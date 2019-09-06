Посольство Узбекистана провело прием по случаю Дня независимости своей страны

Посольство Узбекистана в Ашхабаде в четверг провело праздничный прием по случаю 28-й годовщины независимости Узбекистана.

Ниже приведено выступление посла Акмалжона Кучкарова на торжестве:

1 сентября 2019 года 33,5 миллионный народ Узбекистана с особым воодушевлением и энтузиазмом отметил очередную 28-ую годовщину Независимости Республики Узбекистан.

Этот Великий праздник, олицетворяющий свободу, возможность самим распоряжаться своей судьбой и строить свое будущее, еще раз продемонстрировал безмерную гордость жителей нашей республики за свою страну и их веру в ее светлое будущее.

Благодаря проводимым под руководством Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева широкомасштабным преобразованиям в общественно-политической и социально-экономической сферах, сегодня каждый узбекистанец на деле ощущает свою причастность к судьбе страны и проявляет сплоченность вокруг общих целей и задач созидания и развития.

Широкомасштабные преобразования в Узбекистане концептуально оформлены в «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан по пяти приоритетным направлениям», утвержденной 7 февраля 2017 года.

За короткий период после утверждения стратегии, в Узбекистане приняты более двухсот законов и законодательных актов, направленных на либерализацию государственного управления, обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы, развитие экономики и совершенствование механизмов социальной защиты населения.

Одним из главных достижений реформ выступило обеспечение подотчетности власти широкой общественности. Сегодня СМИ в Узбекистане не боятся критиковать власть и выступают одним из основных локомотивов перемен.

Подлинные процессы демократизации и либерализации общества позволили мобилизовать созидательный потенциал узбекского народа во имя обеспечения экономического развития и процветания общества.

Так, по итогам 2018 года в Узбекистане обеспечен рост ВВП страны на уровне 5,1%, а по итогам первого полугодия 2019 года на уровне 5,8%.

В настоящее время за счет иностранных инвестиций в нашей стране реализуются 456 проектов на сумму 23 миллиарда долларов.

Достижения Узбекистана в сфере либерализации экономики и развитию предпринимательства заслуживают высокую оценку на международной арене. Так, авторитетными рейтинговыми агентствами «Moody’s», «Fitch Ratings» и «Standard&Poor’s» Республике Узбекистан присвоен международный суверенный кредитный рейтинг с отметкой «Стабильный».

Следует подчеркнуть, что достижению высоких результатов в экономике и социальной сфере способствует проводимая под руководством Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева созидательная и миролюбивая внутренняя и внешняя политика, признание ведущими государствами мира ключевой роли Узбекистана в Центральной Азии.

В реализации своих стратегических внутри-и внешнеполитических приоритетов Узбекистан традиционно опирается на активную поддержку своих соседей и партнеров, в первую очередь Туркменистана.

Благодаря установившемуся между Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым и Президентом Туркменистана Г.М.Бердымухамедовым доверительному диалогу, их твердой политической воле, личному участию и поддержке в последнее время наблюдается беспрецедентная активизация узбекско-туркменского сотрудничества.

Наши страны демонстрируют настоящий пример конструктивного сотрудничества и взаимной поддержки и на международной арене.

Так, Узбекистан и Туркменистан выступили соавторами принятия резолюции ООН о сотрудничестве между ООН и МФСА, принятой на ГА ООН 28 мая 2019 года.

Существенные результаты были достигнуты в торгово-экономической сфере.

В текущем году были успешно реализованы контракты по поставкам в Туркменистан сельхозтехники, медицинских препаратов, химических удобрений и др. продукции.

Со своей стороны, реализуемые в Узбекистане крупномасштабные проекты позволили нарастить объемы импорта из Туркменистана различных промышленных товаров, в том числе цемента, стекольной продукции, строительных материалов, оборудования и мебели.

Таким образом, в январе-августе 2019 года, товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном вырос в три раза по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года и составил 315 млн.долл.

Активно развивается сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Ведется работа по углублению межотраслевой, межрегиональной кооперации и расширению прямых контактов между представителями деловых кругов двух стран.

Сегодня со всей уверенностью можно заявить, что многовековые отношения дружбы и взаимопонимания между узбекским и туркменским народами на современном этапе наполняются особым содержанием и смыслом.

Уверен, что благодаря личному вниманию и поддержку Глав наших государств, многовековые прочные узы дружбы, добрососедства и взаимной поддержки между узбекскими и туркменским народами, отношения взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства Узбекистана и Туркменистана будут и впредь укрепляться и развиваться, являясь надежной опорой в обеспечении мира, стабильности и безопасности в регионе.

Спасибо за внимание./// nCa, 6 сентября 2019

Несколько фотографий с мероприятия: