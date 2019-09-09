Эксклюзивно  – Интервью с Послом Кореи в Туркменистане

Недавно Посол Республики Корея в Туркменистане Чин Ки-Хун дал интервью агентству nCa о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних туркмено-корейских отношениях.

nCa: Корея и Туркменистан всегда были близкими партнерами. Каковы текущие процессы и события в двусторонних отношениях?

Посол Чин: С момента установления дипломатических отношений в 1992 году между Кореей и Туркменистаном сложились тесные отношения в различных сферах.

В частности, состоявшийся в апреле этого года государственный визит президента Мун Чжэ Ина в Туркменистан стал исторической вехой в плане выхода наших двусторонних отношений на новый уровень. Лидеры двух стран обсудили свои видения мира и процветания в Евразии. Президент Бердымухамедов поприветствовал новую северную политику Кореи, и президент Мун высоко оценил стратегию Туркменистана по созданию регионального транспортного узла.

В ходе визита главы двух государств вместе посетили газохимический завод Киянлы. Завод, являющийся символом корейско-туркменского экономического сотрудничества, является одним из первых и крупнейших газохимических комплексов подобного рода в Центральной Азии. Лидеры двух стран также договорились о расширении сотрудничества в области экономики, энергетики, здравоохранения, цифровых технологий, а также охраны окружающей среды. Они также договорились содействовать культурным и образовательным обменам. В ходе визита было также решено тесно сотрудничать по региональным вопросам и активизировать сотрудничество в рамках Форума сотрудничества Корея-Центральная Азия.

Как посол Кореи в Туркменистане, я очень рад видеть, что сотрудничество между нашими двумя странами расширяется с каждым днем, в результате беспрепятственного выполнения договоренностей двумя президентами. 2 сентября в Ашхабаде открылся Учебный Центр изучения корейского языка имени Короля Седжона. Туркменское правительство приняло решение о запуске программы изучения корейского языка в средней школе Ашхабада с сентября. Большая корейская делегация приняла участие в выставке Saglyk 2019, и Министерства здравоохранения двух стран приступили к регулярному диалогу о сотрудничестве в области здравоохранения и медицины. Корейская ассоциация промышленных заводов работает с туркменской стороной над организацией образовательной программы для инженеров газохимических заводов. И мы рады видеть футбольный матч между сборными двух дружественных стран в рамках предстоящего Чемпионата мира в Катаре. Матч состоится 10 сентября в 7 часов вечера на стадионе “Копетдаг” в Ашхабаде.

nCa: Каков текущий объем двустороннего товарооборота и каков ожидаемый рост этого объема в ближайшие три года?

Посол Чин: Объем товарооборота между Кореей и Туркменистаном развивался по восходящей линии до 2016 года, когда товарооборот достиг 362 млн. долларов США. В последнее время этот показатель снизился из-за завершения крупных инфраструктурных проектов, таких как газохимический завод в Киянлы.

Учитывая экономическую структуру двух стран, есть большой потенциал для увеличения двустороннего товарооборота. В Совместной декларации, принятой в ходе государственного визита в этом году, президенты двух стран договорились о необходимости диверсификации двусторонней торговли и активизации сотрудничества в этой сфере. Поэтому я с оптимизмом смотрю на то, что двусторонние торгово-экономические отношения между нашими дружественными странами будут и дальше развиваться. Лидеры двух стран также отметили важность обеспечения благоприятных условий для предпринимательской деятельности путем укрепления правовой и институциональной базы.

nCa: Какие шаги предпринимаются в частном секторе для расширения прямого взаимодействия между деловыми кругами Кореи и Туркменистана?

Посол Чин: Частные сектора двух стран тесно сотрудничают в рамках двустороннего бизнес-форума. В этом году корейско-туркменский бизнес-форум прошел в феврале в Сеуле параллельно с 7-м заседанием межправительственного корейско-туркменского совместного комитета по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.

Многие корейские бизнесмены посещают Туркменистан в поисках партнерства с местным бизнесом, и посольство делает все возможное для поддержки такого взаимовыгодного сотрудничества. Недавно Туркменистан посетила корейская делегация для участия в выставке Saglyk. В состав делегации вошли представители частных больниц и фармацевтических торговых компаний, и они пообщались с туркменскими бизнесменами.

Кроме того, как было согласовано в ходе государственного визита, в этом году в Сеуле состоится корейско-туркменский Деловой совет, который станет площадкой для дискуссий частных компаний.

nCa: Существуют ли какие-либо области или продукция, совместное производство которых и маркетинг могли бы быть выгодными для обеих стран?

Посол Чин: Я думаю, что в первую очередь это будет газохимическая промышленность. Корейские компании активно сотрудничают с туркменскими партнерами в создании масштабной высокотехнологичной инфраструктуры для развития газохимической промышленности Туркменистана.

В ходе государственного визита в этом году президенты двух стран вместе посетили газохимический завод в Киянлы. Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между LG International Corp.и закрытым акционерным обществом “Туркменская национальная нефтегазовая компания” (NaPeCo) по созданию совместного предприятия по сбыту продукции Киянлынского завода.

Принимая во внимания экономические уклады двух стран, существует огромный потенциал совместного производства или маркетинга. В ходе встречи на высшем уровне были подписаны два меморандума о сотрудничестве в области производства синтетического текстиля в Туркменистане. Надеюсь, что в ближайшее время это взаимодействие будет расширяться и дальше.

nCa: В Туркменистане недавно начались курсы корейского языка. Есть ли преподаватели из Кореи для проведения этих курсов в Ашхабаде? А сколько студентов записалось на первый набор?

Посол Чин: Как известно, Учебный Центр изучения корейского языка имени Короля Седжона открыл занятия 2 сентября. Это первый институт короля Седжона в Туркменистане, и это один из итогов государственного визита в этом году. Считаю, что открытие института Короля Седжона в Туркменистане является очень значимым шагом для углубления взаимопонимания между нашими двумя дружественными народами.

И мы очень рады очень высокому интересу со стороны туркменского народа к этой программе. Есть 3 класса начального уровня и 1 класс среднего уровня. Мы изначально планировали 1 класс для начинающих, но расширили его до трех, так как большое количество людей подали заявки на прохождение курсов.

В настоящее время на курсах преподаёт один туркменский преподаватель из Туркменского Национального Института Мировых Языков им. Д. Азади. Конечно, мы постараемся в будущем обеспечить больше учителей для языкового центра, будь то туркменские или корейские учителя, поскольку спрос на корейское языковое образование в Туркменистане растет.

В этой связи я хотел бы выразить признательность президенту Бердымухамедову и правительству Туркменистана за решительную поддержку этой программы.

nCa: Есть ли какие-то предложения сделать недели взаимной культуры более продуктивными на уровне широкой общественности?

Посол Чин: Наше посольство проводит Неделю Кореи ежегодно с 2016 года. Каждый раз, когда мы проводим эти мероприятия, мы видим быстро растущий интерес туркменского народа, особенно молодежи, к корейской культуре.

Мы стараемся поощрять участие в этой культурной программе простых туркменских граждан. Ярким примером является программа Korean costume (Hanbok) experience program, которая была проведена впервые в этом году. Многие молодые туркмены приняли участие в мероприятии и наслаждались этим временем, делая селфи и фотографии в корейских традиционных костюмах. Я думаю, что мы можем увеличить этот вид участия на основе программ.

Кроме того, в этом году многие граждане Туркменистана вызвались помочь Корейской неделе. Например, студенты специальности корейского языка Туркменского Национального Института Мировых Языков им. Д. Азади выступали в качестве моделей на показе моды Hanbok 4 сентября, а также помогали в других программах.

Есть и другие хорошие мероприятия, такие как викторина по Корее или конкурс K-pop, который проводится по всему миру с участием обычных граждан. В других странах эти программы получают положительные отклики, и я думаю, что посольство может попытаться провести такое мероприятие в будущем.

Кроме того, мы поощряем взаимный культурный обмен с Туркменистаном, братским народом с общим наследием, проявляющимся во многих культурных областях, таких как танцы или мода, путем организации аналогичного мероприятия в Сеуле. В марте этого года в Сеуле состоялось мероприятие “Навруз”, посвященное знакомству корейских граждан с культурой центральноазиатских государств, в том числе Туркменистана. В рамках этого мероприятия были представлены танцы, национальная кухня, мода центральноазиатских стран, в том числе Туркменистана./// nCa, 9 сентября 2019