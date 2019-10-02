Центральная Азия – в фокусе дискуссий в Совбезе ООН

Эльвира Кадырова

На прошлой неделе в Совете Безопасности ООН состоялись дебаты на тему “Сотрудничество между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности: роль ШОС, СНГ и ОДКБ в борьбе с терроризмом”.

Во встрече, прошедшей под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова, приняли участие министры иностранных дел ряда стран-участниц этих организаций, в том числе Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана. Кроме того, в Совбезе выступили главы международных организаций и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Примечательно, что несмотря на широкий географический охват трех вышеупомянутых организаций, в выступлениях многих участников встречи все чаще фигурировали Центральная Азия и Афганистан.

Центральную Азию нельзя связывать с проблемой терроризма

«Мы уже 25 лет слышим о том, что Центральная Азия должна взорваться», – процитировали региональные СМИ выступление министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова.

«Так сложилось, когда речь идет о проблеме терроризма, то обязательно упоминается регион Центральной Азии. Мы бы очень не хотели, чтобы об этом регионе у международного сообщества сложилось твердое мнение, что Центральная Азия – это пространство, где потенциально существует огромный потенциал для терроризма, экстремизма», – отметил Камилов.

«Нам удалось за последние три года решить очень сложные вопросы делимитации государственных границ, управления водными ресурсами, развития транспортных коммуникаций и наладить высокий уровень сотрудничества в сфере безопасности», – подчеркнул глава узбекского МИДа, заметив, что Центральная Азия обладает достаточным потенциалом для того, чтобы обеспечить свою собственную безопасность.

И даже Афганистан, в котором видят источник терроризма и экстремизма, Узбекистан рассматривает не только как вызов, но и видит в этой стране огромные открывающиеся возможности.

При этом, транспортно-коммуникационные проекты, которые потенциально могут соединить Европу через Центральную Азию и Афганистан с Южной Азией, способны принести огромные доходы для восстановления экономики Афганистана.

Урегулирование ситуации в Афганистане – фактор стабильности в регионе Центральной Азии

Генеральный Секретарь Шанхайской Организации Сотрудничества Владимир Норов в числе ключевых факторов укрепления безопасности и стабильности в регионе назвал скорейшее урегулирование конфликта в Афганистане.

ШОС для решения этой задачи, активизировал диалог по линии Контактной группы «ШОС-Афганистан» на уровне заместителей министров иностранных дел.

«Принятая на саммите ШОС в Бишкеке «Дорожная карта» дальнейших действий Контактной группы направлена на поддержку совместной работы по восстановлению мира и экономическому развитию этой страны, борьбу с терроризмом и наркопреступностью», отметил Норов.

Также в данном контексте подчеркнута важность Московского формата консультаций, Ташкентской инициативы и проведения до конца текущего года в Узбекистане министерского заседания восьмой Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану.

Затронул афганский вопрос в своем выступлении и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. «В фокусе внимания ОДКБ и ШОС – угрозы, исходящие из Афганистана, в том числе для центральноазиатского региона. Север Афганистана рискует превратиться в новый плацдарм для международных террористических организаций во главе с ИГИЛ. Это требует, конечно же, соответствующего внешнего содействия Афганистану в преодолении этих угроз и вызовов», – подчеркнул глава российской дипломатии.

Как отметил Лавров, опыт последних лет убедительно показал, что ни один план по развитию экономического взаимодействия Центральной Азии с Афганистаном не может быть выполнен без адекватного реагирования на исходящие из этого государства угрозы.

Меры безопасности должны быть подкреплены превентивными усилиями

«Мы сталкиваемся с беспрецедентной угрозой нетерпимости, насильственного экстремизма и терроризма. Она затрагивает каждую страну, обостряет конфликты и дестабилизирует целые регионы, и она постоянно развивается», – отметил Генсек ООН.

По словам Гутерриша, преследование и ликвидация террористических групп является жизненно важным, но это лишь одна из многих мер. «Мы должны дополнить меры безопасности превентивными усилиями, которые нацелены на выявление и устранение коренных причин, при этом всегда соблюдая права человека», – добавил он.

Обеспечение молодежи доступом к образованию и предоставление рабочих мест, всеобъемлющие и инклюзивные подходы в семья и общинах, гендерное равенство, участие гражданского общества и частного сектора – все эти меры, как подчеркнул глава ООН, могут занять ключевое место в международных усилиях по предупреждению терроризма и борьбе с ним.

Гутерриш отметил, что все три региональные организации примером активного сотрудничества. Они, в частности, обмениваются важнейшей информацией и осуществляют совместные операции. ООН. Особо отмечена также работа Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в осуществлении Совместного плана действий в сфере противодействия терроризму.

«Центральная Азия была в числе первых регионов, которые приняли региональный Совместный план действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, подготовленный при финансировании ЕС. Это подтверждает, что страны Центральной Азии имеют общую волю к сотрудничеству в борьбе с угрозой на основе принципов и подходов ООН», напомнил Питер Буриан, специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии.

В качестве примеров развития регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом и его финансированием Буриан назвал недавние конференции в Душанбе (май) и Ашхабаде (апрель), поддерживаемые ЕС, наряду с ООН и ОБСЕ.

«Важно заниматься предотвращением радикализации и сосредоточиться на коренных причинах терроризма. Дерадикализация, реабилитация и реинтеграция должны рассматриваться как комплекс мер по предотвращению дальнейшего распространения террористической идеологии», заявил представил ЕС, подтвердив готовность ЕС поделиться своими лучшими практиками и извлеченными уроками со своими партнерами./// nCa, 2 октября 2019