Посольство Пакистана отметило День Обороны ИРП и Солидарности с Кашмиром

Новости и комментарий nCa

Посольство Пакистана в Ашхабаде провел в пятницу (6 сентября 2019 года) прием по случаю Дня обороны Пакистана и солидарности с Кашмиром.

Г-н Халил Баджва, временный поверенных в делах, и полковник Ифтихар Ахмед, военный атташе Пакистана, рассказали в своих выступлениях о значении этого события.

В своем выступлении Халил Баджва, временный поверенных в делах Пакистана, отдал дань уважения солдатам и гражданскому населению, которые жертвовали своими жизнями на протяжении всей истории страны для защиты Пакистана.

Он сказал: «Мы приветствуем доблестных сынов земли, которые отдали свои жизни, защищая Пакистан, и отдаем дань уважения их семьям за беспрецедентные жертвы, которые они принесли для нации и страны».

«Пакистан является мирной страной и понес огромные жертвы во имя мира во всем мире. Мы стремимся к дружественным отношениям со всеми странами мира. В то же время мы понимаем, что мир является совместной ответственностью всего международного сообщества; и Пакистан как ответственный член Сообщества Наций готов продолжать работать с международным сообществом в интересах мира и безопасности в регионе, а также во всем мире в целом. Пакистан считает, что голос ООН, являющейся высшим мировым органом, должен считаться голосом мирового сообщества», – отметил он.

Полковник Ифтихар Ахмед подчеркнул гуманитарный аспект ситуации в Кашмире, который получил дальнейшее освещение в показанном гостям короткометражном документальном фильме.

Правительство Туркменистана представляли полковник Мухаммед Есенов и другие должностные лица.

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Один из уроков всей истории человечества состоит в том, что для поддержания мира требуются огромные усилия, сострадательное осознание и непоколебимая преданность.

Крис Хеджес в статье для The New York Times от 6 июля 2003 года пишет: «За последние 3400 лет люди прожили полностью в мире только 268 лет или всего 8 процентов от записанной истории».

Из этих 268 лет длительные периоды мира наблюдались только во время римского мира в период Римской Империи и на Евразийском континенте во время расцвета Шелкового пути.

Ученые и философы на протяжении всей истории размышляли о природе и предпосылках мира.

Концепция обороны Пакистана не является статичной идеей – это постоянно развивающаяся философия, опирающаяся на лучшие идеи и практики прошлого и настоящего.

Г-н Халил Баджва в своем выступлении указал на два основных элемента комплексной философии, которая составляет концепцию обороны Пакистана:

Мир – это совместная ответственность. Каждый народ и каждая страна должны вносить честный вклад в создание и поддержание мира.

Организация Объединенных Наций является главным и законным мировым органом. Поэтому резолюции Организации Объединенных Наций являются коллективным голосом мирового сообщества, и поэтому каждый член Организации Объединенных Наций обязан уважать эти резолюции и следовать им.

Вот другие основные элементы Концепции обороны Пакистана:

Каждая страна, независимо от ее политической позиции, должна поддерживать обороноспособность, которая логически была бы пропорциональна потенциальной угрозе.

Постоянные провокации любого характера представляют собой угрозу миру и сопряжены с риском ответных мер.

Страны не могут добиться устойчивого прогресса без устойчивого прогресса в своих соответствующих регионах. В эту эпоху глобализации судьбы стран неразрывно связаны между собой в различной степени.

В случае каких-либо разногласий вопросы должны решаться путем диалога и дипломатическими средствами. Война – это последний и самый нежелательный вариант.

Отношения между суверенными странами должны основываться на равенстве и взаимном уважении.

Это основные принципы оборонной доктрины. Она четко соответствует идеям и подходам всех миролюбивых народов мира, включая весь регион Центральной Азии.

Следствием этой доктрины является то, что чем больше пространства вы предоставляете для мира, тем меньше места вы оставляете для войны.

Если единственным надежным критерием приверженности миру является то, что слова должны совпадать с делами, то Пакистан явно прошел эту проверку временем.

В настоящее время миротворческие миссии ООН действуют в семи странах мира. Пакистан направил войска и наблюдателей в пять из этих стран. С момента запуска миротворческих миссий ООН в 1948 году Пакистан всегда был главным участником мирных инициатив. Этот вклад в миротворческую деятельность набрал обороты в 90-е годы.

Вот график с веб-сайта «Обеспечение миротворчества», демонстрирующий участие Пакистана в миротворческих миссиях с 1990 по 2014 год.

Сейчас, когда во всем мире назревает так много ситуаций, особенно на Евразийском континенте, настало время для того, чтобы мир активно стремился к миру.

Как подчеркивается в доктрине обороны Пакистана, мир – это совместная ответственность.

Необходимо иметь в виду, что на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в этом году Туркменистан намерен обратиться к мировому сообществу с призывом объявить 2021 год «Годом мира и доверия».

Это своевременная и крайне необходимая инициатива. Пакистан, как и любая другая миролюбивая страна в мире, полностью поддержит это предложение словом и духом в целях обеспечения прочного и плодотворного мира во всем мире. /// nCa, 9 сентября 2019 года

Несколько фотографий с мероприятия: