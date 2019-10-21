Энвайронментализм – Мы любим шумиху и игнорируем действия

Тарик Саиди, Равиля Кадырова и Эльвира Кадырова

Грета Тунберг обрушилась с критикой на весь мир в своей речи в ООН, и люди полюбили каждое ее слово. Она даже была рекомендована на Нобелевскую премию мира, и каково же было разочарование, когда награда ей не досталась.

В течение более чем одного года очень активной и вокальной кампании по вопросам, связанным с окружающей средой и изменением климата, Тунберг донесла до подростков всего мира понимание этой проблематики. Это огромный вклад.

Еженедельные акции протеста во многих городах мира называются “эффектом Греты”, в знак признания ее способности вдохновлять всех, особенно сверстников.

Мы в долгу перед ней, и мы обязаны держать ее в центре внимания, чтобы помочь продвигать ее дело – это наше дело; это дело каждого.

Однако существует необходимость расширить спектр нашего восхищения.

Необходимо увеличить радиус нашего внимания, чтобы активисты-экологи и те, кто действительно внес ценный вклад в дело охраны окружающей среды, получили признания в одинаковой степени.

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Окружающая среда полностью испорчена, и мы являемся очевидцами тому. Недовольство активистов всячески оправдано.

Возмущенное поколение Тунберг и половина более старшего поколения обращаются к старейшинам и людям, имеющим власть – если подумать, все те, кто старше них, это также в основном люди во власти.

Решения, предлагаемые и нелепо рекламируемые теми, кто принимает решения, – это тоже вопрос гнева.

Иногда, политики пытаются отвлечь внимание, предлагая биологически разлагаемые соломинки и прочие разработки. На самом деле, большая часть загрязнения в морях происходит из-за выброшенных рыболовных сетей и токсичных промышленных стоков. В загрязнении почв значительную роль играют полиэтиленовые пакеты и упаковочные материалы.

Без какой-либо радикальной перестройки общества производителей и потребителей эта планета в обозримом будущем может стать непригодной для жизни.

Распространение осведомленности является неотложной задачей.

Перед нами стоит очень серьезный вопрос: Является ли осознанность приемлемой заменой действия?

И еще один вопрос: Почему мы любим шумиху, создаваемую экологическими активистами, но игнорируем всех, кто действительно способствует улучшению окружающей среды?

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Вот несколько человек, которые заслуживают пропорционального, если не равного, внимания, которое мы так справедливо уделили Грете Тунберг:

Боян Слат

Боян Слат (родился 27 июля 1994 года) – голландский изобретатель и предприниматель, создающий технологические решения глобальных проблем. Он является основателем и генеральным директором Ocean Cleanup – это голландский фонд, который разрабатывает передовые системы для избавления Мирового океана от пластика.

В возрасте 18 лет Боян разработал концепцию задействования естественных океанических сил для пассивного улавливания и концентрации пластмассы, благодаря этой концепции теоретическое время очистки может быть уменьшено с тысячелетий до простых лет. В феврале 2013 года он оставил свое обучение по специальности аэрокосмический инжиниринг в TU Delft, чтобы создать свою компанию The Ocean Cleanup.

Как генеральный директор Ocean Cleanup, Боян в настоящее время возглавляет команду из около 80 человек, но большую часть своего времени тратит на исследования и разработки, благодаря которым он является соавтором около десятка научных работ и нескольких патентов.

После 4 лет разведывательных экспедиций, тестирования и многих проектных расчетов, 8 сентября 2018 года из Сан-Франциско была запущена первая в мире система очистки океана, вскоре после чего последовало развертывание системы Great Pacific Garbage Patch.

Решения и изобретения Бояна Слата действительно очищают океаны.

Личный сайт Бояна Слата – https://www.boyanslat.com/

The Ocean Cleanup – https://theoceancleanup.com/

Джадав Молаи Пайенг

Джадав Молаи Пайенг (родился в 1963 году) из Индии более известен как “лесной человек”.

Вот уже почти 40 лет он в одиночку сажает леса на острове Маджули на реке Брахмапутра. Занятие длится десятилетия, но этот лес сегодня охватывает более 1300 акров.

В 1979 году Маджули пережил разрушительное наводнение. Джадав Пайенг, тогда еще молодой уроженец острова, вспоминал, как после наводнения сотни змей были сметены потоком, а потом лежали мертвые, сваленные в кучу под палящим солнцем.

Адская сцена вдохновила Джадава Пайенга, которому сейчас 58 лет, принять меры. Вскоре после этого он сделал первый шаг к своему масштабному предприятию: он посадил семена.

Пайенг позже вспоминает, что побудило его к зеленой кампании: «Когда я увидел их, я подумал, что даже нам, людям, придется умереть в жару таким образом. Это поразило меня. На горе этих мертвых змей я создал этот лес».

Груды мертвых животных заставили его осознать, что без деревьев человеческие обитатели экосистемы подвергнутся риску подобной участи.

Пайенг рассуждал, что корни деревьев свяжут почву и впитают лишнюю воду, которая поможет предотвратить будущие наводнения и затопление земли. Джадав Пайенг просто палкой проделывал глубокие отверстия в земле, в которые затем высыпал туда семена.

Джадав Пайенг не был сертифицированным специалистом, и его техника была далеко не сложной, но примерно через 40 лет его простая стратегия окупилась.

Сегодня семена, которые разбросал Пайенг, выросли в огромный лес, больше, чем Центральный парк по площади. Некогда бесплодная пустошь покрыта лесом площадью около 1360 акров (по сравнению с 840 акрами Центрального парка).

В настоящее время в лесу Пайенга обитают бенгальские тигры, индийские носороги, рептилии, более 100 оленей и кроликов, а также обезьяны и несколько видов птиц, в том числе большое количество грифов.

Лесной человек утверждает, что он только начал процесс, а затем позволил природе взять свое. «Вы сажаете одно или два дерева, и они должны дать семена. И как только они дают семена, ветер знает, как посадить их, птицы знают, как посеять их, коровы знают, слоны знают, даже река Брахмапутра знает».

Внешний мир оставался в значительной степени не в курсе триумфа Пайенга в течение десятилетий, до тех пор, пока группа чиновников лесного департамента в погоне за стадом слонов не наткнулась в 2008 году на лесопосадку. Они были «удивлены, увидев такой большой и густой лес».

Development Channel – https://www.developmentchannel.org/2017/08/03/forest-man-of-india-story-of-jadav-molai-payeng/

Интересная инженерия – https://interestingengineering.com/jadav-payeng-the-man-who-planted-an-entire-forest-by-himself

ATI – https://allthatsinteresting.com/jadav-payeng

Элиф Белгин

Гениальность, – сказал Томас Эдисон, – это 1 процент вдохновения и 99 процентов пота. Он нашел бы родственную душу в шестнадцатилетней жительнице Стамбула Элиф Билгин, лауреате премии 2013 года «Наука в действии».

Элиф Билгин родилась в 1997 году. Она всегда была любознательным ребенком, стремящимся учиться при каждом удобном случае. Она научилась читать и писать в возрасте 4 лет, что позволило ей прочесть книги о науке, возможно, заложив основу для приключений, которые она предпримет в будущем. Она также начала изобретать в раннем возрасте. В возрасте 8 лет она изобрела ручные стеклоочистители для своих очков.

На протяжении всей начальной и средней школы она участвовала в многочисленных научных ярмарках, занимая первые места с такими проектами, как «проектирование автомобиля, работающего от ветра» или «беспочвенное сельское хозяйство».

Когда ей было 14 лет, вдохновленная стремлением очистить от пластика воды Босфора, она начала свой проект по изобретению метода изготовления биопластика из банановой кожуры. Она работала над этим проектом в течение 2 лет, и в целом провела 12 экспериментов, 10 из которых потерпели неудачу. Получив успешные результаты своих экспериментов, она включила свой проект в конкурс Google Science Fair 2013.

В сентябре 2013 года она стала лауреатом Google Science Fair 2013, а также лауреатом премии “Scientific American Magazine’s Science in Action Award ” и премии “Выбор проголосовавших”. После успеха на научной выставке Google ее стали приглашать в роли докладчика на различные конференции, таких как Google Zeitgeist 2013, TEDx Vienna, инновационная Конвенция Европейского Союза, TEDx Diyarbakir. Она посетила ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) по приглашению профессора Бильге Демиркоз.

