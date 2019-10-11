Министры иностранных дел стран СНГ провели встречу в Ашхабаде

В Ашхабаде в эти дни проходят заключительные мероприятия в рамках председательства Туркменистана в СНГ

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

10 октября 2019 года в Ашхабаде состоялся Совет министров иностранных дел Содружества, в котором приняли участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Беларуси, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Республики Узбекистан, Туркменистана, Армении, Госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, и Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев.

Встреча проходила в узком и расширенном форматах. По итогам СМИД СНГ, министр иностранных дел Туркменистана Мередов и председатель Исполнительного комитета СНГ Лебедев выступили перед представителями прессы с краткими заявлениями.

Собравшиеся обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.

Кроме того, была принята Программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников Содружества Независимых Государств. Программой предусматриваются конкретные действия по развитию и укреплению внешнеполитического сотрудничества государств – участников Содружества в рамках СНГ и в международных организациях, определяются механизмы и направления взаимодействия по ключевым глобальным и региональным проблемам.

Главы внешнеполитических ведомств приняли совместное заявление “О поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве”.

Министры также предварительно согласовали ряд документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств СНГ, который пройдет в Ашхабаде 11 октября 2019 года. В их числе:

Обращения лидеров государств – участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Соглашение о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств. Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции (В документе отражены также обязательства сторон обеспечивать правовую защиту и поддержку граждан и организаций; обмениваться опытом правового регулирования, результатами антикоррупционного мониторинга; осуществлять подготовку кадров). Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы. (Особое внимание в проекте уделено вопросам развития модельного законодательства, противодействия терроризму с помощью инновационных подходов и использования новых и новейших технологий, а также отработке задач координации взаимодействия компетентных органов стран СНГ при проведении совместных антитеррористических учений на территориях Казахстана (2020 г.), Российской Федерации (2021 г.), Кыргызской Республики (2022 г.).

Кроме того, Совет рассмотрел и одобрил проекты ряда документов, которые будут переданы на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. Среди них:

Решение об учреждении Игр стран СНГ. Стратегия обеспечения информационной безопасности государств – участников Содружества Независимых Государств. Соглашение о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств. Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года.

Министры иностранных дел стран СНГ были приглашены к участию в мероприятиях, посвященных 25-летию нейтралитета Туркменистана, которые состоятся в декабре 2020 года в Ашхабаде.

Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств состоится 3 апреля 2020 года в Республике Казахстан. В следующем году председательство примет Узбекистан, а Туркменистан и Беларусь будут сопредседателями.

Министр иностранных дел России встретился с коллегами из Центральной Азии

«На полях» заседания Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ в Ашхабадев четверг, 10 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главами внешнеполитических ведомств Центральной Азии –Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сферах региональной стабильности и безопасности, экономического сотрудничества, взаимодействия на международной арене, а также в культурно-гуманитарной области.

С.В.Лавров рассказал своим коллегами о технологических и инвестиционных возможностях на примерах многочисленных проектов с участием российских компаний в различных отраслях экономики государств Центральной Азии, ознакомил участников встречи с предложениями по экономическим мероприятиям в рамках Контактной группы ШОС-Афганистан, обладающими потенциалом общерегионального значения.

Также были представлены научные разработки российских ученых и специалистов в области водосбережения с учетом климатических и гидрологических особенностей Центральноазиатского региона.

Стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога в шестистороннем формате на регулярной основе.

МИД Туркменистана: Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана, Казахстана и Узбекистана подписали трёхсторонний документ

10 октября 2019 года в МИД Туркменистана состоялась церемония подписания Протокола об обмене грамотами о ратификации Договора между Туркменистаном, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о районе точки стыка государственных границ трех государств. От туркменской стороны документ был подписан Министром иностранных дел Р.Мередовым, от казахской – Министром иностранных дел М.Тлеуберди, от узбекской – Министром иностранных дел А.Камиловым.

Необходимо отметить, что главы внешнеполитических ведомств Республики Казахстан и Республики Узбекистан прибыли в Ашхабад накануне для участия в заседании Совета Министров иностранных дел стран СНГ, которое состоится сегодня в здании МИД Туркменистана.

/// nCa / МИД Туркменистана, 10 октября 2019 г.