В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвящённый в частности итогам Саммита Движения Неприсоединения

28октября 2019 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг, посвященный итогам 18-го Саммита Движения Неприсоединения, состоявшегося 25-26 октября текущего года в городе Баку.

В брифинге приняли участие руководители и представители дипломатических миссий и представительств международных организаций, работающих в Туркменистане, представители местных и зарубежных средств массовой информации, аккредитованных в стране.

В ходе брифинга выступили Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов, Постоянный координатор ООН в Туркменистане г-жа Е.Панова и Спецпредставитель Генерального Секретаря ООН, Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии г-жа Н.Герман.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана ознакомил участников брифинга с основными инициативами, прозвучавшими в программной речи Президента Туркменистана, уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова с трибуны Саммита ДН.

Отмечалось, что в политическом заявлении Президента прозвучала оценка нынешнего состояния дел в мире и были заявлены весьма серьёзные предложения, нацеленные на решение ряда актуальных вопросов, стоящих сегодня в глобальной повестке дня.

Подчёркивалось, что Бакинский Саммит позволил в конструктивном ключе рассмотреть роль и место Движения Неприсоединения в современном мире, обсудить вопросы, связанные с реализацией его целей и задач с учётом нынешних реалий и перспектив долгосрочного развития международного сотрудничества в целом. Поэтому не случайно девизом форума был выбран лозунг “Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами”.

Министр отметил, что вышеуказанные основополагающие принципы, включающие в себя уважение фундаментальных прав человека, целей и принципов Устава ООН, уважение суверенитета и территориальной целостности всех наций, поощрение взаимных интересов и сотрудничества, уважение правосудия и международных обязательств, урегулирование всех международных споров мирными средствами в соответствии с Уставом ООН и ряд других направлений, легли в основу внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана ещё в первые годы нашей независимости.

Особо подчёркивалось значение в этой связи инициативы Туркменистана об объявлении 2021 года – Международным годом мира и доверия, которая была поддержана Генеральной Ассамблеей в резолюции принятой 12 сентября нынешнего годапри соавторстве 73 государств-членов ООН.

Важнейшей инициативой Президента Туркменистана, выдвинутой в ходе состоявшегося Саммита, является призыв к признанию экономического суверенитета народов и государств. В этом контексте было отмечено, что туркменская сторона считает целесообразным открытие широкого международного диалога по этой теме с последующим выходом на разработку и принятие соответствующих многосторонних документов в рамках Движения Неприсоединения и других международных структур.

Говорилось, что в выступлении Президента Туркменистана на Бакинском Форуме новое звучание получила тема энергетической безопасности.

Её новизна состоит в том, что Глава Туркменского государства выступил за формирование глобальной системы энергетической безопасности, основанной на справедливых и прозрачных принципах, равноправном доступе к источникам энергии и средствам их доставки.

Поэтому при представлении на рассмотрение 74-й сессии Генассамблеи ООН новой резолюции по вопросам надёжного и стабильного транзита энергоносителей упор будет сделан на принципе устойчивости международной энергетической системы.

Было также уделено особое внимание, затронутой в выступлении Главы государства необходимости солидарной работы государств Движения Неприсоединения в реализации Целей Устойчивого Развития, в том числе, в такой ее части, как продовольственная безопасность. Поэтому Туркменский Лидер выступил за единство, решительность и твердость позиций Неприсоединившихся стран при рассмотрении вопросов обеспечения доступа государств и регионов к продовольственным ресурсам, в обеспечении гарантий полноценного питания как неотъемлемого права любого человека.

В этой связи было отмечено, что Туркменистан планирует в ближайшее время обсудить со всеми заинтересованными партнёрами конкретные направления взаимодействия Движения Неприсоединения с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН — организация ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программой ООН.

Президент Туркменистана также выступил за более акцентированное сотрудничество государств-членов Движения Неприсоединения по вопросам, связанным с изменением климата. В этой связи было подчеркнуто, что особое значение приобретает консолидация усилий, направленная на выполнение Глобальной повестки дня развития до 2030 года и Парижского соглашения.

Освещая данную тему, были процитированы следующие слова Президента, прозвучавшие в ходе Саммита: «Находясь здесь, в столице одного из Прикаспийских государств, не могу не остановиться на общепланетарной значимости сохранения Каспийского моря, его экологии, уникальном биоразнообразии. На состоявшемся в августе этого года в Туркменистане 1-м Каспийском экономическом форуме наша страна выступила с идеей создания новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер, по обеспечению рационального использование богатых природных ресурсов Каспийского моря. Мы намерены инициировать широкий диалог по этой теме, и надеемся на всестороннюю поддержку Движения Неприсоединения».

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Р.Мередовтакже проинформировал участников брифинга об итогах рабочего визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Японию21- 23 октября текущего года. Было сообщено, что в рамках визита были проведены Туркмено-японский бизнес-форум и ряд двусторонних встреч на высшем уровне. По результатам встреч был подписан солидный пакет двусторонних документов.

Кроме того, участники брифинга были кратко проинформированы о результатах официального визита в Туркменистан Премьер-министра Малайзии доктора Махатхира Мохаммеда 26-28 октября 2019 года.

/// MFA Turkmenistan, 28 October 2019