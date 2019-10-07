Посольство Индии провело прием, посвященный 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди и Индийскому фестивалю вегетарианской пищи в Ашхабаде

Посольство Индии в Ашхабаде провело в пятницу (4 октября 2019 года) прием по случаю 150-летия Махатмы Ганди. Мероприятие также совпало по дате проведения с индийским фестивалем вегетарианской еды.

Выступление посла Азара А. Х. Хана по этому случаю:

Ваше Превосходительство,

г-н Сапардурды Тойлиев, президент Академии наук Туркменистана,

Послы-коллеги и друзья,

Я рад приветствовать вас на сегодняшнем специальном мероприятии, посвященном 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди.

Прежде чем говорить о вегетарианской еде, я хотел бы рассказать о Махатме Ганди.

Махатма Ганди родился 2 октября 1869 года в городе Порбандар в штате Гуджарат. После учебы он отправился в Англию для получения высшего образования, где окончил юридический факультет. Он вернулся в Индию, а затем отправился в Южную Африку, чтобы практиковать право. Он известен во всем мире своей философией ненасилия и своей борьбой против апартеида. Люди стали называть его титулом “Великая Душа” или Махатма в 1914 году, когда он был в Южной Африке. Он также известен как отец индийской нации, который возглавлял движение ненасилия за независимость Индии и использовал философию сатьяграха или истины, гражданского неповиновения и пассивного сопротивления колониальному правлению до тех пор, пока Индия не получила независимость 15 августа 1947 года.

15 июня 2007 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о праздновании 2 октября, дня рождения Махатмы Ганди, как Международного дня ненасилия. Генеральная Ассамблея ООН обратилась ко всем членам ООН с просьбой отметить 2 октября соответствующим образом и распространить информацию о ненасилии посредством образования и информирования общественности.

В своей автобиографии Ганди сказал: «Мой всесторонний опыт убедил меня, что нет другого Бога, кроме Истины. Единственным средством постижения Истины является Ахимса (ненасилие). Поэтому те слабые мимолетные проблески истины, которые я был в состоянии увидеть, едва ли могут выразить идею невыразимого сияния истины, в миллион раз более сильного, чем сияние солнца, которое мы ежедневно видим… Но я могу сказать с полной уверенностью, и это результат моих поисков, что абсолютное видение истины может проистекать только из полного познания Ахимсы».

«Для того чтобы созерцать всеобщий и вездесущий дух истины, надо уметь любить самого себя. И человек, стремящийся к этому, не может позволить себе устраниться от какой бы то ни было сферы жизни. Вот почему моя преданность Истине привела меня в область политики… Ахимсы».

«Слияние со всем живущим невозможно без самоочищения. Без самоочищения соблюдения закона Ахимы останется пустой мечтой; Кто не чист душой, никогда не постигнет Бога. Поэтому самоочищение должно означать очищение во всех сферах деятельности».

Я хотел бы прочитать некоторые цитаты Махатмы Ганди –

– Ненасилие – первая статья моей веры; это также последняя статья моей веры. Для человека, осуждающего насилия, весь мир – это одна семья. Таким образом, он не будет бояться никого и другие не будут бояться его;

– Если желаешь, чтобы мир изменился, – сам стань этим изменением;

– Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность;

– Вы можете потрясти мир – мягко;

– Вы не должны терять веру в человечество. Человечество – это океан; если несколько капель в океане грязны, океан не становится грязным.

Я также хотел бы кратко рассказать о сегодняшнем вегетарианском ужине. Мы специально пригласили двух шеф-поваров г-на Сону Бхатия и г-на Хатешвара из отеля “Leela Ambience Gurugram”, одного из лучших отелей Индии, для приготовления разнообразных вегетарианских блюд. Я уверен, что вам понравятся блюда, которые они приготовили для сегодняшнего вечера. Может оказаться невозможным представить весь спектр индийской кухни, которая широко варьируется от одного индийского региона к другому – с севера на юг и с востока на запад – это совершенно разные кухни. Каждый регион имеет свои стили и методы приготовления блюд и особую смесь специй. В то время как на западе салатов, сырых и вареных овощей считают вегетарианской едой, в Индии так не считают. Вы отведаете удивительный вкус вегетарианских блюд, которые заставят вас жаждать большего, и даже те, которые являются непоколебимыми мясоедами, не почувствуют необходимости есть мясо, учитывая вкус и разнообразие вегетарианской кухни, которую предлагает Индия. Индийская кухня со всеми ее экзотическими ингредиентами и острым ароматом может быть интересной и вкусной.

Многие наши друзья из Европы и других стран знают индийские блюда как карри. Карри – не единственное блюдо, представляющее Индию, поскольку у нас есть бесчисленные виды индийских блюд. Различные виды вегетарианского карри могут быть сухими, менее пряными, зелеными или могут быть очень горькими. Это зависит от количества используемых специй. Индийская кулинария, как и многие другие кухни, довольно сложная, хотя и не трудная, и каждая приправа имеет свой вкус, аромат, лекарственные и оздоровительные свойства, если используется в правильной пропорции.

Завтра днем мы планируем специальный мастер-класс, где два повара научат вас и ваших друзей готовить некоторые из блюд индийской кухни. Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы и убедитесь, что вы попробуете некоторые из индийских блюд дома, после того, как вы посетите мастер-класс.

Индия и Туркменистан поддерживают прекрасные двусторонние отношения. Эти отношения имеют глубокие корни и являются историческими, как очевидно из археологических находок вблизи Ашхабада, которые подтверждают, что контакты между Индией и южной частью Туркменистана существовали в течение длительного времени. Индийские торговцы хорошо знали Туркменистан как знаменитый Шелковый путь, проходящий через его территорию. Байрам-хан, наставник императора Акбара и его сын Абдур Рахим Хан-е-Хана, известный философ/поэт, были туркменами, служившими в Империи Великих Моголов. Туркменские ворота в Дели, построенные в конце 1650-х годов, по видимости в честь туркмен, служивших в армии моголов, также свидетельствуют многовековым отношениям между Индией и Туркменистаном.

Обмен делегациями на высоком политическом уровне между Индией и Туркменистаном включает визит Президента Туркменистана Е. П. г-на Гурбангулы Бердымухамедова в Индию в 2010 году и визит Премьер-министра Индии Е. П. г-на Нарендра Моди в Туркменистан в 2015 году. Е. П. г-н Рашид Мередов, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Туркменистана, встретился с покойным министром иностранных дел Индии Е. П. г-жой Сушмой Сварадж во время первого Диалога Индия – Центральная Азия, состоявшегося в Самарканде в январе 2019 года.

Сотрудничество в области природного газа является одним из важных направлений наших нынешних двусторонних отношений. Мы надеемся на долгосрочное энергетическое партнерство с Туркменистаном в рамках проекта газопровода ТАПИ.

Я хотел бы выразить мою искреннюю благодарность за поддержку, которую оказывает нам правительство Туркменистана под руководством Президента Туркменистана Е. П. г-на Гурбангулы Бердымухамедова. Мы желаем крепкого здоровья Его Превосходительству, а народу Туркменистана мира и процветания.

Я также хотел бы поблагодарить г-на Хаджиева и гостиницу “Ýyldyz”, без чьей поддержки не было бы возможным организовать это мероприятие. Моя благодарность Министерству туризма Индии и программе “Невероятная Индия”.

Теперь предоставляю слово поварам, чтобы они подробно рассказали об индийской кухне.

Спасибо!

/// nCa, 7 октября 2019 г.

Фоторепортаж с места события: