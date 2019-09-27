Туркменистан перейдет к двухпалатному парламенту – Почему?

Тарик Саиди

Туркменистан принял решение перейти к двухпалатной парламентской системе. Об этом было заявлено на недавнем заседании Народного Совета (Халк Маслахаты) 25 сентября 2019 года в Ашхабаде.

Роль этой модели в системе управления и общества станет ясна в следующем году, когда Конституционный комитет представит свои рекомендации на очередном заседании Народного совета в 2020 году.

Учитывая популярность в мире двухпалатной модели законодательного органа, можно предвидеть некоторые преимущества, которые Туркменистан может извлечь из этого перехода.

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Однопалатный законодательный орган – это система правительства, при которой одна центральная единица имеет исключительное право на принятие законов и решений о государственной политике. С другой стороны, двухпалатный законодательный орган – это парламент, состоящий из двух палат. Как правило, это палата представителей и верхняя палата, и они разделяют между собой законодательную работу, другие обязанности и полномочия.

Согласно сложившейся практике, члены нижней палаты избираются непосредственно народом, в то время как членство в верхней палате представляет собой сочетание нескольких путей. Члены верхней палаты избираются путем голосования членов нижней палаты, через прямое выдвижение на основе квалификации и опыта.

Как видно из приведенной ниже карты, двухпалатная система является наиболее распространенной структурой парламента во всем мире, причем более 50% стран следуют этой модели:

При поиске причин, по которым Туркменистан решил перейти на двухпалатную систему, первое, что приходит на ум, – это то, что население страны быстро растет, и оно уже оказывает большое давление на однопалатную систему.

Например, число детей, поступивших в школу в Туркменистане в этом году, составило около 150000 человек. Около десяти лет назад эта цифра составляла 100000. Примерно за десять лет число детей, достигших школьного возраста, выросло почти на 50%.

Кроме того, из-за растущего населения в Ашхабаде и в каждом велаяте возникают новые жилищные схемы государственного и частного секторов. —– 1. Несколько лет назад территория Ашхабада была расширена примерно на 30% для размещения растущего числа жителей столицы; 2. В расширенных территориальных границах Ашхабада строится новый город, который по своим размерам равен городу среднего размера, как и в любом другом велаяте; 3. В 60 км от Ашхабада строится новый город, который станет новой столицей Ахалского велаята; 4. Новые жилые районы строятся в каждом велаяте, где жители смогут сочетать и городской и сельский образ жизни.

При демографическом росте возникают ряд требований ко всей системе. Одним из таких требований является необходимость принятия своевременного и эффективного законодательства для решения новых и возникающих задач. Именно здесь двухпалатная система оправдывает свою целесообразность.

Кроме того, в однопалатной системе иногда приходится идти на компромисс между низовым представительством и необходимостью привлечь в парламент как можно больше талантливых людей. Чисто гипотетически, иногда случается такое, что по избирательному округу один человек пользуется большой популярностью, но не имеет необходимого опыта и навыков для законодательной работы, в то время как в том же избирательном округе есть другой человек, который обладает огромными знаниями, опытом и навыками для законотворческой работы, но не склонен проходить через хлопоты выборов. —– Двухпалатная система дает возможность вывести их обоих на трибуну парламента.

Как известно, Программа социально-экономического развития Туркменистана на 2019-2025 годы основана на стремлении превратить велаяты в экономически и финансово самодостаточные регионы. Это вполне разумная и выполнимая цель.

Как это работает на практике? Хяким велаята является представителем Президента Туркменистана. Он подотчетен центральному правительству в лице Кабинета министров и администрации президента. Хяким осуществляет свою власть и полномочия в пирамидальной структуре. В его юрисдикции находятся этрапы, города и поселки, каждый из которых имеет своего хякима. Нижним, последним звеном в цепи является Генгеши.

Параллельно с этим, вплоть до уровня Генгеши, действуют этрапские, велаятские, городские Народные Советы. Другими словами, для каждого административного органа правительства существует аналогичная структура, на том же уровне представляющая народ.

Сплетение их в одну нить без стирания их особенностей – вот секрет того, как сделать провинции самодостаточными экономически и финансово. Этой цели можно достичь при помощи двухпалатной системы, где Народный совет, как высший законодательный орган, может действовать решительно и быстро в плане введения законодательного прикрытия для экономической и социальной деятельности на низовом уровне при прямом присутствии в каждом слое общества.

Это было бы дополнительным преимуществом. По мере становления самообеспеченности велаятов, они смогут инициировать и осуществлять меры по распространению экономических возможностей на каждого члена общества, используя местные таланты и местное сырье. Народный Совет, укрепленный его включением в двухпалатную систему, будет одновременно и своеобразным партнером и наставником парламента.

С другой стороны, основываясь на опыте многих стран, можно сказать, что двухпалатная система поддерживает процесс государственного строительства.

Все вышеизложенное, сразу приходит на ум, когда мы говорим о целесообразности двухпалатной системы для Туркменистана. Придется подождать до следующего года, чтобы узнать, как народ Туркменистана отреагирует на эту идею, когда конституционная комиссия представит рекомендации, основанную на мнении общества. /// nCa, 27 сентября 2019 г.