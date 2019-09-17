Казахстан приветствует решение Ташкента о вступлении в Тюркский Совет

В конце прошлой недели узбекский лидер Шавкат Мирзиёев подписал Указ о присоединении к Нахчыванскому соглашению о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет). Инструмент о присоединении Узбекистана к было направлено в тот же день в Секретариат Совета.

«Членство Узбекистана в ССТГ будет способствовать укреплению интеграции тюркского мира и выходу его государств на новые горизонты сотрудничества, в особенности, в период, когда Тюркский совет предпринимает конкретные шаги по усилению экономического взаимодействия тюркских стран», – говорится в заявлении МИД Казахстана.

Решение о членстве Узбекистана в Тюркском совете будет подписано главами государств-членов организации в ходе 7-го Саммита Тюркского совета, который пройдет в Баку 15 октября 2019 года и будет посвящен вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Тюркский совет — международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахичевани.

В мае 2019 года в столице Казахстана в рамках XII Астанинского экономического форума дан старт совместной Торгово-промышленной палате тюркоязычных государств, которая возьмет на себя задачи по дальнейшему укреплению связей между бизнес-сообществами стран членов совета и увеличению товарооборота между странами. /// nCa, 17 сентября 2019