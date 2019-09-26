Ежегодная сессия Народного Совета Туркменистана

Доклад nCa

25 сентября 2019 года в Ашхабаде под председательством президента Бердымухамедова состоялось ежегодное заседание Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана.

Выступление председателя составило центральную часть заседания. Президент проанализировал прогресс, достигнутый за прошедший год, и наметил основные направления развития страны на следующий год.

Самым важным предложением туркменского лидера был переход к двухпалатной системе, при которой Халк Маслахаты будет интегрирован в состав парламента.

В ходе работы сессии была создана конституционная комиссия для подготовки рекомендаций по определению сферы деятельности двухпалатного парламента, места Халк Маслахаты в системе и соответствующих поправок к Конституции.

Поскольку Халк Маслахаты уже назван самым мощным органом в стране, очевидно, что конституционные поправки определят параметры власти и полномочий Совета, а пути их реализации.

Конституционная комиссия представит свои рекомендации на следующей сессии Халк Маслахаты в 2020 году.

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Д-р Аксолтан Атаева, постоянный представитель Туркменистана при Организации Объединенных Наций, была удостоена звания Героя Туркменистана с золотой медалью «Алтын Ай».

Доктор медицинских наук, кандидат медицинских наук Туркменского государственного медицинского института (впоследствии преобразованного в университет), с 23 февраля 1994 года является постоянным представителем Туркменистана при ООН. В настоящее время она является самым старшим представителем какой-либо страны в Организации Объединенных Нациях.

В первые годы независимости она занимала посты министра здравоохранения и министра социального обеспечения.

По совместительству она является послом Туркменистана в Бразилии, на Кубе и в Венесуэле.

Российский космонавт Олег Кононенко также был удостоен звания Героя Туркменистана и золотой медали «Алты Ай». Он родился в туркменском городе Чарджоу Туркменистана, где получил общешкольное образование.

Он четыре раза летал на Международную космическую станцию в качестве бортинженера 17-й экспедиции на корабле “Союз ТМА-12”, бортинженера 30-й экспедиции и командира 31-й экспедиции на корабле “Союз ТМА-03М”, бортинженера 44-й и 45-й экспедиций на корабле “Союз ТМА-17М”, командира 58-й и 59-й экспедиций на корабле “Союз МС-11”. За четыре длительных полета на МКС Кононенко провел на орбите более 736 суток.

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На сессии Халк Маслахаты выступили представители различных возрастных групп и различных слоев общества. В выступлениях участников всенародного форума высоко оценен прогресс, достигнутый под руководством президента Бердымухамедова, и выражена полная поддержка озвученным главой государства идеям.

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Выступление Президента Бердымухамедова

Уважаемые участники Халк Маслахаты!

Уважаемые старейшины!

Дамы и господа!

Сегодня мы проводим второе заседание высшего представительного органа страны – Халк Маслахаты, на котором обсудим актуальные задачи дальнейшего экономического и социального развития нашего независимого государства. В их числе – укрепление конституционных основ страны и совершенствование демократических принципов государственного управления.

По данным вопросам мы примем весьма важные решения. Также, подведем некоторые итоги работы по реализации «Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы».

Уважаемые участники заседания!

Проводить очередное заседание Халк Маслахаты Туркменистана, приурочив к национальному празднику – Дню независимости страны, стало уже доброй традицией.

Двадцать восемь лет тому назад Туркменистан объявил о государственной независимости. Избрав демократическую, правовую, светскую форму государственного устройства, мы уверенно ступили на суверенный и свободный путь развития.

День объявления независимости является национальным праздником, олицетворяющим нашу безграничную любовь к славной истории туркменского народа, многие поколения которого сквозь века пронесли свои заветные мечты о независимом развитии. В нём сконцентрирована наша неукоснительная приверженность идеалам родной Отчизны, приумножению её славы и авторитета.

Высокие рубежи и успехи, достигаемые Туркменистаном в современную эпоху, кардинальные преобразования, осуществляемые в жизни родного народа, имеют под собой замечательную основу. И это – наша государственная независимость!

И поэтому, я убеждён, что день принятия независимости будет навечно вписан в славную историю Туркменского государства в качестве важного, судьбоносного события, возвышающего такие принципы страны и народа, как единство и сплочённость, миролюбие и воодушевлённость, добрососедство и дружба.

Уважаемые участники заседания!

Продвигая идеологию, ориентированную на обеспечение единства и сплочённости нашего народа в эпоху могущества и счастья, мы соединили воедино силу, энергию, мечты и чаяния, творческий энтузиазм во имя достижения великих целей, благодаря чему на древней земле суверенной Отчизны царит счастливая и благополучная жизнь.

Успешно реализуя национальные программы, мы добились, как на региональном уровне, так и в мировом сообществе полного признания Туркменистана в качестве экономически развитого государств, основанного на демократических принципах.

Наше государство, статус постоянного позитивного нейтралитета которого был дважды признан на уровне Организации Объединённых Наций, в результате деятельности, проводимой по реализации международных обязательств, установило и развивает дружественные отношения с различными странами мира, авторитетными международными организациями.

Нами накоплен весьма ценный опыт в выработке новых эффективных путей и методов международного сотрудничества. В настоящее время Туркменистан председательствует в Содружестве Независимых Государств, Международном фонде спасения Арала, а также является членом ряда комиссий Организации Объединённых Наций, активно участвует в претворении в жизнь различных программ данной организации.

Туркменское государство, осуществляющее многовекторное взаимодействие со странами мирового сообщества, внесло свой достойный вклад в формирование современной международной системы глобального партнёрства во имя обеспечения безопасности на планете.

Мы воодушевлённо встречаем священный праздник независимости прекрасными трудовыми успехами, с чувством безграничной гордости за родную Отчизну и любви к ней.

Уважаемые участники заседания!

Ожидается, что за девять месяцев текущего года общий объём валового внутреннего продукта составит более 110 миллиардов манатов, а темп его роста – 6,3 процента.

Рост ВВП в таких объёмах, как в нынешнем году, мы ожидаем и в будущем году. Планомерно, устойчивыми темпами развивается и индустриальный сектор. В общем объёме ВВП на долю этой отрасли приходится 32,6 процента.

Ключевым инструментом диверсификации нашей экономики служат инвестиции. Ожидается, что объём капитальных вложений, освоенных по стране за счёт всех источников, составит 29 миллиардов манатов (26,2 процента валового внутреннего продукта).

Реализация стратегического курса, ориентированного на индустриально-инновационную модель развития, обеспечивается за счёт направления в производственную сферу около 66-68 процентов инвестиций.

За истекший период были возведены и сданы в эксплуатацию объекты производственного и социального назначения. Также построены заводы, фабрики, школы, больницы, детские сады, посёлки и жилые дома.

Колоссальная работа проделана и по благоустройству Ашхабада. Рассчитываем, что через считанные годы в северной части нашей столицы мы возведём новый город, который будет включать современные жилые дома, социальные объекты. Также здесь расположатся инновационные и высокотехнологичные учреждения, отвечающие требованиям, предъявляемым к деловой или досуговой инфраструктуре.

На территории Геоктепинского этрапа нами заложен фундамент нового центра Ахалского велаята. В этом городе строятся велаятские управленческие учреждения, жилые комплексы, школы, детские сады, офисы, Дворец Рухыет, драматический театр, библиотека и музей.

Подобную политику в социальной сфере мы будем проводить и в последующие годы. Исходя из экономического потенциала страны, мы можем уверенно заявлять об этом. Это служит наглядным подтверждением того, что ключевым, приоритетным направлением проводимой нами государственной политики является всесторонняя забота о благополучии родного народа, каждого гражданина страны.

Уважаемые участники заседания!

Природные богатства, благоприятные экологические и климатические условия, современное промышленное производство, сельское хозяйство, сферы транспорта и связи, услуг создают широкие возможности для ускоренного развития регионов страны.

