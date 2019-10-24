Энергетическая дипломатия Туркменистана с акцентом на газопроводном проекте ТАПИ обсуждалась на НГТ 2019 -Часть 1

Тарик Саиди

Энергетическая дипломатия Туркменистана в контексте транснациональных газопроводов обсуждалась на ежегодной нефтегазовой конференции в Ашхабаде 23 октября 2019 года.

Модератором сессии выступил Джим Джиллетт из Gaffney, Cline&Associates (GCA). Всего на сессии выступили семь докладчиков. Все они, за исключением г-жи Елены Пановой, Постоянного координатора ООН в Туркменистане, были в основном представителями энергетической отрасли.

Докладчики представили полезную и обновленную информацию,укрепив уверенность в способности Туркменистана реализовыватьмегапроекты, связанные с газовым сектором.

Первая статья данного цикла из двух частей будет посвящена целиком выступлению Елены Пановой, и причины этого станут понятны через минуту.

* * *

Во-первых, немного о Елене Пановой и несколько слов вообще о дипломатах и сотрудниках международных организаций, таких как ООН.

Обычно упускается из виду тот факт, что дипломаты и должностные лица международных организаций, как правило, служат в течение примерно трех лет, а то и больше. Это означает, что они должны достаточно быстро оценивать и понимать новое место и окружающую среду, найти или наладить контакты для беспрепятственного выполнения своего мандата, правильно понять культурные особенности, развить импульс, достигнутый их предшественниками, планировать заранее краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели, сохранять бдительность и корректировать планы, когда это необходимо, оставаться бодрыми перед лицом различного рода разочарований и неудач и по-прежнему быть эффективно работать на ежедневной основе.

Имея это в виду, мы должны рассмотреть персону г-жи Елены Пановой. —— Чтобы отдать должное тому факту, что она может мгновенно устанавливать контакты с людьми и ситуациями и в кратчайшие сроки находить наилучшие решения, я бы назвал ее Еленой, а не госпожой Еленой Пановой.

Впервые я обратил внимание на отличительные управленческие черты Елены на ярмарке вакансий для инвалидов, проходившей под патронажем ООН в Туркменистане. Позже я снова увидел эти черты на рождественском базаре, где художники с ограниченными возможностями реализовывали свои произведения искусства и ремесла.

В обоих случаях Елена инстинктивно поощряла тех, кто чувствовал себя скованно. Это было настоящее теплое человеческое отношение. Никакого снисхождения. В то же время она, по-видимому, никогда не забывала о том, что успех этого мероприятия будет измеряться только с точки зрения выгод, получаемых инвалидами.

Это и есть Елена, энергичный, удачливый человек.

Выступление Елены на конференции «Нефть и Газ Туркменистана 2019» в среду стало продуктом собственной марки.

* * *

Елена определилаглавную точку зрения прямо в начале своего выступления. Она сказала: «Когда мы обсуждаем транснациональные газопроводы, мы находимся в центре двух ключевых слов, которые важны для ООН – устойчивость и инклюзивность».

Среди проблем, стоящих перед миром, она назвала доступ к энергии, изменение климата, эффективность использования ресурсов, устойчивое потребление и производство, быстрый рост городов и качество окружающей среды. Она предупредила, что в отсутствие эффективного решения эти задачи могут представлять серьезную угрозу для стабильности и мирного развития.

Елена отметила: «Энергетика – это золотая нить, которая связывает все цели устойчивого развития и имеет решающее значение для реализации Парижского соглашения по изменению климата. Современные энергетические услуги являются неотъемлемой частью мер по сокращению масштабов нищеты, обеспечению продовольственной безопасности, охраны здоровья населения и качественного образования для всех. Они являются ключом к устойчивой индустриализации, более здоровым и эффективным городам и, конечно же, успешным действиям в области климата».

Охарактеризовав природный газ как самый чистый сжигаемый углеводород, Елена сказала, что «бесперебойные и безопасные поставки природного газа становятся решающим фактором экономического развития стран, которым не хватает этого ресурса».

По ее словам, «активное участие и вклад Туркменистана в глобальные дискуссии по энергетическим вопросам в контексте достижения Целей Устойчивого Развития вызывают удовлетворение».

Елена высоко оценила усилия и инициативы Туркменистана по обеспечению энергетической безопасности для всех.

«ООН полностью поддерживает усилия Туркменистана по диверсификации маршрутов энергоснабжения. Это одна из составляющих энергетической дипломатии Туркменистана», – подчеркнула она.

Говоря о различных многонациональных газовых и электроэнергетических проектах Туркменистана, Елена сказала: «Давайте помнить, что реализация этих проектов должна осуществляться без ущерба для окружающей среды и жизнеобеспечения вдоль маршрутов трубопроводов и электросетей».

