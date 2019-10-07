Казахстан увеличит товарный экспорт в Туркменистан и другие сопредельные страны

Эльвира Кадырова

Казахстан нацелен на повышение объемов несырьевого экспорта в соседние страны в 1,5 раза к 2022 году. Об этом сегодня заявил недавно вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.

В начале сентября того года Президент Казахстана поставил перед Министерством торговли и интеграции главную задачу – обеспечить комфортные условия для продвижения казахстанские товаров на экспорт.

По словам вице-министра, в первую очередь, на рынки приграничных стран – России, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Китая, с которыми для плодотворного приграничного сотрудничества созданы все юридические условия.

В Туркменистан Казахстан готов увеличить экспорт на сумму 123,1 млн. $ США. Перспективными рассматриваются поставки таких товаров, как прутки из железа, кондитерские изделия, маргарин, подсолнечное или сафлоровое масло, говядина, молоко и сливки, консервированные овощи, аккумуляторы, лесоматериалы, кабельная продукция, запорная арматура, шпаклевочные материалы, проволока железная, плиты древесностружечные, полипропилен, алюминиевые прутки и профили, шлаковата.

Казахстанские товаропроизводители имеют хороший потенциал по наращиванию экспорта в Туркменистана по 48-ми товарным позициям.

Национальная экспортная стратегия Казахстана предусматривает ряд других значительных мер для продвижения несырьевых товаров и услуг.

Как пообещал Торебаев, будет предоставлено льготное кредитование, предэкспортное и экспортное финансирование экспортоориенитированным проектам несырьевого сектора. Планируется также возмещение транспортных расходов, что, безусловно, станет большой поддержкой для экспортирующего бизнеса.

«Мы придаем большое значение углублению торгово-экономических связей. С учетом наличия транспортной инфраструктуры и общей границы имеется большой потенциал для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества», — заявил премьер-министра Казахстана

Аскар Мамин в ходе встречи с Президентом Туркменистана в мае текущего года.

Перспективными направлениями туркмено-казахстанского сотрудничества выступают энергетика, сельскохозяйственный сектор, транспорт и коммуникации.

По итогам 2018 года товарооборот Туркменистана с Казахстаном составил 98,1 млн. долл.США. Экспорт из Казахстана в Туркменистан за 2018 год вырос на 56,3% и составил 86,6 млн. долл. США. Импорт в Казахстан из Туркменистана за 2018 год снизился на 70,8% и составил 12,9 млн. долл. США./// nCa, 7 октября 2019 г