В прошлом году на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов мы торжественно открыли предприятие по производству полипропиленовой плёнки. Также в городе Гарабогаз Балканского велаята сдан в эксплуатацию газохимический комплекс по производству карбамида, а в Киянлы – новый газохимический комплекс.

Также в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята, в Овадандепе, введено в строй предприятие «Türkmen aýna önümleri», а в этом году – первый в мире завод по производству экологически чистого бензина из природного газа.

Мы предусматриваем возведение газохимических комплексов по производству различной продукции из природного газа и в Лебапском, Марыйском, Дашогузском, Балканском велаятах. Продолжается строительство крупных сооружений производственного и социального назначения. По итогам 9 месяцев этого года ожидается сдача в эксплуатацию 55 объектов.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Успешно реализуется и Национальная сельская программа, в рамках которой предусматривается освоение инвестиций в объёме 1,8 миллиарда манатов, что составляет 93,3 процента годового задания.

Осуществляется прокладка водоочистных и сточных коммуникаций, автомобильных дорог, газопроводов, телефонных линий. Отечественные предприниматели продолжают строительство высокоскоростного автобана «Ашхабад-Туркменабат».

Завершился сбор урожая зерна нынешнего года. По стране собрано более 1 миллиона 651 тысячи 100 тонн пшеницы. Также сдано более 2 тысяч тонн коконов, обязательство выполнено на 111,5 процента.

Хлопководство является весьма важной отраслью сельского хозяйства. Успешно продолжается работа по повышению урожайности хлопка, улучшению его качества и выведению новых сортов. В этом году планируется собрать более 1 миллиона 50 тысяч тонн «белого золота».

Динамичными темпами ведётся работа и по приватизации государственно имущества.

Ожидается, что за девять месяцев текущего года объёмы внешнего торгового оборота составят 11 миллиардов долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года это больше на 3,8 процента.

В целях повышения экономической мощи и приумножения потенциала нашей страны реализуется масштабная программа по строительству и модернизации предприятий, ориентированных на расширение ассортимента поставляемой за рубеж продукции. В результате этого объём экспорта в сопоставлении с соответствующим периодом прошлого года вырос на 8,4 процента.

Ожидается, что за 9 месяцев значительно повысится доходная часть Государственного бюджета Туркменистана, ВВП составит 1,2 процента, а именно – около 16 миллиардов манатов.

В основе этих замечательных достижений – усердный труд родного народа, его великая любовь к независимой Родине. Вся проделанная и успешно проводимая нами работа нацелена на служение интересам любимой Отчизны.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Уважаемые старейшины!

Как вы видите, в настоящее время ускоренными темпами осуществляются реформы в политической, экономической, культурно-социальной областях. Они нацелены на упрочение экономического потенциала, достижение уровня самых развитых стран мира, повышение благополучия родного народа в контексте провозглашённого нами девиза «Государство – для человека!». Все это служит прочной основой для экономического и социального прогресса страны.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Уважаемые члены Кабинета Министров!

В современный период все более усложняются стоящие перед нами задачи, на что оказывает влияние множество сложившихся в мире финансово-экономических ситуаций, которые связаны, с новыми возможностями в развитии на высоком уровне научно-технической мысли, достижениями в области технологий. И поэтому, чтобы идти в ногу со временем, не отставать от развитых государств, следует эффективно задействовать наши колоссальные ресурсы и имеющийся потенциал.

Мы рассматриваем Государственный бюджет в качестве главного финансового механизма. Исходя из необходимости устойчивого развития производства, реализации масштабных инвестиционных проектов, в целом, создания всех условий для социально-экономического прогресса страны, мы должны искать источники обеспечения Государственного бюджета.

Большое значение нужно также придавать интеграции отечественной банковской и финансовой сферы в мировую финансовую систему. Особое внимание следует уделять исключению и снижению влияния экономических кризисов на нашу экономику. Мы должны предпринимать все меры для устойчивости бюджетной системы, чёткого выполнения расходных обязательств государства, повышения рациональности и эффективности расходов.

Приватизация государственного имущества является составляющим элементом нашей политики. Поэтому необходимо ускорить развитие торгово-рыночных отношений. Следует создавать макроэкономические условия для достижения устойчивости денежного оборота в стране, стабильного экономического прогресса.

В целях повышения стабильности и эффективности финансовой системы в условиях продолжающегося в мире экономического кризиса и изменений конъюнктуры в потребительской сфере, важно усилить работу по созданию конструктивной и устойчивой налоговой системы.

Согласно проводимой налоговой политике следует усовершенствовать управление налогами, внедрять гибкие и научно обоснованные процентные ставки, а также налогово-таможенные тарифы на уровне развитых государств мира. Нужно расширять долю частной собственности в инвестиционной сфере, связанной с развитием экономической системы и предусматривающей переход на рыночные отношения.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Уважаемые члены Кабинета Министров!

В нынешнюю эпоху мы должны добиться динамичных темпов социально-экономического развития всех велаятов страны. В регионах нужно также создавать высокотехнологичные производства в качестве основной материальной базы для обеспечения внутреннего рынка товарами народного потребления и экспорта данной продукции, кардинального улучшения и приведения в соответствие с международными стандартами социально-бытовых условий родного народа.

Вся эта деятельность станет ещё одним важным шагом в достижении главной цели – выводе благосостояния родного народа на уровень передовых стран мира.

Также в проводимой государственной политике отдельное внимание следует уделять созданию условий для успешного управления трудовыми ресурсами, положительного решения вопросов, связанных с рынком труда, реализации на должном уровне конституционных прав наших граждан на труд. С этой целью нужно держать под строгим контролем строительство производственных и технологических объектов, обеспечивающих новые рабочие места, высокий уровень трудоустройства населения.

Хочу особо подчеркнуть, что забота о человеке в Туркменистане является и будет оставаться ключевым ориентиром государственной политики!

Ежегодно мы планомерно повышаем размеры заработной платы, пенсий, государственных пособий, студенческих стипендий, что нацелено на улучшение социально-бытовых условий населения страны, наглядно свидетельствуя об успешной реализации проводимой политики.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Хочу акцентировать ваше внимание на ещё одном вопросе. Как известно, в соответствии с решениями, принятыми на прошлом Халк Маслахаты, наряду с модернизацией важнейших отраслей экономики продолжаются работы и по кардинальному реформированию сельского хозяйства. Согласно новым условиям расширяются птицеводство, животноводство, мясное и молочное производство.

В целях совершенствования управления сельским хозяйством, его реструктуризации, рационального использования земельных и водных ресурсов, охраны окружающей среды, мы осуществили коренные преобразования. За счёт внедрения лучшего мирового опыта, передовых достижений науки и техники мы реорганизуем деятельность производственных структур агропромышленного комплекса.

Дайханские объединения, арендаторы и частные предприниматели полностью обеспечиваются необходимой техникой, удобрениями и семенами, на местах создаются новые рабочие места. В результате повышается конкурентоспособность АПК, что наиболее наглядно отражается в удовлетворении спроса на экологически чистую продовольственную продукцию, сырьё.

В сельскохозяйственном комплексе выращивается богатый урожай пшеницы, тонковолокнистого хлопчатника. Наши дайхане добиваются больших успехов в сдаче в закрома Родины высококачественного зерна. Животноводами достигаются высокие рубежи в увеличении поголовья крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов. Растёт в стране и численность птиц, наращиваются производимые объёмы мясной и молочной продукции.

Внутренний рынок обеспечивается высококачественной продовольственной продукцией в широком ассортименте. Это является зримым свидетельством успешной реализации нашей государственной политики в сфере сельского хозяйства. В нынешнем году также ожидается производство богатого урожая хлопка. В настоящее время усиленными темпами ведётся работа по его сбору.