Она добавила: «В этой связи ООН готова предоставить свои экспертные знания для проведения различных оценок, связанных с окружающей средой и средой обитания, а также использовать свои полномочия по организации платформы для дискуссий с участием различных заинтересованных сторон, в том числе по темам энергоэффективности, инноваций и применения зеленых подходов».

Елена подчеркнула важность трансграничных проектов газо-и электроснабжения Туркменистана. Говоря о ТАПИ, она отметил: «Нет никаких сомнений в том, что в случае реализации проект имеет высокий потенциал для обеспечения устойчивого развития в странах, наряду с большими инвестициями и большими деньгами».

«В дополнение к большим инвестициям и деньгам, этот трубопровод также касается связуемости. Он связывает местные общины и предлагает им возможности для развития, которых иначе быть не может», – сказала Елена.

Расширение внешних границ, по ее словам, «в случае реализации ТАПИ станет новым эффективным шагом на пути формирования современной платформы глобальной энергетической безопасности, мощным драйвером экономической и социальной стабильности в Азиатском регионе».

Последние несколько абзацев ее речи должны быть процитированы полностью:

«Сотрудничество между энергетическими и строительными компаниями, малым и средним бизнесом, местными органами власти и организациями гражданского общества по маршруту трубопровода часто является ответом на преобразование инвестиций в транспортную инфраструктуру в инвестиции в устойчивое развитие.

Такие проекты, как ТАПИ, являются наглядным примером цельности и комплексного характера глобальных программ в области экономического развития, мира и безопасности и изменения климата.

В этом отношении такие проекты подключения можно рассматривать как вклад в реализацию главного принципа повестки дня на период до 2030 года – «не оставлять никого позади».Они важны, потому что выходят за рамки национальных средних показателей, национальных и региональных центров и, как ожидается, будут широко и справедливо распространять блага развития.

В заключение я хотел бы сказать, что интересы людей, особенно тех, кто остался позади, должны быть в центре всех инициатив правительств и частного сектора.

История человечества учит нас, что только тогда, когда потребности людей удовлетворяются устойчивым образом, мы можем говорить о мирных и стабильных обществах.

ООН продолжит поддерживать инициативы по обеспечению надежности и стабильности поставок энергоресурсов как важного фактора стабильности и безопасности в регионе и условия экономического и социального развития в интересах людей.

Для нас, в ООН, совершенно очевидно, что без совместных согласованных усилий всех заинтересованных сторон достижение Целей устойчивого развития невозможно».

* * *

Примечательно, как ее речь рационально движется от одного важного пункта к другому, сплетая воедино различные элементы; ясность слов обусловлена ясностью ума.

Предлагая потенциал ООН в области оценки состояния окружающей среды и среды обитания, а также содействие обсуждению среди заинтересованных сторон таких тем, как энергоэффективность, инновации и использование “зеленых” подходов, она фактически создала целый ряд возможностей, которые способствовали бы повышению доверия к энергетическим проектам, облегчая тем самым привлечение финансирования для таких проектов.

Выступление Елены убедительно демонстрирует внутреннюю связь между энергетическими проектами и целями устойчивого развития.

Она верно подчеркнула, что экологические проблемы должны направлять энергетические проекты. Туркменистан уже поступил подобным образом в случае газопровода Туркменистан-Китай. За весь период эксплуатации этого трубопровода не произошло ни одного экологического инцидента.

То же самое касается и ТАПИ. Изучение проекта ТАПИ, итогом которого стало принятие этой идеи в качестве совместного проекта четырех стран, уделило должное внимание экологическим аспектам.

Такой же подход следует применить и к проекту Транскаспийского трубопровода. Проект, направленный на транспортировку туркменского газа по дну Каспия и далее в Европу, должен отвечать требованиям охраны окружающей среды.

Воздавая должное выступлению Елены и ее мастерству в этой области, я хотел бы добавить, что характер работы дипломатов и должностных лиц международных организаций таков, что в них видят экспертов в самых разных областях. Сложно, но интересно.

* * *

Другие докладчики – генеральный директор трубопроводной компании ТАПИ Лимитед Мухаммтмырат Аманов, финансовый специалист АБР Роланд Пладет, и старший геолог GCA Томас Хэнкок – рассказали о различных аспектах проекта ТАПИ и газового месторождения Галкыныш, откуда будут осуществляться поставки по газопроводу. Заключительная часть этой серии статей будет основана на их выступлениях и презентациях. /// nCa, 24 октября 2019 г

Продолжениеследует. . .