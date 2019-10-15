Совместный доклад ЭСКАТО ООН и ООН-Хабитат «Будущее городов Азии и Тихого океана до 2029 года»

Доклад «Будущее городов Азии и Тихого океана 2019», совместно подготовленный ЭСКАТО ООН и ООН-Хабитат (Программа ООН по населенным пунктам), доступен по этой ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/16qZ7tO6X7_AEKP22-yJnji6rBXdVnc3x

В докладе обосновываются четыре приоритета и четыре подхода к реализации устойчивого будущего городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе – городское планирование закладывает основу; устойчивость защищает от будущих рисков; умные города используют лучшие технологии для работы; и финансовые инструменты помогают оплачивать все это.

Ожидается, что доклад послужит важной дорожной картой для следующего десятилетия урбанизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и послужит ориентиром для формирования городов всех размеров, от бурно развивающихся промежуточных городов до стареющих городов, что имеет решающее значение в заключительное десятилетие для достижения Целей устойчивого развития и новой повестки дня в области городов./// nCa, 15 октября 2019 г.