Саммит и Выставка халяль продукции в Турции

С 28 ноября по 1 декабря 2019 года в Турции пройдут два важных мероприятия, связанных с халяльной пищевой промышленностью – 5-й Всемирный халяльный саммит 2019 года и 7-я Международная халяльная выставка «Халяль Экспо-2019».

Мировой халяльный саммит является крупнейшим халяльным мероприятием, который освещает важные вопросы в халяль-секторе, приглашая к участию видных экспертов со всего мира. С участием международных академиков и экспертов саммит направлен на повышение осведомленности о продукции халяль путем проведения конференций, на которых обсуждаются связанные с халяль темы в области финансов, туризма, продовольствия, медицины, фармацевтики, косметики, текстиля, модной одежды и других секторов.

Мероприятие, которое организуется Discover Events под эгидой президентства Турецкой Республики с 28 ноября по 1 декабря 2019 года, ежегодно проводится в сотрудничестве с исламским центром развития торговли (ICDT) и Институтом стандартов и метрологии для исламских стран (SMIIC) и при огромной поддержке министерств и ведомств, в частности Министерства торговли Турецкой Республики.

Сайт 5-го Мирового халяльного саммита 2019 – http://www.worldhalalsummit.com.tr/en/program/

«Халяль Экспо-2019» станет крупнейшей выставкой в секторе халяль, организованной в сотрудничестве с Организацией Исламского Сотрудничества (ОИС). Показ пройдет с 28 ноября по 1 декабря 2019 года в выставочном центре Eurasia Show and Art Center, новейшей выставочной зоне Стамбула.

«Халяль Экспо» – ежегодное мероприятие, организуемое в сотрудничестве с исламским центром развития торговли (ICDT), институтом стандартов и метрологии для исламских стран (SMIIC), при поддержке Министерства торговли Турецкой Республики и других соответствующих министерств и государственных учреждений Турецкой Республики. 6-я выставка «Халяль Экспо» занимала площадь 14 000 м2 и проходила с 29 ноября по 2 декабря 2018 года. В смотре приняли участие 316 национальных и международных экспонентов из 35 стран и более 40 000 посетителей. На полях выставки успешно состоялась серия встреч B2B с участием более 200 покупателей из 25 стран.

7-я выставка «Халяль Экспо» претендует стать замечательной выставочной площадкой, на которой пройдет широкий спектр семинаров, встреч и мероприятий, а также будет организована новая программ B2B для покупателей с участием профессиональных делегатов. /// nCa, 3 октября 2019

Сайт «Халяль Экспо-2019» – http://www.helalexpo.com.tr/en/