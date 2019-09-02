Туркмено-Сингапурское партнерство — Как и Почему?

Тарик Саиди

Президент Туркменистана Бердымухамедов посетил Сингапур 26-27 августа 2019 года. Это был первый визит туркменского президента в Сингапур и редкий визит любого из лидеров Центральной Азии к азиатскому тигру.

С момента распада Советского Союза 28 лет назад и создания независимых государств из Центральной Азии в Сингапур состоялось всего четыре визита президентского уровня – это визиты президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ноябре 2003 года, президента Узбекистана Ислама Каримова в январе 2007 года, президента Таджикистана Эмомали Рахмона в апреле 2010 года и президента Гурбангулы Бердымухамедова в 2019 году.

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Сингапур, без сомнения, является историей успеха. Его превращение из молодой экономики в одного из первых азиатских тигров за одно поколение поразительно. Это мировой лидер в таком количестве областей, что их список займет не менее трех страниц формата А4.

Экономические данные, факты и цифры о Сингапуре впечатляют; почти все о Сингапуре впечатляет.

То, что мы здесь пытаемся сделать, – это выйти за рамки цифр, фактически обойти цифры и найти ответ на один вопрос: почему и как Сингапур должен быть партнером Туркменистана?

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Хорошоизвестно, чтогосударственныевизитына самом высоком уровне не происходят просто так. Прежде всего необходимо обосновать эти поездки с точки зрения ожидаемых выгод. Должна быть прочная основа, чтобы построить диалог.

Сингапур- это мощная экономика и островное государство, а Туркменистан-страна, не имеющая выхода к морю, которая только начинает свой путь к индустриализации. Если мы построим анализ только вокруг этого факта, то он будет довольно поверхностным. Это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

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ТематическаялиниягосударственногогимнаСингапура – Вперед, Сингапур.

Первые строки очень популярной песни, написанной и изначально исполненной президентом Бердымухамедовым – вперед, только вперед, моя дорогая страна Туркменистан.

Схожесть устремлений, выраженных подобным образом, является отправной точкой при попытке представить жизнеспособную модель партнерства между Туркменистаном и Сингапуром.

Имея в виду концепцию скорости – сочетание скорости и направления – было бы полезно визуализировать модель партнерства между двумя странами.

Как сказала в ходе визита президент Сингапура ХалимаЯкуб, мы оба молодые страны и можем учиться друг у друга.

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Вот некоторые из элементов, которые, вероятно, войдут в будущее партнерство между Туркменистаном и Сингапуром. Основной момент заключается в том, что прошлое и настоящее не оказывают большой помощи при составлении практически осуществимой модели будущего партнерства.

Сотрудничество, а не конкуренция

Будущее-в сотрудничестве, а не в конкуренции. Самый последний пример-партнерство между Toyota и Suzuki, двумя автомобильными гигантами Японии. Они признали, что ни одна компания не может собрать ресурсы и ноу-хау, чтобы сохранить преимущество на будущих рынках, где технология устаревает в кратчайшие сроки.

Это времена глобализированной локализации и локализованной глобализации. Сингапур и Туркменистан, поскольку они находятся на противоположных концах технологического и промышленного спектра, имеют большие возможности для сотрудничества.

Государства, базирующиеся на знаниях

Мы стоим на пороге эпохи государств, основанных на знаниях. Это следующий логический шаг после идеи экономики, основанной на знаниях.

Суть здесь в том, что в стране, основанной на знаниях, каждый гражданин будет одновременно пользователем, хранителем (в любой степени) и вкладчиком в коллективную базу знаний.

В стране, основанной на знаниях, каждый член общества имеет привычку проверять пределы доступной технологии и изучать пути ее дальнейшего развития. Поколение Z, с некоторой помощью, может быть превращено в нацию, основанную на знаниях.

Мир открытых источников

Предыдущее столетие обещало, что мир станет глобальной деревней. Сейчас это обещание приближается к реализации.

Тесла делает большинство своих проектов и концепций доступными для всего мира, потому что ЭлонМаск является убежденным сторонником знаний с открытым исходным кодом для общей пользы.

Китай потратил более 50 миллиардов долларов на развитие электромобилей и велосипедов, и результат уже на лицо для тех, кто желает продолжить это дело.

Для каждого дорогого программного обеспечения доступна альтернатива из открытых источников.

Делиться-это не благотворительность, это необходимость. Возможно, отныне мы будем подниматься и падать вместе.

Туркменистан и Сингапур, благодаря их очень разнообразным национальным укладам, по праву подходят для внесения ценного вклада в мир с открытыми источниками.

Тенденции без границ

Физические границы не считаются барьерами против глобальных тенденций.

От благородных идей до глупых проблем все и вся может стать вирусным, если это попадет в воображение пользователей смартфонов.

С появлением технологии 5G, это станет образом жизни-тенденции будут расти и разрушаться в унисон, общественное мнение в синхронизации с общественным мнением, hitech хаос.

В мире, где тенденции не знают границ, страны должны будут держаться вместе, чтобы сохранить функциональность своих обществ.

Секрет в том, чтобы учиться друг у друга в режиме реального времени. Кроме того, Туркменистан и Сингапур, будучи в значительной степени различными обществами, могут учиться друг у друга в рамках широкого партнерства.

Сеть умных городов АСЕАН

Сингапур является одним из основателей АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии).

Сеть интеллектуальных городов АСЕАН (ASCN) была запущена в 2018 году. Это совместная платформа для достижения общей цели разумного и устойчивого развития городов.

26 пилотных городов ASCN: Бандар-Сери-Бегаван, Баттамбанг, Пномпень, Сиемреап, Макассар, Баньюванги, ДКИ Джакарта, Луангпхабанг, Вьентьян, Джохор-Бару, Куала-Лумпур, Кота-Кинабалу, Кучинг, Нейпьидо, Мандалай, Янгон, Себу, Давао, Манила, Сингапур, Бангкок, Чонбури, Пхукет, Дананг, Ханой и Хошимин.

Туркменистан работает над идеей “умного города”, которая в конечном итоге получит распространение по всей стране. Партнерство с Сингапуром, а по умолчанию и с АСЕАН, будет иметь большое значение.

Текстильимода

Сингапур является одним из мировых лидеров в области текстиля и последних тенденций моды.

Туркменский хлопок конкурирует с египетским хлопком по качеству и длине волокна.

В последнее время Туркменистан приступил к приватизации предприятий текстильного сектора и увеличил площади для выращивания хлопка.

Это готовая площадка для партнерства и изучения идей для совместной работы.

Афганистан

Сингапур рассматривает Афганистан как часть Центральной Азии.

Туркменистан является важным партнером Афганистана в реализации инициатив в области развития и стабильности.

По этой причине существуют возможности для сотрудничества между Туркменистаном и Сингапуром в деле содействия развитию и укреплению мира в Афганистане.

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На официальном сайте Министерства иностранных дел Сингапура говорится: «Несмотря на исторические, культурные и географические различия, Сингапур и страны Центральной Азии являются молодыми государствами с общим стремлением развивать наши экономики и наращивать наши человеческие ресурсы».

Хотя Казахстан и Узбекистан уже наладили процветающие отношения с Сингапуром, Туркменистан лучше подходит для пилотирования новых идей и продуктов с совместным участием.

/// nCa, 2 сентября 2019 года