Вместе с тем, в данной отрасли имеются многочисленные незадействованные ресурсы и возможности. И потому, каждый руководитель, каждый дайханин должен в полной мере осознавать прочность фундамента национальной экономики, и то, что мощь государства во многом зависит от нашего усердного труда, сплочённости, созидательного потенциала.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Мы проводим комплексную работу по решению актуальных задач охраны окружающей среды, ценных видов флоры и фауны, бережного и рационального использования природных богатств, обеспечения экологичности социальных и хозяйственных объектов. В этой сфере на национальном и региональном уровнях объединяем свои усилия с ПРООН, Программой ООН по охране окружающей среды, Всемирным экологическим фондом и другими авторитетными международными организациями.

На Первом Каспийском экономическом форуме мы также выдвинули предложения по расширению сотрудничества в целях защиты экосистемы Каспия.

Мы развиваемся, следуя нашим исконным национальным традициям жить в гармонии с природой. Так, в регионе Туркменского озера «Алтын асыр» дан старт строительству нового села. Как было отмечено выше, в Ахалском велаяте мы построили единственный в мире завод по производству бензина из природного газа.

Также мы создаём крупные производства замкнутого цикла, основанные на принципах «зелёной экономики». Данные комплексы – первые шаги дальнейшего развития отечественной экономики. Необходимо ускоренными темпами продолжать работы в этом направлении.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Хочу остановиться ещё на одном вопросе, являющемся весьма важным для всех нас. Особое внимание нам следует обратить на деятельность, связанную с развитием нефтегазовой и энергетической отрасли страны, придавая огромное значение её диверсификации, строительству новых современных комплексов, специализирующихся на переработке нефти и газа.

Мы ставим перед собой цели: увеличить объёмы переработки топливного сырья, ускорить промышленное освоение новых месторождений, в том числе туркменского сектора Каспийского моря и месторождения «Галкыныш».

Весьма важным является расширение всего спектра используемых в этих работах цифровых технологий, в частности, за счёт применения методов 3D-моделирования. Также необходимо активно реализовывать начатые программы по решению международных вопросов, особенно по обеспечению энергетической безопасности, диверсификации транспортной инфраструктуры.

Создание и диверсификация многовекторной системы трансконтинентальных и азиатских газопроводов открывает новые возможности для поставки углеводородных ресурсов на мировые рынки. В этой связи необходимо существенно повысить экспортный потенциал страны в целях укрепления энергобезопасности и экономической стабильности соседних государств, достижения всей Центральной Азией и Азиатским регионом Целей устойчивого развития.

Важным является рассмотрение вопросов, связанных с ускорением работ по строительству афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линий электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Решение задач по внедрению цифровой системы в отрасли отечественной экономики также должно стать одним из приоритетных направлений проводимой нами государственной политики.

Без создания цифровой экономики абсолютно невозможно представить развитие нашей страны. Во всём мире она стала важным условием продвижения инноваций, обеспечения конкурентоспособности и высоких темпов экономического прогресса. Это ставит новые задачи перед отраслями экономики, диктуя необходимость всецело нового подхода к решению социально-экономических вопросов.

Поэтому, во-первых, мы должны рассматривать внедрение цифровой системы в отечественную экономику в качестве важной основы устойчивого развития государства. Оценивать это как фундаментальный фактор развития системы государственного управления, экономики, всего общества.

Во-вторых, «четвёртая промышленная революция», обозначающая сочетание в мире технологий физического, цифрового и биологического характера, уже начинает оказывать своё воздействие на политическую, экономическую и социальную системы страны.

В соответствии с этим, в качестве приоритетной задачи должна рассматриваться разработка новой программы развития отраслей отечественной экономики. Целесообразно предусмотреть в данной программе создание Центра информационных технологий Туркменистана.

При переходе на цифровую экономику для решения стоящих перед нами задач мы предусмотрели востребованность в таких специалистах, как программисты, инженеры, технологи. В этих целях в программы высших учебных заведений страны включили изучение новых направлений, подготовку кадров по профессиям, отвечающим требованиям времени. Также нами создан Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана.

Вместе с тем, у истоков всех преобразований, осуществляемых по переходу на цифровую экономику, должны стоять научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения страны.

