2021 – Международный Год Мира и Доверия

Доклад nCa

Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла инициированную Туркменистаном резолюцию, объявив 2021 год “Международным годом мира и доверия”.

Президент Бердымухамедов заявил об этом событии в понедельник, выступив перед членами кабинета министров по цифровой видеосвязи.

Президент поздравил правительство с принятием резолюции мировым сообществом. Вот краткое изложение его выступления:

Одной из ключевых целей внешней политики нейтрального Туркменистана является обеспечение высокого уровня безопасности и стабильности в регионе и во всем мире.

На данном направлении особое значение имеют выдвигаемые туркменской стороной в рамках Организации Объединённых Наций международные инициативы по практической реализации нейтрального правового статуса Отчизны, защите мира и повышению культуры взаимного доверия между различными государствами.

Основой внешнеполитического курса Туркменистана, базирующегося на принципах позитивного нейтралитета, выступают такие исконные черты и традиции туркменского народа, как доброжелательность, миролюбие, гуманизм.

Эта стратегия нашей страны по расширению международного сотрудничества и поиску положительных решений вопросов общечеловеческого прогресса находит горячую поддержку мирового сообщества.

Этот документ, принятый по инициативе нашей страны, является ярким свидетельством полной поддержки международным сообществом внешней политики нейтрального Туркменистана, проводимой во имя обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Проводя политику «открытых дверей», в настоящее время наша суверенная Отчизна осуществляет с соседними государствами и разными странами планеты мирное, доброжелательное, широкое взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В нынешних сложных условиях современности Туркменистан уверенно продвигает на международной арене гуманно-политические инициативы исторической значимости в контексте сохранения спокойствия на планете, защиты окружающей среды, обеспечения экономической, энергетической и продовольственной безопасности, эффективной борьбы против глобальных угроз.

Руководствуясь нейтральным правовым статусом и международными обязательствами, наше государство, выступает сторонником решения всех вопросов политико-дипломатическими средствами, в основном, через Организацию Объединённых Наций и другие крупные авторитетные организации.

Туркменистан конкретными делами подтверждает, что принципы нейтралитета, миролюбия, добрососедства были и остаются основой его внешней политики.

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН сама по себе является лишь выражением воли или стремления. В лучшем случае, этот документ может указать правильное направление и обеспечить дорожную карту. Члены Организации Объединенных Наций должны координировать свои действия со словами резолюции, чтобы двигаться к намеченной цели – в данном случае целью является мир во всем мире.

Общепризнано, что мир является совместной ответственностью человечества. Ключевое слово здесь – ответственность.

Как видно из текста резолюции (приведенной далее в настоящем докладе), ко всему мировому сообществу была обращена просьба мобилизовать усилия по укреплению мира и доверия между народами, а также ко всем государственным и негосударственным заинтересованным сторонам активно участвовать в усилиях по достижению мира.

Туркменистан имеет крепкие полномочия, чтобы выступать в качестве жизнеспособного сторонника мира. Постоянно нейтральный с 1995 года, Туркменистан является принимающей стороной Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА). Этот уникальный форпост Организации Объединенных Наций, созданный в 2007 году, успешно служит региону в урегулировании ситуаций, которые могут потенциально перерасти в горячие конфликты.

Мир и доверие – это две нити; питающие энергией друг друга.

Когда мы говорим о доверии на фоне этой резолюции ООН, мы говорим о чем-то большем в контексте то, что нам понятно, как “меры укрепления доверия”. На самом деле, доверие является продуктом успешных мер укрепления доверия.

Мир капризен. Если о мире не позаботиться, он может зачахнуть.

Мир – это нарциссизм. Он не хочет, чтобы его принимали как должное.

В условиях эскалации ситуации на Ближнем Востоке и активных горячих точек в Южной Азии есть все основания для тревоги.

Несмотря на то, что 2021 год был объявлен Международным годом мира и доверия, благоразумно было бы рассматривать каждый год, каждый месяц, каждую неделю, каждый день как момент для мира и доверия.

Настоящим успехом было бы начать 2021 год с прочного мира и всеобщего доверия во всем мире.

