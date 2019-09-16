Афганистан – упрощенная картина

Тарик Саиди

Упрощенная картина, возможно, поможет разобраться в том, что произошло с мирными переговорами между США и талибами, и к чему это может привести.

Во-первых, мы должны признать, что девять раундов переговоров в Дохе, стартовавшие почти год назад, не были направлены на достижение мира в Афганистане. В лучшем случае их можно охарактеризовать как прелюдию к любой попытке установления мира.

Это было печенье, готовое рассыпаться.

Эти попытки мирных переговоров стали чередой конфликтов интересов. Достаточноучестьследующее:

Трамп был заинтересован в достижении соглашения с талибами, потому что намерен побороться за второй президентский срок, а не из-за своей любви к миру в Афганистане

Халилзад преследовал две призовые цели – в лучшем случае, пост временного президента Афганистана, а если этого достичь не получается, то должность госсекретаря во время следующего срока Трампа; мир в Афганистане не был его столь желанной целью

Если есть выбор между миром и длительным миром, предпочтительнее постоянное военное присутствие в Афганистане, и в этой ситуации выбора американский силовой истеблишмент, т. е. Пентагон и ЦРУ, в любой момент откажутся от мира

Для администрации Гани, если мир должен прийти ценой их собственной власти, они скорее сохранят статус-кво

Талибы, которых едва ли можно назвать голубем мира, согласны на мир только в том случае, если он принесет им долю контроля во власти

Мир пока недостижим, потому что он не был главным приоритетом ни для одного из основных игроков.

Итоги переговоров в Дохе были преданы огласке всеми сторонами – иностранные войска будут выведены по взаимно согласованному графику, а талибы гарантируют, что афганская земля не будет использована против США или кого-либо из их союзников.

Вместе с этим два других вопроса – межафганский мирный диалог и формирование правительства единства-должны были быть рассмотрены в ходе второго раунда переговоров с участием нескольких участников, возможно, в Ташкенте.

Первый признак того, что не все в порядке, проявился, когда Помпео сказал, что не подпишет сделку.

Вторым знаком послужило заявление Трампа о том, что 8500 военнослужащих останутся в Афганистане, возможно, на неопределенный срок.

Третий был не знаком, а решающим ударом, когда Трамп разбил сделку одним твитом. Все были ошеломлены.

Чуть более чем за сутки американцы поняли, что дело зашло слишком далеко, и начали посылать сигналы о том, что переговоры могут возобновиться. Однако высшее руководство “Талибана” скрылось, а делегация в Дохе не может возобновить дискуссию самостоятельно.

Талибы на самом деле предприняли самое возможное в плохой ситуации.

Руководство Талибана ушло в подполье, что дало переговорщикам с их стороны законный повод использовать тактику затягивания.

Тем временем делегация талибов посетила Россию и ей был там оказан теплый прием. Они, вероятно, посетят Китай, Турцию и Иран в ближайшие дни.

Есть признаки того, что талибы не спешат в ближайшее время начать переговоры с американцами. Вместо этого они могли бы обдумывать объявление временного правительства в районах, находящихся под их контролем.

По некоторым данным, талибы контролируют около 60-65% территории Афганистана. Еще 5% территории и у талибов появится убедительное доказательство легитимности их власти.

Следует отметить, что талибы систематически расширяют свое присутствие. Они практически контролируют всю территорию, прилегающую к границам Центральной Азии. Это означает, что реализация любых крупных проектов, таких как газопровод ТАПИ, и проект сети передачи электроэнергии из Центральной в Южную Азию, затронут районы, находящиеся под их властью.

Само собой разумеется, что любые выгоды от таких проектов попадут в руки талибов. Они смогут пополнить свою казну, одновременно повышая свою популярность из-за преимуществ, приходящих к населению в этих областях.

Если талибы объявят временное правительство и некоторые ключевые игроки, такие как Россия, Китай, Иран и Турция признают его, это будет совершенно новая игра, при которой США уже не удастся писать правила. /// nCa, 16 сентября 2019