Посольство Германии провело прием по случаю Дня Единства

Посольство Германии в Ашхабаде отпраздновало в четверг День германского единства.

Выступление Посла Германии Найтхарт Хёфер-Виссинга на приеме:

Многоуважаемый Министр господин Аманнепесов, Дорогие коллеги, Уважаемые дамы и господа,

Сегодня, 29 лет назад, оба немецких государства мирно объединились по решению их свободно избранных парламентов и с одобрения всего международного сообщества.

Чуть более года назад до этого события падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года символизировало конец разделения мира на Запад и Восток и холодной войны.

В то время весь мир облегчённо вздохнул, и было такое ощущение, будто политически ничто не помешает прогрессу человечества и преодолению угрожающих ему проблем.

Теперь мы все хорошо знаем: надежды на то, что уважение верховенства закона в международных отношениях будет способствовать лучшему урегулированию конфликтов, пока не оправдались.

Популисты, разжигающие негодование и не имеющие никакой иной цели, кроме удовлетворения собственных амбиций, вызывают беспокойство даже у государств, демократической целостностью которых мы когда-то восхищались.

Хуже того, они игнорируют основанный на правилах международный порядок и полагаются только на закон сильнейших. Такие люди существуют не только в больших странах, некоторые стремятся к региональной гегемонии.

Когда в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина окончания Второй мировой войны, мы должны серьезно задуматься о преимуществах международного порядка, созданного в то время. И будьте уверены: движение «Пятницы ради будущего» (изменение климата) будет напоминать нам о наших проблемах.

К сожалению, такие популисты есть и у меня на Родине. Они хотят использовать разочарования, которые возникли после падения стены. Даже если мы впоследствии осознаем, что после конца «реального социализма» не все пошло так, как должно было: нам всем сегодня лучше, чем тридцать лет назад.

Несправедливость режима ГДР не была отомщена, а исправлена средствами верховенства закона. В беспрецедентном акте солидарности и при замечательной поддержке наших европейских друзей мы устранили большинство последствий катастрофической государственной экономики ГДР.

Тем не менее, в Германии людей вводят в заблуждение тем, что демократы виноваты в проблемах системы; но они всего лишь ремонтники.

Несмотря на кризис доверия и отчуждение между народом и «элитами», которое существует во многих странах – и отнюдь не только в демократических – верным остаётся высказывание одного бывшего американского президента: «Ничто, что неправильно происходит в демократии не может быть исправлено тем, что в демократии правильно!»

Объединение Германии стало важным шагом на пути к объединению Европы, которая с тех пор проходила в различных формах и продолжается до сих пор.

Основные свободы Европейского Союза создали возможности для огромного прогресса во всех государствах-членах, даже при том, что всегда были и есть трудности адаптации.

Тот факт, что теперь одно государство – член хочет покинуть ЕС, не опровергает принцип европейского единства и его достижения.

Тем не менее, выход Великобритании поставит всех нас перед серьезными проблемами, и мы должны будем сосредоточиться на том, чтобы справиться с этими последствиями.

Дамы и господа,

Между сегодняшним праздником Германского единства и Днем Независимости Туркменистана, который мы широко отметили в прошлые выходные, существует тесная внутренняя связь.

Оба стали возможны только тогда, когда был положен конец зависимости в Советском Союзе и Восточной Европе. После обретения независимости Туркменистаном отношения между нашими странами интенсивно развивались во всех сферах.

В ноябре прошлого года Заместитель Председателя Кабинета министров и Министр иностранных дел Мередов посетил Берлин и Гамбург и, наряду с переговорами с Министром иностранных дел Германии, выступил с важной речью в Восточном комитете германской экономики.

В мае в Ашхабаде прошли наши двусторонние политические консультации с Заместителем министра иностранных дел Хаджиевым. Совсем недавно Германо-туркменский форум провел свою традиционную встречу в этом году в Берлине.

Германия также участвует в ежегодном диалоге по правам человека между ЕС и Туркменистаном.

Большим прогрессом является улучшение сотрудничества между странами Центральной Азии.

Германия поддерживает эти усилия, которые укрепят регион и независимость его стран.

Туркменистан включен в многосторонние программы Общества по международному сотрудничеству (ГИЦ); всего несколько дней назад мы получили одобрение правительства на проекты этого года.

Вначале 2020 года Министр иностранных дел Германии пригласит своих коллег из Центральной Азии в Германию, чтобы начать с ними продолжение Берлинского процесса, который нынешний Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер инициировал более десяти лет назад.

Мы очень надеемся на активное сотрудничество всех государств региона.

Я очень рад, что мы уже договорились о дате проведения нашей совместной рабочей группы по торговле и экономике, которая встретится в Ашхабаде в январе 2020 года. Она должна будет рассмотреть вопрос о том, как мы более эффективно можем использовать большой потенциал наших экономических условий, поскольку при общем объёме всего лишь около 150 млн. Евро наш экономический оборот находится значительно ниже уровня 2014 года.

Дальнейшие экономические реформы, в частности содействие частному сектору и прямым иностранным инвестициям, будут, безусловно, способствовать их устойчивому улучшению.

В 2018 и 2019 годах выставка «Маргиана – царство бронзового века» в Берлине, Гамбурге и Мангейме привлекла большое внимание – об этом свидетельствуют более 400 000 посетителей. Она явилась свидетельством того, на что может быть ориентирована общая работа в сфере культурных связей.

Благодаря стипендиям DAAD в 2018 году было профинансировано 10 человек для обучения в магистратуре и 2 аспиранта из Туркменистана. Около 32 000 учеников изучают немецкий язык.

Мы искренне надеемся, что неопределённости в отношении признания учебных программ за рубежом скоро будут устранены и тем самым обмен студентами сможет продолжаться.

Мы с нетерпением ждем открытия нашей выставки Баухаус в следующий вторник, 8.10.2019 в Музее изобразительных искусств. Как вы уже видели в фойе, туркменские студенты активно участвовали в подготовке, и я надеюсь, что многих из вас, дамы и господа, мы увидим на открытии.

Дамы и господа,

Лишь немногим более трех недель назад я приступил к исполнению обязанностей нового посла Германии в Ашхабаде. Я очень рад этой новой должности и возможности внести свой вклад в развитие отношений между Германией и Туркменистаном.

Я благодарю Вас за теплое гостеприимство, которое было оказано мне в эти дни, и моим коллегам за их прием и активное участие в подготовке нашего сегодняшнего приема.

Это стало возможным благодаря помощи некоторых спонсоров, среди которых я хотел бы назвать: ILF, Deutsche Bank, Inros Lackner и Gesscon.

Прежде чем я предоставлю слово нашему почетному гостю, хотел бы отметить, что мы с Вашей помощью хотим сегодня разрушить Берлинскую стену и надеемся, что она придётся Вам по вкусу.

Пусть крепнет дух свободы, за который многие отважные люди сражались тридцать лет назад, и способствует дальнейшему развитию международных отношений!

Пусть германо-туркменские отношения развиваются на благо всех и способствуют процветанию Туркменистана!

Большое спасибо за Ваше внимание!/// nCa, 4 октября 2019

Фоторепортаж с приема в честь Дня Единства Германии: