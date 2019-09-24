Российская госдума ратифицировала Конвенцию о статусе Каспия

19 сентября Государственная Дума, нижняя плата Российского парламента, приняла Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря».

Закон направлен в верхнюю палату – Совет Федерации.

«Конвенция, которую сегодня ратифицировала Государственная Дума, стала значительным достижением дипломатии и подтверждением дружественных отношений наших стран, — Отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Документ подтверждает использование территории моря в мирных целях, закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории, а также устанавливает основной принцип совместной деятельности на Каспии – расширение взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах», – добавил он.

«Подписание и ратификация Конвенции – итог кропотливой работы, которая продолжалась более 20 лет». «Прибрежные страны Каспийского моря проявили последовательность в своих решениях, стремление к равноправному диалогу и справедливому использованию ресурсов региона», — подчеркнул спикер Госдумы.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в Актау 12 августа прошлого года, содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов н касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств. В соответствии с Конвенцией к основным принципам деятельности ее Сторон на Каспийском море, в частности, относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих Сторонам.

В числе первых из прикаспийской пятерки ратифицировал Конвенцию Туркменистан в декабре 2018 года. В феврале текущего года процесс ратификации завершили Азербайджан и Казахстан.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту Федерального Закона о ратификации каспийской конвенции, Конвенция устанавливает иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации. Так, в частности, Конвенция предусматривает правовые режимы в отношении разграничения внутренних и территориальных вод, рыболовных зон, а также участков дна и недр Российской Федерации и других прибрежных государств.

При этом правовые режимы, действующие в таких водах, зонах и на участках, отличны от правовых режимов, действующих а морских пространствах Российской Федерации, в связи с чем ратификация Конвенции потребует изменения действующих и принятия новых актов федерального законодательства./// nCa, 23 сентября 2019