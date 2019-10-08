Призрак Бжезинского преследует администрацию Трампа – Часть 1

Тарик Саиди

Очень громкое желание сохранить мировое превосходство является, пожалуй, главной чертой «американской исключительности».

Американская исключительность держится на трех взаимосвязанных идеях:

История Соединенных Штатов по своей сути отличается от истории любой другой нации На США возложена уникальная миссия по преобразованию мира История и миссия Соединенных Штатов дают этой стране превосходство над другими народами

И даже несмотря на то, что мир думает иначе, это никогда не мешало американским мыслителям и политикам выстраивать планы американского превосходства, которое должно длиться вечно плюс шесть месяцев.

Некоторые из лучших умов в Соединенных Штатах посвятили значительное время и мысли в погоне за этой идеей.

Один из таких людей, создавших правдоподобную модель с очень специфическими чертами для поддержания американского превосходства, – Збигнев Бжезинский. Он был дипломатом, государственным деятелем, писателем, политическим мыслителем, но прежде всего он был учителем; учителем в полном смысле этого слова.

Даже в жизни, он был больше, чем жизнь.

В конце Холодной войны он считал, что впервые в истории держава, не расположенная на Евразийском континенте, имеет возможность формировать экономику и политику Евразии, а следовательно, и всего мира.

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Глядя из Средней Азии, мы всегда уважаем его мужество игнорировать другие точки зрения ради интеллектуальной честности.

Его книга “The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives” («Великая шахматная доска: главенство Америки и её геостратегические императивы») никогда не выходит из нашего поля зрения или нашего ума.

Изданный в 1997 году, этот труд уже получил статус классической литературы к моменту смерти Бжезинского в 2017 году.

Эта книга особенно актуальна для нас, потому что две из трех стран, которые он выделил, в качестве условия для успеха американской стратегии – Азербайджан и Узбекистан – находятся по соседству.

Бжезинский неоднократно заявлял, что американское превосходство на Евразийском континенте нельзя считать само собой разумеющимся. Он предсказал, что через одно-два поколения на Евразийском континенте появятся серьезные конкуренты.

«Великая шахматная доска» – это больше чем просто книга; это дорожная карта и план, чтобы сохранить американское государство великим (как можно дольше).

Он дал очень точные рекомендации, как этого добиться.

Однако, если присмотреться к деятельности администрации Трампа, напрашивается простая истина – если все намеченные цели президента Трампа идеально соответствуют видению Бжезинского, то его действия на каждом шагу прямо противопоставлены.

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Цель книги, как описывается Бжезинским в введении, состоит в следующем: «Окончательная цель американской политики должна быть доброй и высокой: создать действительно готовое к сотрудничеству мировое сообщество в соответствии с долговременными тенденциями и фундаментальными интересами человечества. Однако в то же время жизненно важно, чтобы на политической арене не возник соперник, способный господствовать в Евразии и, следовательно, бросающий вызов Америке. Поэтому целью книги является формулирование всеобъемлющей и последовательной евразийской геостратегии».

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Заключительная глава книги, в которой Бжезинский подводит итог своим аргументам, начинается с заявления, которое сегодня может показаться хвастливым, но было более или менее было истинно на момент публикации книги в 1997 году: «Америка в настоящее время является единственной супердержавой, а Евразия – центральной ареной мира. Следовательно, изменение в соотношении сил на Евразийском континенте будет иметь решающее значение для мирового главенства Америки, а также для ее исторического наследия».

В Бжезинском не было ничего скромного. Возможно, это часть цены, которую вы платите за то, что знаете, что вы гений, на голову выше всех остальных.

Если его заявление просто описывает фактическую позицию без хвастовства, другое предложение на пару абзацев ниже, безусловно, звучит как хвастовство. Бжезинский утверждает: «Америка в настоящее время выступает в роли арбитра для Евразии, причем нет ни одной крупной евразийской проблемы, решаемой без участия Америки или вразрез с интересами Америки».

Бжезинский считал, что, по меньшей мере, в течение следующего поколения или двух «ни одно национальное государство не сможет сравниться с Америкой в четырех ключевых измерениях силы (военной, экономической, технологической и культурной), которые в совокупности создают решающее глобальное политическое влияние. Если не считать преднамеренного или непреднамеренного отречения Америки, единственной реальной альтернативой американскому глобальному лидерству в обозримом будущем является международная анархия».

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Даже интеллект высшей величины имеет свои ограничения. Вот что делает жизнь очень интересной. —– При планировании на будущее просто невозможно предусмотреть все переменные, которые будут формировать будущие события. Когда мы движемся вперед во времени, наступает момент, когда лучшее планирование прошлых лет просто воспринимает желаемое за действительное, если оно не приспособлено к меняющимся реалиям.

Бжезинский ушел с посланием о том, чтобы Америка надо сохранить великой, а Трамп прибыл с лозунгом «сделать Америку великой снова».

Бжезинский пишет в заключительной главе: «Каким образом Соединенные Штаты управляют главными геостратегическими фигурами на евразийской шахматной доске и расставляют их, а также как они руководят ключевыми геополитическими центрами Евразии, имеет жизненно важное значение для длительной и стабильной ведущей роли Америки в мире».

Это предложение довольно широкое по охвату. Оно включает в себя обе точки зрения – сохранить Америку великой и сделать Америку великой снова.

Завораживает наблюдение за тем, что Трамп обещает снова сделать Америку великой (очевидно, признавая, что она больше не велика), делая каждый шаг в противоположном направлении.

Разрыв между видением Бжезинского и действиями Трампа ширится с течением времени.

Призрак Бжезинского преследует администрацию Трампа. /// nCa, 8 октября 2019 г.

Продолжение следует …