Текст Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, объявляющей 2021 год годом Международного мира и доверия

Distr.: Limited

3 September 2019

Russian

Original: English

Семьдесят третья сессия

Пункт 15 повестки дня

Культура мира

Азербайджан, Беларусь, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гвинея, Индия, Индонезия, Канада, Катар, Куба, Кыргызстан, Ливан, Никарагуа, Норвегия, Парагвай, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сингапур, Сьерра-Леоне, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Центральноафриканская Республика, Шри-Ланка и Эквадор: проект резолюции

Международный год мира и доверия, 2021 год

Генеральная Ассамблея,

подтверждая Устав Организации Объединенных Наций и закрепленные в нем цели и принципы, и прежде всего обязательство урегулировать споры мирными средствами и решимость избавить грядущие поколения от бедствий войны,

признавая важную роль Организации Объединенных Наций в развитии дружественных отношений между государствами,

констатируя, что при соблюдении соответствующих мандатов и положений Устава подход, основанный на многосторонности и дипломатии, может способствовать прогрессу на трех основных направлениях деятельности Организации Объединенных Наций –– устойчивое развитие, обеспечение мира и безопасности и права человека, –– которые взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга,

учитывая важность Декларации и Программы действий в области культуры мира, которые служат для международного сообщества, и прежде всего для системы Организации Объединенных Наций, универсальным мандатом на формирование культуры мира и ненасилия, отвечающей интересам человечества, и в частности его грядущих поколений,

учитывая также настоятельную необходимость развития и укрепления превентивной дипломатии, в частности на основе многосторонности и политического диалога, и важную роль Организации Объединенных Наций в этой связи,

признавая, что мир и доверие предполагают признание различий и умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве,

отмечая роль международных, региональных и субрегиональных организаций, сообразно их мандатам, в поощрении и сохранении мира,

отмечая также, что мир — это не просто отсутствие конфликтов, а позитивный, динамичный и основанный на широком участии процесс, в котором поощряется диалог, а конфликты разрешаются в духе взаимопонимания и сотрудничества,

подчеркивая важность превентивной дипломатии для поддержки усилий Организации Объединенных Наций по содействию мирному урегулированию конфликтов в интересах сохранения мира,

подтверждая свои резолюции 53/199 от 15 декабря 1998 года и 61/185 от 20 декабря 2006 года о провозглашении международных годов и резолюцию 1980/67 Экономического и Социального Совета от 25 июля 1980 года о международных годах и годовщинах, в частности пункты 1–10 приложения к ней, касающиеся согласованных критериев объявления международных годов, и пункты 13 и 14, в которых говорится, что международный день или год не следует провозглашать до принятия основных мер, необходимых для его организации и финансирования,

подтверждая также Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций и свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» от 25 сентября 2015 года,

рекомендуя продолжать и активизировать усилия и деятельность организаций гражданского общества по всему миру, направленные на пропаганду культуры мира, как это предусмотрено в Декларации и Программе действий в области культуры мира,

провозглашает 2021 год Международным годом мира и доверия; подчеркивает, что проведение Международного года мира и доверия представляет собой способ мобилизовать международное сообщество на деятельность по укреплению мира и доверия в отношениях между государствами, в частности на основе политического диалога, взаимопонимания и сотрудничества, в целях достижения устойчивого мира, солидарности и гармонии; призывает международное сообщество продолжать содействовать укреплению мира и доверия в отношениях между государствами как ценности, способствующей устойчивому развитию, миру и безопасности, а также уважению прав человека; предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, другим соответствующим международным и региональным организациям и гражданскому обществу, включая неправительственные организации, частных лиц и другие соответствующие заинтересованные стороны, принимать соответствующие меры для проведения Международного года мира и доверия и распространять информацию о преимуществах мира и доверия, в том числе в рамках образовательной и информационно-просветительской деятельности; просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до сведения всех государств-членов, организаций системы Организации Объединённых Наций и других международных и региональных организаций, а также гражданского общества, включая неправительственные организации и частных лиц; подчеркивает, что расходы на все мероприятия, которые могут проводиться в связи с осуществлением настоящей резолюции, должны покрываться за счет добровольных взносов.

/// nCa, 17 сентября 2019