мирное урегулирование всех международных конфликтов в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Защита и поощрение общих интересов, справедливости и сотрудничества, независимо от различий, существующих в политической, экономической и социальной системах государств, на основе взаимного уважения и равенства прав. Солидарность как основополагающий компонент отношений между нациями при любых обстоятельствах. Уважение политического, экономического, социального и культурного разнообразия стран и народов.

[эта часть доклада подготовлена на основе материалов ДНhttps://mnoal.org/nam-principles/ и Декларации о целях и принципах и роли Движения Неприсоединения в современной международной ситуации https://www.mea.gov.in/Images/pdf/Declarationpurposesnam.pdf]

Актуальность Д Н сегодня – комментарий nCa – Тарик Саиди

По общепринятому мнению, Движение Неприсоединения должно было утратить свобнеобходимость 26 декабря 1991 года, в день распада СССР.

Однако, жизнь не поддается логике. —– ДНсегодня является более актуальной, чем когда-либо прежде.

Актуальность Движения Неприсоединения заключается в том, что оно не является Движением Неприсоединения Бандунгской конференции. — Югославия была ключевым государством-основателем Движения Неприсоединения, и все же ни одно из государств, возникших из распавшейся Югославии, сегодня не является членом Движения Неприсоединения. Египет, еще одна страна-основатель Движения Неприсоединения, сильно изменился со времен Гамаля Абдель Насера.

Движение Неприсоединения, собравшееся в Баку 25-26 октября 2019 года, возродилось на 14-м саммите в Гаване 16 сентября 2006 года. Цели и принципы этого Движения Неприсоединения были перечислены в Гаванской декларации, которая цитировалась выше.

Гаванский документ не только возродил целесообразность Движения неприсоединения в современном мире, но и выразил актуальность целей. Это было молчаливое признание того, что однополярный мир по своей сути намного опасен, чем биполярный или многополярный мир.

В этом документе признается право каждого государства следовать своим собственным путем в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций. Подчеркивая принцип невмешательства, Декларация отвергает любые попытки смены режима.

В Гаванском документе осуждается использование наемников во всех ситуациях и отвергается тенденция применения любого давления или тактики принуждения, которая, безусловно, включает односторонние санкции, в качестве средства запугивания других государств.

Обновленное Движение Неприсоединения категорически осудило терроризм и в то же время признало право на самооборону и указало, что терроризм не следует приравнивать к законной борьбе народов, находящихся под колониальным или иностранным господством и иностранной оккупацией, за самоопределение и национальное освобождение. Одновременно Движение призвало к мирному урегулированию всех международных конфликтов в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

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Кроме самой ООН, ни одна другая международная организация не похожа по своему составу на Движение неприсоединения. Его члены с разных континентов, они происходят из разных религиозных и этнических групп, государства-члены не находятся в географической близости друг от друга, некоторые члены богаты, другие бедны, у некоторых есть парламентская система правления, у некоторых действует президентская форма правления, у некоторых функционируютдругие форматы управления, некоторые были исторически близки к СССР, некоторые находились в западном лагере – в разнообразие членского состава ДН – сила.

С 120 государствами-членами ДН является крупнейшим мировым органом после ООН.

После Гаванского саммита принципы и цели Движения Неприсоединения свелись к одной фразе – живи и давай жить другим.

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На Бакинском саммите президент Бердымухамедов высказал свое мнение по поводу глобальных экономических проблем.

По его словам, «Важнейшей сферой деятельности Движения неприсоединения выступает сегодня глобальная экономика.Убеждены, что наши государства должны выступать с консолидированных позиций в защиту законных прав и интересов развивающихся стран, активно отстаивать справедливость и равноправие в международных экономических отношениях, решительно выступать против дискриминации, необоснованных, зачастую искусственных барьеров в мировой торговле, за признание экономического суверенитета народов и государств.

Здесь голос Движения неприсоединения должен звучать твёрдо и весомо, мы должны инициативно и ответственно продвигать собственную глобальную экономическую повестку».

Аналогичные мнения были высказаны рядом других спикеров на встрече на высшем уровне.

Это дает новое ощущение важности и актуальности Движения Неприсоединения.

Как свидетельствуют последние несколько десятилетий, большинство глобальных экономических и финансовых кризисов порождаются безответственными или преднамеренными действиями, исходящими от определенных экономических центров.

В этом контексте у Движения Неприсоединения возникли некоторые неотложные задачи:

Создание равных условий для национальных экономик

Создание общей открытой и доступно базы знаний

Защита от искусственных финансовых и экономических потрясений

Часть решения заключается в том, чтобы объединить усилия в рамках межрегиональных и внутрирегиональных инициатив в области энергетической безопасности, продовольственной безопасности и подключения.

Именно эту идею Туркменистан и отстаивал на саммите Движения Неприсоединения.

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Это может показаться нелепым, но на самом деле было бы целесообразно, чтобы некоторые страны вышли из НАТО и присоединились к Движению Неприсоединения ради своего собственного блага и блага всего мира.

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Говоря о Движении неприсоединения, следует также обратить внимание на тот факт, что в настоящее время каждая африканская страна (за исключением Южного Судана и Западной Сахары) является членом Движения Неприсоединения. Из 55 африканских стран 53 входят в ДН.

Настало время для того, чтобы Африка сыграла свою законную роль на мировой арене.

Африка больше не может оставаться источником сырья. Она собирается позиционировать себя в качестве поставщика продукции с добавленной стоимостью. Континент также близок к созданию инновационных решений и новых моделей эффективности. Эфиопия является одним из многих примеров в этой области.

Благодаря своей твердой вере в жизнеспособность Движения Неприсоединения Африка может найти новые модели партнерства с миром, и мир может извлечь из этого пользу, оказывая Движению неприсоединения то уважение и значение, которых оно действительно заслуживает.

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Истинная значимость Движения Неприсоединения все еще формируется, но направление уже задано – этот всемирная организация стремится обеспечить справедливость и равенство для всех.

Целью Движения неприсоединения является создание идеально равного мира. /// nCa, 28 октября 2019 г.

Официальный сайт саммита Движения Неприсоединения Баку – https://www.namazerbaijan.org/