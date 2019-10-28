Премьер-министра Малайзии посетил Туркменистан

Премьер-министр Малайзии МахатхирМохамад посетил Туркменистан 26-28 октября 2019 года.

Президент Туркменистана и премьер-министр Малайзии провели переговоры в формате «один на один» и в расширенном составе в воскресенье, 27 октября 2019 года.

Переговоры в расширенном составе и пресс-конференция -краткая информация

Ниже опубликовано краткое изложение переговоров в расширенном составе и выступления обоих лидеров перед представителями СМИ:

Президент Бердымухамедов

Нашему двустороннему диалогу присущ динамичный и прогрессивный характер. Это подтверждается правовой базой, включающей межгосударственные, межправительственные и межотраслевые соглашения и договоры.

Партнерство в торгово-экономической сфере вышло на новый уровень благодаря заметному вкладу компании PetronasCarigali, которая является давним деловым партнером нашей страны в нефтегазовом секторе.

Малайзия поддерживает Туркменистан с первых дней независимости. Оба государства активно взаимодействуют в рамках различных международных структур, включая Организацию Объединенных Наций, Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.

Мы с уважением отмечаем вклад премьер-министра МахатхираМохамада в дело мира и безопасности.

Сегодняшняя встреча станет важным шагом на пути укрепления двусторонних отношений.

В ходе беседы стороны подтвердили готовность эффективно использовать все имеющиеся возможности для укрепления и вывода на новый уровень туркмено-малайзийских отношений по всему их спектру.

Малайзия является соавтором проектов по энергетической безопасности и сотрудничеству в области транспорта, выдвинутых Туркменистаном, а также проектов резолюций о нейтралитете Туркменистана от 1995 и 2015 годов и объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия, единогласно принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

В декабре следующего года Туркменистан отметит 25-летие своего нейтралитета, и мы приглашаем премьер-министра МахатхираМохамада принять участие в международном форуме по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития, приуроченном к этой дате.

Туркменистан уделяет особое внимание развитию партнерских отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, определяя это направление как стратегический курс своей внешней политики и внешнеэкономической деятельности.

Есть большие возможности для сотрудничества между Туркменистаном и АСЕАН. Мы готовы рассмотреть различные варианты более тесного партнерства в конкретных областях.

Компания PetronasCarigali из Малайзии успешно реализовала инвестиционный проект в нефтегазовой отрасли Туркменистана. Это долгосрочный и надежный партнер Туркменистана.

Текстильная промышленность-перспективное направление. Мы готовы расширять поставки нашего текстиля на малазийские рынки. В настоящее время отечественная текстильная промышленность располагает современными предприятиями, выпускающими высококачественную, конкурентоспособную продукцию из местного сырья, отвечающую всем мировым стандартам и пользующуюся высоким спросом.

В 2015 году в Куала-Лумпуре состоялся двусторонний бизнес-форум, в котором приняли участие представители десятков малазийских компаний и ведущих отраслей экономики Туркменистана. Мы предлагаем провести вторую встречу деловых кругов в Ашхабаде в первой половине 2020 года.

Приоритетными направлениями совместных усилий могут стать международные транспортно-логистические системы.

Наряду с развитием морской инфраструктуры Туркменистана активно обновляется национальный торговый флот. В городе Туркменбаши наряду с портовыми сооружениями был построен судостроительный и судоремонтный завод. Было бы целесообразно обсудить сотрудничество в области судостроения с учетом опыта Малайзии в этой области.

Цифровая экономика – еще одно перспективное направление двустороннего сотрудничества. Малайзия является одним из ведущих государств в области внедрения информационно-коммуникационных технологий. Есть обоюдное желание наладить долгосрочное сотрудничество.

Важнейшим направлением туркмено-малайзийских отношений является гуманитарная сфера, где имеется огромный потенциал для налаживания продуктивных контактов в области науки, культуры и искусства.

Накоплен положительный опыт в области образования и подготовки квалифицированных специалистов. Каждый год наши студенты отправляются в Малайзию для получения высшего образования.

Туркменистан придает большое значение установлению прямых контактов между научными учреждениями двух стран.

Еще одним перспективным направлением партнерства является туризм, где Малайзия накопила богатый опыт. Мы хотели бы изучить и применить его в Туркменистане.

Установление прямых авиасообщений между столицами наших стран будет способствовать росту туристических потоков.

В рамках гуманитарных контактов в декабре 2015 года в Малайзии прошли Дни культуры Туркменистана. Мы приглашаем Малайзию к проведению дней культуры в следующем году.

Премьер-министр МахатхирМохамад

Туркменистан кардинально изменился со времени моего последнего визита 25 лет назад.

Малайзия также является членом Движения неприсоединения и твердо придерживается стратегии невмешательства во внутреннюю политику других государств, выступает против терроризма и других вызовов современности. Малайзия, будучи суверенной страной, следует выбранному курсу, выступая за мир во всем мире.

Мы поддерживаем торговые отношения с 193 странами. Существует большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества с Туркменистаном.

Положительный опыт накоплен в рамках совместных деловых партнерств в топливно-энергетической сфере, например, компанией PetronasCarigali, которая принимает участие в реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в Туркменистане. Мы надеемся, что в будущем будет запланирован и реализован новый масштабный проект.

