Главы МИД Казахстана и РЦПДЦА обсудили вопросы превентивной дипломатии в Центральной Азии

Казахстан всецело поддерживает деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии, заявил в среду министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов.

Заявление было сделано на встрече с главой базирующегося в Ашхабаде Центра, Специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Натальей Герман.

Как сообщает МИД Казахстана, в ходе встречи были обсуждены вопросы регионального сотрудничества в области мира и безопасности, противодействия терроризму, водно-энергетического сотрудничества, укрепления потенциала превентивной дипломатии.

Герман высоко оценила вклад Казахстана в противодействие терроризму, в частности итоги гуманитарной операции «Жусан» по репатриации граждан РК из Сирии, в результате которой из зон боевых действий было вывезено почти 600 казахстанцев.

По ее словам, за примером Казахстана уже последовали другие страны центрально-азиатского региона, выразившие заинтересованность в перенятии опыта проведения аналогичных операций.

Представитель ООН проинформировала о новых инициативах Регионального центра, направленных на поддержание широкого участия женщин и молодежи в процессах предотвращения и разрешения конфликтов, миростроительства и миротворчества.

Стороны уделили особое внимание обсуждению вопросов совместного использования и охраны трансграничных водных ресурсов. Была отмечена необходимость выработки совместной со странами ЦА многолетней Концепции водного сотрудничества.///nCa, 6 сентября