Также нам следует усилить внимание воспитанию молодого поколения. В соответствии с приобретёнными знаниями и навыками молодёжь будет управлять экономическими объектами с цифровой системой, используя сложные производственные технологии.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Уважаемые члены Кабинета Министров!

На проведённой нами 12 июня 2019 года в Академии наук Туркменистана конференции были детально рассмотрены вопросы, связанные с совершенствованием сфер науки и образования. Мы заботимся об их планомерной модернизации в соответствии с задачами, определёнными в Программе социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы. Укрепляем взаимосвязь новых знаний, обеспечивающих научно-технический прогресс, развитие науки, технологий, передовых отраслей и производств.

Это, конечно, с одной стороны, даёт возможность для комплексного развития отечественной экономики и реализации социальных программ. А с другой – способствует налаживанию и упрочению международного сотрудничества в интересах всеобщего мира на планете, устойчивого и гармоничного развития.

В соответствии с программой, нацеленной на социально-экономическое развитие страны, в 2019-2025 годах мы предусмотрели строительство 205 общеобразовательных школ общей стоимостью 3,5 миллиарда манатов, а также 165 дошкольных учреждений общей стоимостью 1,5 миллиарда манатов. Нам необходимо осуществлять строгий контроль над возведением этих объектов.

Основываясь на успехи в сферах образования, науки и техники, нам следует развивать национальную образовательную систему, воспитывать и готовить грамотных, трудолюбивых, высококвалифицированных специалистов с широким кругозором, хорошо разбирающихся в передовых технологиях.

Сказанное является важнейшей задачей руководителей и всех работников национальной системы образования, в первую очередь, учителей.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Мы рассматриваем культуру как объединяющую и вдохновляющую силу, позволяющую привести нашу жизнь в соответствие с нравственными и этическими принципами. В эру промышленно-технологического прогресса развиваем все стороны нашей духовной жизни.

Бережно сохраняя историческое и культурное наследие предков, внёсших достойный вклад в сокровищницу мировой цивилизации, придаём важное значение развитию национальной культуры и популяризации в мире нашей культурной политики.

Отечественные театры, библиотеки, музеи, дома культуры являются наглядным символом процветания национальной культуры и искусства. Однако мы не должны останавливаться на достигнутых успехах.

Стратегия социально-экономического развития суверенного государства, осуществляемые кардинальные реформы требуют от нас проведения соответствующих преобразований и в области культуры.

Дальнейшее совершенствование данной сферы, широкое внедрение новейших технологий в электронные и публикуемые издания, средства массовой информации – главная и важная задача, стоящая перед нами на ближайшую перспективу.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Исходя из понимания, что сложные вопросы современности возможно решать исключительно совместными усилиями, мы налаживаем с мировым сообществом отношения, основанные на добросовестном подходе и открытости. Руководствуясь во внешней политике такими неизменными гуманными принципами, Туркменистан поддерживает международные связи с позиций взаимоуважения и равноправия.

Постоянно нейтральный правовой статус нашей страны, дважды признанный Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций, стал наглядным символом мира, дружбы и равноправного партнёрства, что способствует неизменному приумножению международного авторитета нашего нейтрального государства.

Мы последовательно расширяем политические, экономические, культурно-гуманитарные отношения с такими ведущими международными организациями, как Организация Объединённых Наций, Европейский Союз, Содружество Независимых Государств, Шанхайская Организация Сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движение Неприсоединения, Организация Исламского Сотрудничества, со всеми странами мира. Вносим свой вклад в консолидацию усилий для укрепления мира и согласия на планете, обеспечения внутреннего прогресса, а также соблюдения национальных интересов.

Превращение нашего нейтрального государства в место систематического проведения крупнейших международных форумов – конкретный результат планомерной реализации Туркменистаном активной, новаторской политики. Эти мероприятия во многих случаях стали точкой отсчета важнейших, абсолютно новых векторов в мировой политике.

Мы создаём возможности для проведения переговоров по международным вопросам, имеющим особо важное значение для формирования качественно новых основ в отношениях между государствами. Наглядным подтверждением тому – недавно проведённый на высоком организационном уровне Первый Каспийский экономический форум.

