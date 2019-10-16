Казанский Федеральный Университет планирует открыть центр русского языка в Туркменистане

Эльвира Кадырова

Казанский Федеральный Университет и Министерство образования Туркменистана рассматривают возможность открытия в Туркменистане Учебно-методического центра русского языка КФУ, сообщает пресс-служба Университета.

По словам директора Ситуационного аналитического центра КФУ, заместителя директора по научной деятельности Института психологии и образования ТимирханаАлишева, проект носит обширный характер, предполагает возможность создания структурного подразделения университета на территории других государств в партнерстве с образовательными организациями, в частности на базе одного из вузов или других образовательных учреждений Ашхабада.

Обучение может проходить в разных форматах: очно, что подразумевает выезд преподавателей КФУ, а также дистанционное обучение – при помощи вебинаров, третий формат – онлайн-курсы. В этих центрах абитуриенты смогут сдавать вступительные экзамены в КФУ дистанционно.

«Мы бы хотели начать апробацию этой модели уже в феврале. Нами были предложены несколько образовательных организаций, на базе которых мы могли бы это сделать. Для нас интересен Туркменистан, мы хотим получать лучших абитуриентов, – резюмировал Алишев.

Первый набор может составить 60-90 человек, далее наращивать. Предполагается, что обучение будет проходить в феврале-мае. Данный проект будет реализован в рамках национального проекта «Образование», а также федерального проекта «Экспорт образования».

Обучение в Казанском Федеральном Университете весьма престижно и популярно в Туркменистане. Внынешнемучебномгоду (2019-2020 г) вКазанскомуниверситетеобучаютсяоколо 1500 студентовизТуркменистана./// nCa, 16 октября 2019 г.