В Ашхабаде подтверждён курс СНГ на дальнейшее укрепление сотрудничества – подписана Декларация об стратегическом экономическом сотрудничестве

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

11 октября 2019 года в Ашхабаде состоялся очередной саммит Глав Государств Содружества Независимых Государств.

В саммите приняли участие:

Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт .Токаев

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков,

Президент Республики Молдова Игорь Додон,

Президент Российской Федерации Владимир Путин,

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев,

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян,

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный директор СНГ Сергей Лебедев.

В ходе саммита были одобрены документы, регламентирующие отношения между странами-членами Содружества в области экономики, внешней политики, безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.

Повестка заседании в узком формате включила следующие вопросы, по которым приняты соответствующие решения:

о председательстве Узбекистана в СНГ в 2020 году. Сопредседательство в СНГ в 2020 году будут осуществлять Туркменистан и Республика Беларусь;

Очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств 16 октября 2020 года в Ташкенте, Узбекистан.

В ходе узкого формата главы государств сделали выступления, в которых были представлены видения стран на будущее развитие СНГ и место данной организации на международной арене.

В широком формате принятые следующие документы:

Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств. Обращение глав государств – участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Конвенция о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Программа сотрудничества стран-членов СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы. Решение о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2020 году Решение о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ, Решение о Председателе Исполнительного комитета – Исполнительном секретаре СНГ

Президент Туркменистана награжден за вклад в развитие гуманитарного сотрудничества

По завершении заседания Совета глав государств СНГ состоялась церемония награждения Президента Бердымухамедова медалью Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) «За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества».

Для вручения этой награды в Ашхабад прибыли Председатель Правления МФГС, Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюль оглы и сопредседатель Правления, Специального представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Лебедев награжден медалью «Битараплык»

Указом Президента Туркменистана за активную международную деятельность и большой личный вклад в упрочение дружбы и сотрудничества между странами и народами Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев награжден государственной наградой Туркменистана – орденом «Bitaraplyk» (Нейтралитет), глава государства вручил ему эту высокую награду.

Также на заседании Совета глав государств стран СНГ было принято решение о пролонгировании срока полномочий Лебедева на посту Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ на следующий трех летний период (до 31 декабря 2022 года).

Видения глав государств стран СНГ на экономическое сотрудничество в Содружестве

СНГ, международная организация, объединяющая десять постсоветских стран, выступает внушительной силой на пространстве Евразии, занимая почти 45% территории евразийского континента и обладая рынком численностью около 300 млн.человек. Кроме того,

Вопросы экономического развития выходят на первый план в СНГ. Каждая из стран-членов СНГ строит собственную экономическую модель. Однако, в век глобализации, взаимопомощь, взаимодействие, активизация торговых обменов могут создать новые точки экономического прогресса. Одним словом, сближение экономическое между странами СНГ может создать ту выигрышную ситуацию по принципу «пять пальце в кулаке – это сила».

Особенно это актуально на фоне последних прогнозов Всемирного Банка о снижении темпов экономического роста на пространстве Европы и Центральной Азии.

Примечательно, что именно под председательством и по инициативе Туркменистана, в Ашхабаде была подписана Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств. Таким образом, документ закладывает основы для расширения экономического присутствия СНГ в мировом масштабе.

В частности, декларация предусматривает приоритетные направления социально-экономического развития для расширения и углубления межгосударственных экономических отношений, обеспечения устойчивого развития, экономической безопасности, расширения научно-технического и инновационного сотрудничества как основы для создания совместной конкурентоспособной продукции, укрепления позиций стран Содружества в мировой экономике, повышения благосостояния и качества жизни населения.

Ниже представлена выборка цитат из выступлений (в порядке очередности) некоторых глав государств СНГ, в которых содержатся конструктивные предложения и идеи относительно будущего формата экономического взаимодействия на пространстве Содружества:

«Мы приветствуем Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве и поддерживаем любые инициативы, направленные на углубление экономического сотрудничества и расширение интеграционных процессов среди стран Содружества. Документ определяет стратегические цели сотрудничества, для достижения которых, мы считаем, что необходима последовательная и скоординированная работа как на многостороннем, так и в двустороннем формате», – подчеркнул Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подметил: “События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления нашего Содружества как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия. И очень важно, что этот документ еще раз подтвердил стремление к консолидации экономических потенциалов стран Содружества, к углублению производственно-кооперационных и торговых связей”.

Глава белорусского государства заявил о поддержке активизации сотрудничества по ключевым направлениям, в первую очередь в области транспорта, энергетики, промышленной кооперации, взаимных инвестиций и торговли.

“Мощный резерв видится в расширении внутреннего рынка наших стран, повышении его емкости. Прежде всего за счет дальнейшей либерализации торговли как товарами, так и услугами. Дополнительные возможности может дать возврат к полномасштабной промышленной кооперации, созданию новых совместных конкурентоспособных производств”, – считает белорусский лидер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает развитие торгово-экономического сотрудничества одной из первостепенных задач СНГ, выделив четыре направления для сложения усилий – это цифровые технологии, электронная коммерция, свободная торговля услугами, туризм.

– Создание в 2011 году Зоны свободной торговли СНГ улучшило условия для товарообмена между нашими странами. Вместе с тем дальнейшее расширение торгового сотрудничества требует продолжения работы по снижению существующих барьеров. Нам нужны новые точки роста, которые придали бы новый импульс экономическому взаимодействию в рамках Содружества, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

«Необходимо сосредоточить наше внимание на развитии совместных экономических проектов и расширении промышленной кооперации», — подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков. Он высказался за создание благоприятных условий для предпринимательства и налаживания взаимовыгодных деловых связей, а также обратил внимание на вопросы реализации проектов по внедрению инновационных достижений в агропромышленном комплексе и вопросы логистики.

«Для Республики Молдова торгово-экономические связи со странами СНГ всегда были и остаются важными, стратегическими», – подтвердил Президент Молдовы Игорь Додон.

По его словам, сохраняется высокая роль стран СНГ в экспорте традиционной молдавской продукции. На страны Содружества приходится почти 100% всего экспорта яблок из Молдовы, 91% экспорта других фруктов, 53% – вина, 52% – овощных консервов, 46% – столового винограда.

«Хочу обратить Ваше внимание на то, что не только торговля является для Молдовы мотивом к углублению сотрудничества в рамках СНГ. Мы видим большой потенциал в развитии внутренних производственных кооперационных, технологических связей, в реализации совместных проектов стран СНГ в сфере транспорта и логистики, энергетики, телекоммуникаций, цифровизации экономики», заявил глава Молдовы.

По итогам прошлого года совокупный внешний товарооборот стран СНГ вырос более чем на 17% и превысил один триллион долларов. Товарооборот между странами СНГ составил 190 миллиардов долл.США. Эти данные привел в своем выступлении Президент России Владимир Путин.

«Мы, конечно, поддерживаем инициативу председателя СНГ, Президента Туркменистана, и сегодня поставим свою подпись под Декларацией о стратегическом экономическом сотрудничестве. В абсолютно правильном направлении движение. Этот комплексный документ предусматривает меры для поощрения связей между предприятиями, реализации отраслевых направлений сотрудничества и так далее. Речь идет в том числе – коллеги здесь уже говорили – о высоких технологиях, наращивании совместной транспортной инфраструктуры, телекоммуникационных сетей, инновационного развития, энергетики. Все это, на мой взгляд, очень важно», – сказал Путин.

Также Путин озвучил идею перехода на расчеты в национальных валютах. «Нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику. Если когда-то к этому подойдем, то можно говорить и о формировании общего финансового рынка. Уверен, это точно совершенно пойдет на пользу повышения нашей общей конкурентоспособности», – добавил он.

В 2020 году в СНГ будет председательствовать Узбекистан

Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал об основных мероприятиях, запланированных на 2020 год в период председательства страны в СНГ.

