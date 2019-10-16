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Безрассудные санкции вряд ли достигнут своей цели, однако они чреваты непредвиденными последствиями для Центральной Азии

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Тарик Саиди

Практика введения Западом экономических и иных санкций против каких-либо стран мира все больше превращается в бесполезное занятие. Эти санкции в их бесчисленных формах кажутся довольно пугающими, но не выглядят «оправданными» или «целенаправленными».”- – – Их налагают, но предполагаемого результата они не приносят.

Во многих случаях санкции в отношении стран-соседей приводят к непредвиденным последствиям для Центральной Азии. Настало время, чтобы регион занял единую позицию на международных и региональных платформах, чтобы защитить себя от последствий непродуманных санкций.

Самые последние случаи – это Иран, находящийся под новыми санкциями США, и Турция, столкнувшаяся с санкциями со стороны некоторых европейских стран. Это две страны имеют глубокие и широкие связи с Центральной Азией.

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Печальный, но неоспоримый факт заключается в том, что решения, принятые с учетом менталитета прошлых лет, не актуальны в современном мире.

Санкции как инструмент принуждения теряют свою силу. Это похоже на случай падшего императора, который может продолжать издавать приказы, но потерял средства и способность выполнять эти приказы.

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Статья директора Московского Центра Карнеги Дмитрия Тренина, опубликованная на сайте Всемирного экономического форума 26 февраля 2015 года, ставит под сомнение эффективность экономических санкций.

Тренин утверждает в своей статье, что применение санкций – это, как правило, палка о двух концах. Страна, применяющая санкции, наносит ущерб своим собственным предприятиям, которые торгуют со страной под санкциями или инвестируют в нее.

Он напоминает, что санкции могут и в целом провоцируют контрсанкции.

В статье Тренина утверждается, что санкции сильных стран против слабых могут нанести ущерб, но не обязательно привести к желаемым результатам. Он считает, что чаще всего санкции могут породить внутреннее единство в стране-мишени.

Насколько эффективны экономические санкции?

https://www.weforum.org/agenda/2015/02/how-effective-are-economic-sanctions/

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Газета The Washington Post опубликовала статью Адама Тейлора 2 августа 2017 года. Она называется «Работают ли санкции? Доказательства не убедительны».

В первом абзаце своей статьи Тейлор говорит: «Вы, вероятно, можете утверждать, что санкции являются одним из самых популярных инструментов реагирования на крупные внешние кризисы. Проблема, однако, в том, что никто не уверен, действительно ли они работают».

Ссылаясь на книгу «Пересмотр экономических санкций» в авторстве Гэри Клайд Хуфбауэра, Джеффри Дж.Шотта и Кимберли Энн Эллиота, Тейлор ставит под сомнение способность санкций удовлетворительно приводить к желаемым целям.

Действуют ли санкции? Доказательства не убедительны.

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/08/02/do-sanctions-work-the-evidence-isnt-compelling/

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В своей книге «Пересмотр экономических санкций» Гэри Клайд Хуфбауэр, Джеффри Дж. Шотт и Кимберли Энн Эллиот утверждали, что только в 34% случаев экономические санкции можно назвать успешными.

Роберт Пейп в своей статье «Почему экономические санкции до сих пор не работают» рассматривает заявление, сделанное Гэри Клайдом Хаффбауэром, Джеффри Дж.Шоттом и Кимберли Энн Эллиот в их книге «Пересмотр экономических санкций».

Он пришел к следующему выводу: «я изучил 40 ситуаций, претендующий на успех, и обнаружил, что только 5 добились цели. Восемнадцать из них были фактически урегулированы путем прямого или косвенного применения силы; в 8 случаях отсутствуют доказательства того, что государство-мишень пошло на требуемые уступки; 6 не квалифицируются как случаи экономических санкций, а 3 являются неопределенными. Если я прав, то санкции увенчались успехом лишь в 5 из 115 попыток, и поэтому нет никаких веских оснований даже для квалифицированного оптимизма в отношении последствий санкций».

Другими словами, Роберт Пейп обнаружил, что санкции были успешными только в 4% случаев.

Книга Гэри Клайда Хуфбауэра, Джеффри Дж. Шотта и Кимберли Энн Эллиотт доступна в магазинах  Amazon и несколько других онлайн магазинах.

Резюме статьи Роберта Пейпера доступно по этой ссылке – https://muse.jhu.edu/article/446920/summary

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Некоторые из основных партнеров Центральной Азии, такие как Россия, Китай, Иран и Турция, часто становятся объектом санкций, главным образом со стороны Соединенных Штатов.

Эти санкции препятствуют способности Центральной Азии в полной мере реализовать свой экономический потенциал. Это является нарушением основных прав человека, поскольку экономический прогресс напрямую связан с благосостоянием населения. Все, что ограничивает экономическое взаимодействие Центральной Азии с ее основными партнерами, является посягательством на права человека населения этих стран.

Таким образом, можно было бы обоснованно объявить односторонние санкции незаконным актом и актом агрессии.

Должен существовать суд по санкциям, обладающий всемирной юрисдикцией и способностью приводить в исполнение свои решения, будь то за санкции или против них. Если какие-либо санкции вообще должны вводиться, то они должны проходить через санкционный суд. Это должен быть единственный орган, который может вводить и отменять санкции, и он не должен предоставлять право вето ни одному из своих членов.

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Между тем есть способы отменить безответственную практику односторонних санкций:

  • В будущих торговых сделках страны Центральной Азии должны стараться совершать транзакции во взаимных валютах, либо в бартере. Доллар США является основой санкций, и эту основу необходимо сломать ради глобальной стабильности.
  • Центральная Азия должна создать совместный аналитический центр для изучения последствий санкций и попытаться представить результаты на каждой глобальной и региональной платформе.
  • Центральная Азия должна найти пути для того, чтобы решительно поднять свой голос большинством и в социальных сетях, чтобы осудить практику односторонних санкций.

Хорошо то, что в течение последних 20 лет или около того, мир неуклонно движется к состоянию равновесия — мы приближаемся к тому времени, когда ни одна страна или группа стран не сможет навязывать свою волю миру. /// nCa, 16 октября 2019 г.

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