Правительство Малайзии и частный сектор проделали большую работу в сфере цифровой экономики. Мы готовы сотрудничать с Туркменистаном в этой сфере.

Появление туркменской продукции на рынке Малайзии позволит вывести торгово-экономические отношения между нашими странами на новый уровень.

Среди приоритетных направлений двустороннего партнерства-автомобилестроение, авиастроение, сфера высоких технологий.

Конвенция О правовом статусе Каспийского моря открывает новые возможности сотрудничества между Малайзией и Туркменистаном.

Мы довольны количеством туркменских студентов, обучающихся в Малайзии, и готовы увеличить это число.

Я приглашаю президента Бердымухамедова посетить Малайзию с визитом.

Подписанные документы

Поитогамвстречибылиподписаныследующиедокументы:

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Малайзии на 2020-2021 годы. Окадровойподготовкедипломатовполинииминистерствиностранныхделдвух стран

ПрезидентТуркменистанаипремьер-министрМалайзиипринялисовместное заявление.

Совместное заявление

По приглашению Его Превосходительства Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Его Превосходительство Премьер-министр Малайзии Тун доктор МахатхирМохамад 26-28 октября 2019 года совершил официальный визит в Туркменистан.

В ходе визита Премьер-министру Малайзии Тун доктору МахатхируМохамаду оказан торжественный прием в Дворцовом комплексе Огузхан в Ашхабаде. Оба лидера провели плодотворные переговоры, которые прошли в теплой атмосфере. Переговоры охватили широкий круг двусторонних, региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Оба лидера подтвердили стремление поддерживать тесные контакты на высоком уровне, углублять дружественные обмены и сотрудничество во всех областях, включая продвижение и развитие туркмено-малайзийских отношений. Оба лидера признали необходимость в полной мере реализовать потенциал двусторонних отношений, поддерживать регулярные контакты, консультации и тесную координацию на всех уровнях. Лидеры также подчеркнули важность обмена мнениями по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес, на международных встречах и конференциях под эгидой Организации Объединенных Наций, Организации Исламского Сотрудничества и других международных организаций, членами которых являются Туркменистан и Малайзия.

Оба лидера приняли к сведению, что двусторонние консультации между старшими должностными лицами министерств иностранных дел Туркменистана и Малайзии являются основным механизмом активизации взаимодействия между двумя странами. Следующий раунд двусторонних консультаций будет проведен в Путраджайе, Малайзии, во взаимоприемлемую дату, которая будет определена по дипломатическим каналам. Обе стороны договорились активизировать консультации и диалог для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и обмена мнениями и инициативами для решения региональных и глобальных проблем, представляющих взаимный интерес.

Оба лидера согласились с тем, что экономическое партнерство, установленное в рамках Соглашения о торговле, подписанного между Правительством Туркменистана и Правительством Малайзии 30 мая 1994 года, имеет огромный потенциал. Оба лидера подчеркнули стремление укреплять двусторонние экономические связи, расширять торговлю и инвестиции и создавать благоприятные условия для предпринимательской деятельности в обеих странах. Оба правительства продолжат тесно сотрудничать в облегчении потока товаров и услуг. Стороны, признавая необходимость поощрения иностранных инвестиции с целью ускорения экономического процветания обоих государств, отметили позитивный многолетний опыт компании «PETRONAS» в нефтегазовой области Туркменистана и выразили готовность в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Малайзия поощряет предпринимателей Туркменистана к изучению инвестиционных возможностей в связи со стратегическим расположением Малайзии и благоприятной деловой средой. Среди потенциальных в плане изучения областей для Туркменистана – химическая, пищевая, информационные технологии, региональные предприятия и отрасль логистики.

Обе стороны также подтвердили важность сотрудничества между частными секторами обеих стран в изучении сотрудничества в различных областях, включая производство медицинского оборудования, транспорт, химическую промышленность, коммуникации, мультимедиа, банковский сектор, эффективное управление природными ресурсами и охрану окружающей среды.

Оба лидера приветствовали создание парламентской группы дружбы между Туркменистаном и Малайзией в 2018 году. Создание группы дружбы будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Меджлисом Туркменистана и Парламентом Малайзии.

Оба лидера согласились с необходимостью укрепления образовательных связей между высшими учебными заведениями, а также технической и профессиональной подготовки. Оба лидера согласились, что такое сотрудничество имеет решающее значение для расширения отношений между двумя странами.

Туризм и молодежные обмены также были определены в качестве ключевых направлений в содействии расширению контактов между людьми и устойчивому социально-экономическому росту в дополнение к укреплению взаимопонимания между народами двух стран.

Его Превосходительство Премьер-министр Малайзии Тун доктор МахатхирМохамад выразил глубокую признательность и благодарность Его Превосходительству Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Правительству и народу Туркменистана за гостеприимство и доброжелательный прием, оказанные малайзийской делегации, и пригласил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова посетить Малайзию в удобные сроки. Его Превосходительство Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов любезно принял приглашение.

Ашхабад, Туркменистан

27 октября 2019 года

/// nCa, 28 октября 2019 г.