Узбекской стороной предложено ускорить принятие новой Концепции дальнейшего развития и Стратегии экономического развития Содружества до 2030 года.

Особое внимание будет уделено обеспечению полноценного функционирования зоны свободной торговли, углублению производственной кооперации и освоению рынков третьих стран, развитию взаимовыгодных форм сотрудничества, реализации инновационных, научных и образовательных программ.

Мирзиёев отметил важность подготовки Приоритетов развития транспорта и транзитных коридоров и Концепции межрегионального сотрудничества на десятилетний период.

В следующем году в Узбекистане пройдет первый Форум регионов СНГ, а также предложено повести очередное заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат СНГ и под его эгидой – Неделю деловых инициатив Содружества.

Запланированы также мероприятия по информационной безопасности и в рамках культурно-гуманитарного сотрудничества.

Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Совета глав государств СНГ

Уважаемые главы государств!

Уважаемые главы и члены делегаций!

Позвольте ещё раз сердечно поприветствовать в Туркменистане руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств, глав и членов делегаций, прибывших к нам для участия в работе сегодняшнего заседания.

С его проведением мы связываем большие и обоснованные надежды в плане дальнейшего поступательного развития СНГ. Только что в узком формате у нас состоялся серьёзный и обстоятельный разговор по важнейшим аспектам взаимодействия, определению приоритетов и перспектив партнёрства между государствами Содружества.

Уверен, что все рассмотренные вопросы и далее будут продвигаться в конструктивном ключе, найдут своё эффективное решение, как это подобает искренним друзьям и надёжным партнёрам. В этой связи хотел бы подчеркнуть главное – СНГ является активным форматом межгосударственного сотрудничества, демонстрирующим свою результативность и соответствие коренным интересам народов государств Содружества.

Сегодня наша цель состоит в том, чтобы придать работе СНГ новые импульсы, вывести её на уровень, отвечающий реалиям и тенденциям современного развития, обеспечить способность Содружества адекватно и своевременно реагировать на изменения в международной и региональной повестке.

Именно из этого исходит Туркменистан, выстраивая свои подходы к деятельности СНГ, формулируя предложения и инициативы, направленные на активизацию и расширение участия Содружества в глобальных геополитических и геоэкономических процессах.

Уважаемые участники!

Среди безусловных приоритетов нашего сотрудничества было и остаётся укрепление на пространстве Содружества Независимых Государств прочного мира и безопасности.

При этом важнейшей задачей в контексте обеспечения стратегической и региональной стабильности является укрепление сотрудничества и каналов взаимодействия СНГ с крупнейшими международными организациями, прежде всего, с Организацией Объединённых Наций. Уверен, что цели у нас здесь общие, нам есть что предложить друг другу, и системный диалог СНГ с ООН будет полезен и способен дать весомые результаты.

В рамках этого диалога актуальными являются такие специфические темы, как противодействие киберугрозам, информационная безопасность. Считаем нужным активизировать сотрудничество со специализированными структурами ООН в деле борьбы с террористической угрозой, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков.

Тесное сотрудничество СНГ с ООН необходимо и для упрочения общего взаимопонимания и доверия в международных отношениях, утверждения культуры диалога при решении возникающих вопросов и противоречий. Как известно, 12 сентября нынешнего года Генеральная Ассамблея ООН единогласно и при соавторстве 73 государств-членов приняла инициированную Туркменистаном Резолюцию об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия.

Пользуясь настоящей возможностью, хотел бы выразить благодарность всем государствам СНГ за поддержку и солидарность в реализации этой значимой для укрепления всеобщего мира и безопасности инициативы. Призываю страны-члены Содружества вместе работать над выполнением заложенных в этом документе целей.

Уважаемые участники!

Говоря о придании должных импульсов деятельности СНГ, мы, в первую очередь, подразумеваем под этим экономическую составляющую. Сегодня нужны новые, современные схемы и модели партнёрства – как внутри Содружества, так и во взаимоотношениях СНГ с другими государствами и международными экономическими объединениями.

Они должны отвечать меняющимся реалиям глобальной экономики, формированию новых экономических центров, повсеместному внедрению инноваций, цифровых технологий. Всё это требует от нас определённого переосмысления характера нашего сотрудничества, выхода, помимо традиционных, на новые, перспективные направления.

В условиях глобальной конкуренции нужно делать это быстро и эффективно. Исходя из этого, по инициативе Туркменистана разработан проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ. Документ направлен на формирование согласованного подхода к реализации экономических интересов Содружества в целом и каждого из государств-участников СНГ в отдельности.

Он предполагает создание эффективных механизмов партнёрства, позволяющих совершенствовать экономические связи как в рамках Содружества, так и с другими интеграционными объединениями и отдельными странами. Проект в целом был одобрен на состоявшемся 13 сентября в Ашхабаде Экономическом совете СНГ и внесён в повестку дня нынешнего заседания Совета глав государств. Предлагаю сегодня принять вышеуказанную Декларацию.

Хотел бы особо подчеркнуть, что заседания уставных органов СНГ, в частности, Совета глав правительств и Экономического совета, показывают наличие хороших возможностей для наращивания экономического партнёрства. При этом следует выделить в качестве перспективных сфер кооперации энергетику, промышленность, транспорт, торговлю, технологическое сотрудничество и ряд других направлений.

Мы выступаем за более тесное взаимодействие по линии бизнес-сообществ с выходом на конкретные совместные проекты, за широкое проведение в рамках СНГ выставок и ярмарок товаропроизводителей. И в этом смысле поддерживаем работу соответствующих отраслевых Советов и Комитетов СНГ.

Раскрывая суть экономического сотрудничества в СНГ, хотел бы обратить ваше внимание на то, что одним из важнейших направлений нашего партнёрства мы рассматриваем энергетическую сферу. Международное общение по этой теме в рамках ООН и на других площадках приобретает всё более предметный характер. Государства Содружества принимают в нём достаточно активное участие.

Мы высоко ценим поддержку, которую оказали страны СНГ в ходе принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюций, инициированных туркменской стороной и посвящённых вопросам транзита энергоносителей на международные рынки. Надеемся на продолжение взаимодействия в данном направлении. С этой целью наша страна представит на рассмотрение нынешней, 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проект новой резолюции о роли надёжного и стабильного транзита энергоносителей в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества.

Приоритетом для СНГ мы видим партнёрство в транспортной отрасли. Оно сегодня особенно востребовано на фоне значительного увеличения объёмов грузовых и пассажирских перевозок. Нам нужно уметь воплощать в реальные дела конкурентные преимущества наших стран – их географию, инфраструктурную совместимость, имеющийся опыт и традиции сотрудничества – с целью формирования новых транзитных коридоров и совместного выхода на крупные рынки транспортных услуг. Причём, в сжатые сроки.

Это диктуется ходом современного экономического развития, реалиями и темпами международной конкуренции в транспортно-коммуникационной сфере. Уже есть хорошие примеры реализации таких проектов, в которых принимают участие страны СНГ. В данном случае я имею в виду сотрудничество в строительстве новых железнодорожных маршрутов на пространстве Содружества с выходом на сопредельные страны.

Такие проекты, как, например, современная железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран, открывают хорошие перспективы для расширения объёмов и качества торгово-экономического взаимодействия государств СНГ на Евразийском континенте. В этом контексте хотел бы вернуться к впервые выдвинутой нами на Сочинском Саммите СНГ в октябре 2017 года инициативе по выходу Содружества на широкие интеграционные связи международного масштаба, участию наших стран в крупных инфраструктурных проектах в сфере транспорта и коммуникаций не только на пространстве СНГ, но и за его пределами.

Уважаемые участники!

Конечно, в поле нашего самого пристального внимания должна находиться гуманитарная сфера. Сотрудничество в сфере культуры, науки, образования, спорта, по линии детских и молодёжных организаций – это вложение в будущее, гарантия того, что дружба, взаимопонимание, симпатия и доверие между нашими странами и народами будут последовательно укрепляться.