Став историческим событием в жизни страны, данный форум способствовал выработке нового формата сотрудничества в регионе. По итогам двусторонних встреч подписано около 60 документов. Также создана основа для проведения в будущем переговоров и налаживания сотрудничества с нашими партнёрами из ряда стран.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Нам необходимо обсудить ещё один вопрос, имеющий важное значение для жизни государства и общества.

В настоящее время мир претерпевает фундаментальные преобразования. Большие перемены происходят в сферах политики, экономики и торговли. Внимательно наблюдая за этими процессами, мы планомерно проводим работу по внесению корректив в управление экономикой, обеспечивая её эффективность, стимулируем инвестиции. Оказывая поддержку сфере бизнеса, способствуем развитию частного сектора. В то же время, совершенствуем деятельность органов государственной власти и национальных законодательных органов.

Как вам известно, Конституция Туркменистана является основополагающей правовой базой суверенного государства. В связи с коренными преобразованиями, осуществляемыми в последние годы в социально-экономической и политической жизни страны, были проведены конституционные реформы в 2008 и 2016 годах.

Это дало возможность для законодательного закрепления кардинальных преобразований во всех сферах жизни общества и государства, а также приведения в соответствие требованиям времени Основного Закона.

Продолжение конституционных реформ диктует необходимость отражения в Конституции Туркменистана некоторых требований общественной жизни.

Дальнейшее развитие законодательной системы в стране требует в настоящее время совершенствования эффективности законотворческой деятельности. В связи с этим, также является необходимым проведение работ по совершенствованию правового статуса Халк Маслахаты Туркменистана.

С учётом происходящих в мире преобразований и накопленного во многих странах опыта целесообразно перейти на двухпалатную систему и присоединить Халк Маслахаты Туркменистана и Меджлиса Туркменистана к системе органов, реализующих задачи представительной законодательной власти.

Переход на качественно новую, двухпалатную систему даст возможность представлять интересы всех слоёв туркменского общества, создаст условия для осуществления контрольных функций в правоприменительной практике. Это придаст импульс установлению депутатами на местах более тесных контактов с избирателями, усилению контроля над исполнением законов и национальных программ.

В целях разработки научно обоснованных предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана, сейчас я подпишу Указ о создании Конституционной комиссии по внесению изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана в связи с совершенствованием представительного законодательного органа государственной власти, и утверждении её состава.

В связи с этим, поручаю Меджлису Туркменистана создать при Конституционной комиссии рабочую группу по изучению и обобщению предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана.

Конституционной комиссии предлагаю в 2020 году на рассмотрение Халк Маслахаты Туркменистана представить предложения по совершенствованию структуры органа государственной власти, осуществляющего задачи в области законотворчества, и относительно предстоящих задач этой структуры, имеющей государственные полномочия, которая состоит из двух палат.

В реформировании правовой системы Туркменистана и совершенствовании его Основного Закона мы должны исходить из лучшей мировой практики, международных стандартов и ориентироваться на основополагающие нормы международного права.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Уважаемые старейшины!

Стоящие перед нами долгосрочные цели колоссальной значимости и внешнеполитический курс останутся и впредь неизменными. А это предусматривает укрепление правовой базы нашего демократического государства, гражданского общества, основанного на принципах справедливости, планомерного и уверенного продвижения вперёд.

Исходя из необходимости дальнейшего роста мирового авторитета нашего демократического, правового и светского государства ставится цель приумножения авторитета нашего сплочённого, миролюбивого, созидающего народа.

Во имя обеспечения прекрасного будущего Туркменистана мы и выдвигаем такие цели. Надеюсь, что вы поддержите эти стратегические направления нашего социально-экономического прогресса!

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Уважаемые старейшины!

От всей души поздравляю мой родной народ, всех дорогих гостей, участников Халк Маслахаты Туркменистана с праздником независимости!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в деятельности во имя дальнейшего процветания Отчизны!

Ашхабад, 25 сентября 2019 года

/// nCa, 26 сентября 2019