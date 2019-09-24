Помпео предложил Центральной Азии новые сферы сотрудничества

Эльвира Кадырова

22 сентября в Нью-Йорке состоялась очередная министерская встреча Центральная Азия + США (С5+1). В диалоге приняли участие Государственный секретарь США Майкл Помпео, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и посол Туркменистана в США Меред Оразов.

Как сообщают в своих пресс-релизах МИДы стран-участниц, главными темами встречи стали:

расширение торгово-инвестиционных связей

инфраструктурное развитие региона, в том числе посредством средств Корпорации по финансированию международного развития США

вопросы безопасности с акцентом на Афганистан и сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Политические, экономические вопросы и вопросы безопасности в той или иной степени являются постоянными, «рутинными» пунктами повестки дня заседаний формата С5+1. Главы внешнеполитических ведомств ЦА и заместитель госсекретаря США Дэвид Хэйл обсудили эти темы совсем недавно в столице Казахстана, в Нур-Султане на регулярной встрече С5+1, состоявшейся всего месяц назад – 21 августа. В рамках этого же формата, но уже на уровне центрально-азиатских послов, 6 сентября в Госдепе состоялась коллективная встреча с и.о. помощника госсекретаря США Эллис Уэллс.

Итак, чем же нынешние дискуссии в Нью-Йорке отличались от предыдущих? Ответить на этот вопрос можно цитатами из выступления на министериале государственного секретаря Майкла Помпео, в котором он предложил «новые пути сотрудничества между нашими странами» (США и Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

«Мы безусловно должны абсолютно сотрудничать в борьбе с терроризмом, особенно в решении трудной, но крайне важной задачи возвращения, преследования и реинтеграции иностранных боевиков-террористов и их семей. Соединенные Штаты могут помочь вам понять, как лучше всего этого достичь, и помочь вам в вашем процессе», – заявил он.

Затем Помпео затронул тему Китая:

«И далее по вопросу о терроризме, я хочу четко заявить, что репрессивная кампания Китая в Синьцзяне не связана с терроризмом. Речь идет о попытке Китая стереть мусульманскую веру и культуру своих собственных граждан. Мы призываем все страны противостоять требованиям Китая о репатриации уйгуров».

Также Помпео упомянул, что администрация Трампа весьма серьезно относится к вопросам безопасности границ в Центральной Азии:

«Мы не хотим того, чтобы террористы или наркоторговцы могли безнаказанно пересекать ваши границы. Более тесное сотрудничество в этом вопросе с Центральной Азией и Афганистаном будет способствовать обеспечению безопасности ваших народов».

И наконец, Помпео намекнул на перспективы вложения американских инвестиций в инфраструктурные проекты, реализуемые в Центральной Азии. «Мы, конечно, уважаем Ваше право вести бизнес с кем пожелаете. Но когда вы это делаете, подумайте, как Америка ведет бизнес – открыто, справедливо и на взаимовыгодных условиях», – сказал госсекретарь США, рассказав коллегам из ЦА о возможности проведения независимыми экспертами оценки инфраструктурных инвестиций в их странах.

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Когда речь заходит о центральноазиатской линии внешней политики Белого дома, следует помнить, что этот регион был и является удобным плацдармом к зонам стратегических интересов США – это Иран, Афганистан, Китай и Россия.

И поэтому необходимо рассматривать будущие/нынешние планы и намерения Штатов в отношении Центральной Азии вкупе с тем, как ведет себя Вашингтон с ближайшими соседями центральноазиатских государств: