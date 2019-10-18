Государственное информационное агентство Туркменистана подпишет Меморандум о сотрудничестве с телеканалом Russia Today

В соответствии с Указом Президента Туркменистана от 17 октября 2019 года председатель Государственного информационного агентства Туркменистана “TDH” Бекдурды Амансарыев уполномочен подписать меморандум о сотрудничестве с российской автономной некоммерческой организацией “ТВ-Новости”, являющейся владельцем телеканалов RT и RT TV.

Аналогичные соглашения уже существуют с новостными службами и средствами массовой информации Пакистана, Узбекистана, Азербайджана и некоторых других стран.

В комментарии TDH о сотрудничестве с РТ говорится: «В целом, Меморандум о сотрудничестве TDH и RT направлен на создание более широких и открытых каналов и площадок для ознакомления мировой общественности с проводимой независимым нейтральным Туркменистаном прогрессивной гуманистической политикой, нацеленной на поддержание мира и стабильности, дружбы и взаимопонимания в регионе и на планете».

«Особое значение такое партнёрство имеет в плане освещения подготовки и проведения крупных мероприятий международного формата, таких, например, как недавно с большим успехом состоявшийся в туркменской столице Саммит глав государств СНГ, или предстоящие торжества в честь юбилея туркменского нейтралитета, который мы готовимся отметить в 2020 году».///nCa, 18 октября 2019 г.