Мы поддерживаем сложившиеся формы гуманитарного сотрудничества в СНГ, призываем все страны Содружества активно участвовать в реализации соответствующих программ.

Вместе с тем, полагаем необходимым дальнейшее совершенствование совместной деятельности наших государств на этом направлении.

Думается, что настало время для более активной практической реализации ранее выдвинутых идей и предложений о популяризации самобытного, богатого и многогранного культурного наследия народов наших стран.

Одновременно считаем целесообразным по-новому взглянуть на отношения в культурно-образовательной, спортивной и других сферах. В связи с этим предлагаем рассмотреть возможность проведения ежегодных театральных фестивалей СНГ, выставок изобразительного и прикладного искусства народов наших стран.

Считаем эффективным внедрение такой формы партнёрства, как регулярные образовательные ярмарки СНГ. Также выступаем за проведение на системной основе Спортивных игр Содружества, поднятие их рейтинга на международной спортивной арене.

Учитывая уникальность пространства СНГ с точки зрения развития туристических проектов и принимая во внимание огромные потенциальные возможности наших стран в сфере туризма, полагаю целесообразным предложить Исполкому СНГ рассмотреть возможность включения в повестку дня одного из ближайших заседаний Совета глав правительств вопроса о разработке новой Концепции сотрудничества в области туризма.

Уважаемые участники!

Нынешнее заседание Туркменистан рассматривает в качестве важного этапа в деятельности Содружества Независимых Государств – как с точки зрения оценки и осмысления пройденного пути, так и определения перспектив на будущее.

Значимым фактором деятельности нашего Содружества является то, что оно следует целям и основополагающим принципам, заложенным в фундамент современного международного партнёрства. Я имею в виду тот факт, что за годы существования СНГ сохранило свою направленность как формат сотрудничества, основанный на доброй воле участников, равноправии, взаимопонимании и взаимном уважении.

Убеждён, что следование именно этим принципам обеспечивает Содружеству Независимых Государств жизнеспособность и гибкость, раскрывает новые грани и перспективы партнёрства, обуславливает существование СНГ в качестве неотъемлемого элемента системы международной стабильности и безопасности.

Отрадно также, что Содружество последовательно расширяет свои связи с внешним миром, развивая взаимодействие с международными организациями и многими странами.

Все эти результаты мы по праву можем занести в совместно накопленный позитивный багаж. Но время не стоит на месте, оно требует от нас выработки новых подходов к деятельности СНГ с учётом современных тенденций в мировой политике и экономике.

В этом контексте полагаем, что наша совместная работа сегодня и в перспективе должна отличаться большим динамизмом, основательностью, здоровым прагматизмом, ориентированностью на решение практических задач, касающихся как вопросов межгосударственного сотрудничества, так и повседневной жизни граждан наших стран. Это будет положительно сказываться на эффективности деятельности СНГ, придаст ей новые импульсы на перспективу.

Уважаемые участники!

В следующем году наша страна совместно с международным сообществом будет отмечать 25-ю годовщину признания Организацией Объединённых Наций постоянного нейтралитета Туркменистана. За эти годы Туркменистан своей активной позицией неоднократно демонстрировал высокую эффективность практического применения принципов нейтрализма при решении различных международных проблем.

Нейтральный статус нашей страны во многих случаях был и остаётся фактором укрепления региональной и международной стабильности и безопасности, развития многостороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

В целях широкой демонстрации и рассмотрения преимуществ нейтралитета как политико-правовой категории, способной стать действенным инструментом в дипломатическом арсенале ООН, 12 декабря 2020 года в Ашхабаде состоится ряд крупных международных мероприятий, посвящённых юбилейной дате туркменского нейтралитета.

В их числе важное место будет отведено Международной конференции по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития.

Пользуясь возможностью, я приглашаю всех глав государств и руководителей делегаций стран Содружества принять участие в этих торжествах./// nCa, 14 октября 2019 г.