Многие упустили то, что увидела Элиф. Банановая кожура, по сути это отход, может быть лучше использована, будучи переработанной и превращенной в биопластик. Ниже показано, как она это сделала:

Приготовление банановой кожуры:

Кожура бананов была удалена с помощью ножа из нержавеющей стали. Мензурку с 800 мл дистиллированной воды был помещен над горелкой Бунзена. Банановую кожуру мензурке кипятили в течение 30 минут. После процесса кипячения мензурку вынимали из горелки Бунзена, кожуру нужно было извлечь из воды и высушить в течении 30 минут, накрыв сухой марлевой салфеткой. После этого, кожуру помещали в чистую мензурку объемом 800 мл. При помощи ручного блендера, кожуру взбивали до образования жидкой пасты.

Производство пластика:

25 мл банановой пасты помещали в стакана по 50 мл. Добавляли 3 мл HCl и смесь перемешивали с помощью стеклянной мешалки. В каждую мензурку добавляли по 2 мл пропан-1, 2, 3-триола. Смесь снова перемешивали. Добавляли 3 мл NaOH и смесь перемешивали еще раз. Смесь переливали в чашку Петри и ставили в духовку при температуре 130°С. Выпекали в течение получаса.

За эти годы Элиф получила возможность встретиться со многими влиятельными лидерами / новаторами, такими как Ларри Пейдж (основатель Google), Ричард Брэнсон (основатель Virgin Group), Сэм Палмисано (бывший генеральный директор IBM) и Жозе Мануэль Баррозу (президент Европейской комиссии).

Последние два года она стажировалась в Virgin Galactic, где работала над разработкой набора датчиков для пассажирских кресел космического корабля Unity, и Oracle.

У Элиф имеется две специализации – в области биомедицинской инженерии и компьютерных наук.

Личный сайт Элиф Билгин – https://www.elif-bilgin.com/about-us/

The Extraordinary – https://www.thextraordinary.org/elif-bilgin

Айдан Дуайер

Молодой ученый Айдан Дуайер, известный многим в научном мире как гений, получил известность после того, как изобрел более эффективный способ сбора солнечной энергии. Открытие Айдана с тех пор вызывает дебаты между другими учеными. Солнечное дерево Айдана генерируют примени на 20% -50% больше энергии, чем стандартные плоские панели солнечных батарей. Теория и результаты, стоящие за прорывом Айдана, основаны как на природе, так и на науке.

Тринадцатилетний Айдан Дуайер привел научное сообщество в неистовство после того, как он опубликовал свое открытие, посвященное увеличению мощности сбора солнечной энергии до 50% в 2011 году. Открытие Эйдана создало следующий квантовый скачок в солнечной энергетике, ведь плоские солнечные панели на крышах получили жизнеспособную альтернативу в виде солнечного дерева или нескольких солнечных деревьев.

Открытие Эйдана состоит в том, что ветви дерева закручиваются спиралью вверх по стволу дерева, следуя математической последовательности средневекового математика Фибоначчи. Его концептуальная модель замены ветвей и листьев дерева несколькими крошечными солнечными панелями тестировалась в течение нескольких месяцев. Итоги эксперимента сравнили с моделью солнечной плоской панели.

Результаты были поразительными – солнечное дерево Айдана собрало до 50% больше солнечного света, чем стандартная солнечная плоская панель.

Разработки Айдана создают новые возможности в плане эффективности солнечной энергетики.

«Нефть заканчивается, и нам нужны новые альтернативные источники энергии», – говорит Айдан, и его открытия стали огромным прорывом в этой сфере.

The Extraordinary – https://www.thextraordinary.org/aidan-dwyer

Inhabitat – https://inhabitat.com/13-year-old-makes-solar-power-breakthrough-by-harnessing-the-fibonacci-sequence/

Кевин Кумала

Кевин Кумала, основатель AVANI Eco, беспокоился о будущем пляжей и морской жизни на своем острове Бали и вокруг него. Он выделил полиэтиленовые пакеты в качестве одной из самых крупных угроз для океанских экосистем. Вместо того, чтобы требовать от людей использовать вместо пакетов сумки, Кумала посчитал, что он должен разработать лучший продукт, который облегчил бы людям отказ от пластика. Немного повозившись, он создал биоразлагаемый пакет из корней маниоки и натуральных крахмалов. Новая упаковка громко заявляют о своей экологичности надписью «Я не пластик». Мешки также безвредны для потребления животными.

От маниоки до мешков и от сахарного тростника до чашек, Кевин Кумала располагает множеством идей по сокращению количества пластиковых отходов, наносящих ущерб окружающей среде.

Биолог по образованию, молодой человек искал решения и думал об использовании маниоки для замены пластика в пакетах. Материал недорогой и широко производится в Азии. Для разложения пакета, изготовленного из крахмала, требуется от трех до шести месяцев, по сравнению с сотнями лет, необходимыми для распада стандартного полиэтиленового пакета. А еще такие пакеты из крахмала маниоки полностью растворяются в горячей воде температурой 80 градусов.

В отличие от других биодеградируемых альтернатив пластику, не нужно нефти для их производства.

Воплощая свои идеи в жизнь, Кевин Кумала создал свою компанию на Бали, Avani Eco и открыл производственное подразделение на соседнем острове Ява.

Его компания производит хозяйственные сумки из маниокового крахмала с 2015 года, а также разработала ланчики из сахарного тростника, контейнеры для коктейлей и салатов из кукурузного крахмала и даже эко-плащи из сои и семян подсолнечника! На всех продуктах компании молодого предпринимателя ярко красуется надпись: «Я не пластик».

LivingCircular – https://www.livingcircular.veolia.com/en/eco-citizen/kevin-kumala-tackles-plastic-waste-bali

AVANI – https://www.avanime.eco/about

Нигерийский квартет

Четыре нигерийские девочки-подростка поразили посетителей Maker Faire Africa, создав генератор, который питается от мочи. Используя ресурс, который есть у каждого, девушки разработали генератор, который вырабатывают электроэнергию в течение шести часов, используя один литр мочи. Школьницы, которым по 14 и 15 лет, вдохновили разработчиков возобновляемых источников энергии во всем мире, и можно только представить, насколько полезен такой генератор в случае стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.

Дуро-Айна Адебола, Акинделе Абиола, Фалеке Олуватойин и Белло Эниола даже не выпускники колледжа — молодые изобретатели едва в подростковом возрасте! Выросшие в регионе с ограниченными природными ресурсами, девочки решили заняться разработкой альтернативной энергетической системы, которая могла бы найти применение для решения энергетических проблем в их общине.

Устройство, придуманное девочками, удаляет ценный водород из мочи, изолируя его, чтобы он мог использоваться в качестве источника энергии. Средний человек производит около двух литров мочи в день, поэтому генератором достаточно легко управлять. Один литр помещается в электролизер, который отделяет водород. Водород затем очищается с помощью обычного фильтра для воды и экстрагируется в газовый баллон. Затем он сжимается в другом цилиндре, где удаляется любая избыточная влажность. Теперь чистый водород может быть использован в генераторе.

Хотя система производит шесть часов электроэнергии, она не является полностью автономной, как требует электроэнергии для первоначального питания электролизера. Водород также летуч, поэтому содержание любого количества чистого газа является рискованным. Но все же, это довольно впечатляющее достижение для трех девочек. Мы можем только представить, каких больших целей в области возобновляемых источников энергии они добьются в будущем.

По словам Эмиля Проталински из Next Web, генератор с питанием от мочи — который может превратить один литр мочи в шесть часов электричества, работает так.

Моча помещается в электролизер, который расщепляет мочевину на азот, воду и водород.

Водород поступает в водяной фильтр для очистки, и затем выталкивается в газовый баллон.

Газовый баллон выталкивает водород в баллон с жидким тетраборатом натрия, который используется для удаления влаги из водородного газа.

Этот очищенный газообразный водород поступает в генератор.

Inhabitat – https://inhabitat.com/four-african-teens-create-pee-powered-energy-generator/

Grist – https://grist.org/business-technology/pee-powers-this-generator-invented-by-four-african-teens/

RusselSmith – https://russelsmithgroup.com/innovation-lives-here/four-african-girls-create-generator-uses-urine-fuel/

https://www.greenoptimistic.com/teenagers-top-green-inventions/

https://www.buzzworthy.com/10-inventions-to-save-the-earth/

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Конечно нам стоит прислушиваться к активистам по охране окружающей среды и их тактике привлечения внимания к проблемам, но существует настоятельная необходимость найти пространство для поощрения тех, кто действительно предпринимает действия по улучшению здоровья нашей окружающей среды. /// nCa, 21 октября 2019 г.