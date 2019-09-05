Туркменистан и Сингапур укрепят взаимодействие в правовой сфере

В ходе недавнего визита Президента Бердымухамедова в Сингапур, между туркменским Министерством адалат и министерством юстиции этой страны был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в правовой сфере.

О том, какие вопросы затрагивает этот документ рассказал в своей статье, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан», Мердан Ханов, начальник международно-правовых отношений Министерства адалат Туркменистана.

Согласно меморандуму, стороны согласились, что в соответствии с действующими в их странах законами и положениями и на основе взаимного уважения будут стремиться поощрять деятельность по правовому сотрудничеству между двумя странами в области обмена законодательства, представляющую общий интерес, а также обмен передовым опытом.

Кроме того, меморандум призван содействовать более глубокому пониманию законов, правовых систем и правовых институтов в обеих странах.

Сотрудничество между сторонами в областях настоящего Меморандума включает:

обмен юридическими материалами и публикациями соответствующих материалов в правовом поле;

обмен визитами между надлежащим персоналом, включая экспертов по правовым вопросам, исследователей и специалистов-практиков;

содействие правовому просвещению и профессиональной подготовке

содействие пропаганде взаимодействия путём проведения лекций, конференций, семинаров и симпозиумов.

Меморандум вступил в силу с момента подписания с 27 августа 2019 года.

Правовая система Сингапура построена на принципах английской правовой системы, и она развивалась на протяжении многих лет. Сингапурская правовая система базируется на четырех основных столпах – это Конституция, законодательства, подзаконные акты (например, нормы и положения и т.д.) и право судей.

Проект “Мировое правосудие” в своем ежегодном рейтинге Rule of Law Index-2019 поставил Сингапуре на 13-е место из 126 стран.

На региональном уровне (Восточно-Азиатский и Тихоокеанский регион) Сингапур обогнал своих соседей в таких областях, как отсутствие коррупции, правоприменение, гражданское правосудие и уголовное правосудие.