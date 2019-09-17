Посол Катара провел прием по случаю завершения своей дипломатической миссии в Туркменистане

Посол Катара Халифа бен Ахмед Мухаммед Аль-Сувейди провел в понедельник прием по случаю завершения своей дипломатической миссии в Туркменистане.

Выступление Посла:

Добрый вечер, Ваше Превосходительство, уважаемый г-н Вепа Хаджиев, Ваши Превосходительства, Дамы и Господа! Дорогие гости!

Для меня огромная честь приветствовать вас сегодня и выразить благодарность, за участие в прощальном приеме, посвященному завершению моей работы в Туркменистане.

И прежде всего, я хочу выразить признательность Его Превосходительству г-ну Вепа Хаджиеву за участие в этом приеме. Я высоко ценю и благодарю Его Превосходительство за сотрудничество и его лепту в упрощении нашей работы в Туркменистане.

Также, хочу поблагодарить Его Превосходительство Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации, заместителя Дуаэна г-на Александра Блохина за содержательное выступление в нашем приеме, с наилучшими пожеланиями Его Превосходительству крепкого здоровья, успехов в работе и всех благ.

Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность и почтение Его Превосходительству, Президенту Туркменистана, многоуважаемому господину Гурбангулы Бердымухамедову, а также всем руководителям Туркменистана за плодотворное сотрудничество во имя укрепления двусторонних отношений и сотрудничество между нашими братскими странами. От всей души, желаю Его Превосходительству господину Президенту крепкого здоровья, успехов в работе и всех благ.

Хочу отметить, что для меня настало время покинуть Туркменистан, после пяти лет продолжительной работы с дипломатическим корпусом, в ходе которой, у меня сложились очень тёплые дружественные отношения со всеми нашими коллегами послами – членами данного корпуса – большинство которых уже покинули Туркменистан в текущем году. За данный период нам посчастливилось принять участие во многих мероприятиях олицетворяющих стремительное развитие Туркменистана в различных направлениях за короткий промежуток времени, и открытию гигантских проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, строительства и т.д. Также, мы приняли участие во многих весьма важных форумах и спортивных мероприятиях, которых сложно перечислить всех.

В заключении, еще раз хочу выразить Правительству и народу дружественного Туркменистана – дальнейшего прогресса, благополучия и процветания.

Желаю всем присутствующим крепкого здоровья, успехов в работе.

Спасибо.

Несколько фотографий с мероприятия: